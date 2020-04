As obras estão sendo realizadas por uma empresa contratada e executados prioritariamente visando melhorar a qualidade de vida da população

O prefeito Hildon Chaves, acompanhado do secretário adjunto geral de Governo, Devanildo Santana, esteve na manhã desta segunda-feira (20), vistoriando as obras no bairro Flamboyant, zona Leste da capital.

Hildon Chaves vistoriou o andamento dos serviços de asfaltamento nas ruas Fama, Jaqueline Ferry e Francisco Barbosa, que já estão bem adiantadas e com o sistema de drenagem concluído.

“Estamos verificando as obras de asfaltamento, meio-fio, calçada, sarjeta, grama entre outros, e o que vamos precisar daqui para frente, já que estamos mudando a história do bairro, é contar com a colaboração da população para que cada um conserve a frente das casas limpas”, enfatizou o prefeito.

As obras estão sendo realizadas por uma empresa contratada e executados prioritariamente visando melhorar a qualidade de vida da população, onde famílias que residem no bairro não sofrerão mais com a lama e poeira.

Morando à rua Fama há 18 anos, Eduardo Costa da Silva agradeceu ao prefeito Hildon pelo asfaltamento da rua, que de acordo com ele apresentava a situação mais crítica do bairro.

“Essa rua era só no cascalho, era muito buraco e lama, não dava nem para entrar, agradeço ao prefeito por ter olhado por nós daqui, agora vamos poder chegar em casa sem preocupação”, disse o morador.

O pacote de obras contempla 21 ruas onde também serão construídos 150 metros de drenagem, restante de uma galeria com 700 metros de extensão, ao qual diminuirá os constantes alagamentos em toda a região.

