Dois ônibus da empresa de transporte TRANSBRASIL, de propriedade de Irandir Oliveira, oriundos de Manaus chegou ontem, por volta das 21h30 na Barreira Sanitária do Km 08 da BR 230 com 319, em Humaitá. Os dois ônibus estavam cheios de passageiros que teriam como destino Porto Velho (RO). Equipes de Vigilância Epidemiológica com apoio da Policia Militar e Soldados do 54º BIS realizaram a abordagem e mantiveram no local os ônibus.

As equipes de saúde fizeram todos os protocolos de atendimento e notificaram os responsáveis pelos ônibus encaminhando o representante até a delegacia de Polícia Civil onde foi ouvido, e deve ser responsabilizado pelo descumprimento do decreto estadual que, proíbe a circulação de transporte de passageiros interestadual e intermunicipal pelas rodovias do estado do Amazonas. Embora a BR-319 seja federal, a restrição caberá multa a empresa operadora do transporte.



A reportagem do site A Critica de Humaitá entrou em contato com o secretário municipal de Saúde, Cleomar Scandolara sobre as medidas tomadas pela vigilância neste caso. O secretário informou que somente quatro passageiros tinham como destino Humaitá e que os demais, se deslocariam para Porto Velho/RO. O secretário disse ainda que, os quatro passageiros que desembarcaram no município foram identificados e apresentaram, estado de saúde normal, sem febre ou sintomas de COVID-19 mas que assinaram termo de responsabilidade e ficarão em monitoramento pelas equipes de Vigilância Epidemiológica sobre seus estados de saúde deles por pelo menos 14 dias, a contar de ontem (12.04).

Os dois ônibus partiram depois com destino à capital de Rondônia. O prefeito de Humaitá Herivaneo Seixas foi informado sobre a presença dos dois ônibus no entroncamento de cidade, e o mesmo reportou que, confia nas equipes de saúde e que todos os protocolos a ser seguidos por eles já foram tomados.

A empresa Transbrasil é de propriedade do ex-prefeito de Ouro Preto do Oeste (RO), Irandir Oliveira, com histórico de transporte ilegal de passageiros em todo o Brasil.

O estado do Amazonas é hoje o epicentro do coronavírus na região Norte.

COM INFORMAÇÕES Crítica de Humaitá

