Somado ao Auxílio Emergencial, o pagamento do Bolsa Família injeta mais de R$90,4milhões na economia do Rondoniense neste mês de abril. Os dados são do Ministério da Cidadania.O número de famílias atendidas com o Bolsa Família é de 78.077, mas o número de beneficiados com o aporte financeiro do Governo Federal chega a 268.198 pessoas em todo o Estado.

O aporte feito pelo Governo Federal devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19) permitiu a inclusão de 1,22 milhão de beneficiários no Bolsa Família neste mês de abril. Com isso, o programa atingiu o número de 14,27 milhões de famílias beneficiadas.

As concessões já alcançaram o total de 4.734 municípios, sendo que em 4.022 foram para todas as famílias habilitadas.

Comentários

comentários