Visando esclarecer partidos, candidatos e eleitores acerca do processo eleitoral deste ano, principalmente em relação ao calendário a ser obedecido por quem vai concorrer aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador nos mais de 5,6 mil municípios brasileiros, o MP eleitoral acaba de disponibilizar para todo o país o Guia Prático para candidatos.

Elaborado pela Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná com o apoio da Secretaria de Comunicação Social do Ministério Público Federal (MPF), o documento consolida as principais informações relacionadas ao processo eleitoral de 2020.

Acesse o Guia Prático Para Candidatos e fiquem bem informado: http://www.mpf.mp.br/pge/publicacoes/guia-pratico-eleicoes

