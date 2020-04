Até o momento, a doença tem mostrado um poder de transmissão muito alto e essa infecção ocorre de uma pessoa doente para outra que não está

O coronavírus é uma doença causada por um vírus que ataca o sistema respiratório das pessoas. Até o momento, a doença tem mostrado um poder de transmissão muito alto e essa infecção ocorre de uma pessoa doente para outra que não está. Para saber melhor como essa transmissão acontece, ouça a explicação da médica pneumologista da Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp/Fiocruz), Patrícia Canto Ribeiro.

“Essa doença é transmitida, basicamente, pelas gotículas contaminadas da saliva, do espirro, da tosse de quem já tá com o vírus. E, também, como a pessoa já está contaminada, ela leva a mão aos olhos, mão na boca, e aí, o vírus fica na mão da pessoa doente e ao ter contato com objetos e outras pessoas, ela pode depositar o vírus em outros locais e outra pessoa, que não está doente, pode se contaminar”.

Segundo o Ministério da Saúde, os sintomas da COVID-19 podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. Os mais comuns são tosse, febre, coriza, dor de garganta e dificuldade para respirar.

Para evitar a contaminação, mantenha distância mínima de 2 metros entre você e as outras pessoas nos estabelecimentos comerciais, além do uso de máscara. Lave bem as mãos e faça uso do álcool em gel depois de manusear objetos e equipamentos. A melhor forma de evitar o coronavírus é se protegendo. Se você tem dúvida se está com coronavírus, basta ligar para 136 ou acessar no chat pelo site saude.gov.br/coronavírus.

