O número de casos e mortes relacionadas ao novo coronavírus tiveram aumento no Brasil nas últimas 24 horas. Conforme o boletim do Ministério da Saúde divulgado nesta segunda-feira (20 de abreil), já são 40.581 casos confirmados e 2.575 mortes em todo o país. No boletim de domingo, o total de infectados era de 38.654, com 2.462 óbitos.

ATUALIZAÇÃO: Esta reportagem, inicialmente, apontava para 383 óbitos em 24 horas, com um total de 2.845 mortes no país provocadas pelo novo coronavírus. Por volta das 18 horas, no entanto, o Ministério da Saúde atualizou os dados em seu perfil no Twitter, informando que havia cometido um erro de digitação na tabela divulgada anteriormente. Abaixo, a tabela já corrigida, com os dados detalhados por estado.

Comentários

comentários