§ Equipamentos estavam em estoque próprio e serão repassados a unidades de saúde que são referência para tratamento da Covid-19;

§ Seguindo a recomendação das autoridades, máscaras de TNT e tecido serão distribuídas ao público interno.

O Grupo Energisa está doando 6.740 máscaras N95 a hospitais que são referência no tratamento da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A decisão vai ao encontro da necessidade das instituições por esses equipamentos e às novas orientações do Ministério da Saúde quanto ao uso de máscaras para a população em geral. As unidades beneficiadas ficam nos 11 estados onde a empresa atua na distribuição de energia e que estão no foco do Movimento Energia do Bem. A distribuição está sendo realizada em função da quantidade que cada concessionária tinha em estoque.

“As máscaras N95 estão sendo bastante necessárias nos hospitais que tratam os pacientes com Covid-19. Decidimos ajudar a suprir essa carência que se repete em todo o Brasil”, afirma Daniele Salomão, Vice-Presidente de Gente e Gestão do Grupo Energisa.

As autoridades de saúde estabeleceram um novo protocolo para as demais máscaras, de TNT e tecido, recomendando o uso para a população em geral. Para suprir a demanda do público interno de dois equipamentos por turno, a Energisa encomendou 252.500 mil unidades, sendo 177.500 produzidas por empresas do Polo Têxtil de Cataguases (MG), cidade sede do Grupo Energisa, como uma forma de estimular e apoiar negócios locais onde o grupo atua. Esta remessa será distribuída este mês a todos os colaboradores do Grupo que não estão trabalhando remotamente de casa. Inicialmente, os EPIs estão sendo entregues às categorias que têm contato mais próximo com o público externo: leituristas, almoxarifes, vigilantes e recepcionistas. Conforme as encomendas forem sendo entregues, os demais colaboradores também passarão a receber as máscaras.

“Trata-se de uma medida de segurança adicional àquelas que já vigoram desde o início da pandemia, como a distribuição de álcool em gel e novas orientações de higiene e limpeza para todas as unidades e para as frotas. Nossa prioridade é garantir a saúde e a segurança dos colaboradores e a proteção da população em contatos eventuais”, completa a executiva.

Em Rondônia, CEMETRON recebeu 840 unidades

A Energisa Rondônia destinou 840 máscaras N95 para o Centro de Medicina Tropical de Rondônia (CEMETRON). A unidade de saúde é referência para o tratamento de Covid-19 na capital do estado e a entrega foi feita na quinta-feira (09). De acordo com o diretor-presidente da Energisa Rondônia, André Theobald, a quantidade de máscaras recebidas é suficiente para atender a equipe de saúde por um mês.

O Cemetron é um hospital público que atende adultos portadores de doenças infectocontagiosas e tropicais. Sua estrutura conta com 17 leitos em UTI e 24 em enfermaria. O diretor do hospital, Sérgio Basano, espera que outras empresas também se solidarizem nesse momento, assim como fez a Energisa. “Agradecemos a Energisa pela doação dessas máscaras que serão usadas por toda a equipe médica durante o atendimento aos pacientes com suspeita de Covid-19”, declarou o diretor.

O diretor-presidente da Energisa Rondônia, André Theobald, explica que a quantidade doada representa mais de 90% das máscaras que a empresa tinha em estoque no estado. “As unidades foram compradas no começo da pandemia, mas logo ficou claro que a área de saúde tinha muito mais necessidade desse tipo de equipamento de proteção. Estamos fazendo a coisa certa”, completa o diretor-presidente.

Sobre a Energisa

Com 115 anos de história, o Grupo Energisa é o 5º maior em distribuição de energia elétrica. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita líquida anual de R$ 16,9 bilhões (ano 2019), o Grupo atende a 7,8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de quase 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar aproximadamente 19 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, geração, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de Call Center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora) e soluções em energias renováveis (Alsol).

Comentários

comentários