Trabalho faz parte das estratégias de enfrentamento e combate a Covid-19 desencadeadas pelo Município

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Subsecretaria Municipal de Serviços Básicos (Semusb), atendendo determinação do prefeito Hildon Chaves, está realizando na manhã desta quarta-feira (15), mais uma higienização (desinfecção) interna e externa do Mercado do KM 1, na região central da cidade.

O motivo, conforme o subsecretário Rainey Viana (Semusb), é que entre os permissionários que trabalham no local vendendo frutas e outros produtos, dois estariam apresentando sintomas do novo coronavírus (Covid-19).

Com a desinfecção do equipamento público, espera-se afastar riscos de contágio a outros trabalhadores e até mesmo aos frequentadores do mercado, onde é comercializada grande variedade de produtos regionais.

O trabalho de limpeza é feito com jatos de água utilizando um caminhão-pipa da Semusb carregado com 16 mil litros de uma mistura de quaternário de amônia, específico para eliminar vírus, bactérias e fungos nesse tipo de ambiente, dada a sua eficiência.

Viana lembra que esse tipo de desinfecção nos equipamentos públicos como mercados, paradas de ônibus e até na estação rodoviária tem sido realizada com frequência. A ação faz parte das estratégias de enfrentamento e combate ao coronavírus adotadas pela gestão municipal.

