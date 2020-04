A data dos primeiros sintomas foi no dia 01/04/2020 apresentando febre, tosse, dor de garganta, congestão nasal, dificuldade respiratória e taquipneia.

Em Cacoal (RO), foi confirmado nesta quarta-feira, dia 15, o primeiro caso positivo para o novo coronavírus.

De acordo com a Diretora Geral do HRC, o paciente J. B. R, 60 anos, residente no município de Ji-Paraná, ficou internada na UTI da Unidade COVID no hospital no dia 12/04/2020, sendo notificado pelo Núcleo Hospitalar de Epidemiologia do HRC.

Segundo as informações do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, foi coletado amostra no dia 14/04/2020 e o resultado emitido pelo LACEN no dia 15/04/2020 às 11:40, com resultado detectado para COVID-19 (positivo).

Comentários

comentários