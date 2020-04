Devido a sua extensão, a região de União Bandeirantes exige atenção constante

Por determinação do prefeito Hildon Chaves, as máquinas da Semagric baseadas nos distritos continuam trabalhando firme para manter as estradas trafegáveis. Nesse início de semana, reparos de emergência foram feitos no conhecido Travessão dos Madeireiros, que liga a linha 01 a linha 02, no distrito de União Bandeirantes.

Além da retirada de um bueiro antigo, que estava dentro do rio, cujas madeiras foram carregadas pelas águas, a Semagric construiu um aterro de cerca de 200 metros e fez também um novo bueiro, com formato adequado para suportar bem a próxima temporada de chuvas. Sem essa providência, não havia condições de passagem de veículos no local.

“Nós agradecemos o empenho dos nossos servidores, dos administradores dos distritos, dos diretores de serviço de campo e da comunidade, que nos auxilia em todas as situações. Mesmo com o quadro reduzido, nossas equipes têm mostrado empenho para impedir que o produtor rural fique sem condições de transitar”, disse o secretário Luiz Cláudio da Agricultura, assegurando mais uma vez que nenhuma demanda vai ficar sem resposta.

“Nós estamos, conforme determinação do prefeito Hildon Chaves, empenhados em garantir o escoamento da produção rural em todos os distritos e setores chacareiros de Porto Velho”, finalizou ele.

