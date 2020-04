Quem nasceu hoje

É uma pessoa com idéias criativas. Tem uma forte energia, e está sempre em busca de novos desafios. Terá facilidade para trabalhos ligados ao grande público. É experiente, alegre e com facilidade para expressar seus desejos.

Alerta

Os geminianos ficam no alerta até às 14h29, e o mais aconselhado é manter a rotina durante este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos cancerianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Uma das melhores fases do ano, no qual os problemas e dificuldades começam a ficar no passado. Apoio total nos negócios, trabalho e até início de parcerias. Una-se a família. Amor tranquilo. C. 319 M. 0567

Touro – Você se sente bem e novas energias causam desejo de sair da rotina. Não tenha receio de iniciar novos negócios. Esqueça as dificuldades e vá à luta. Colabore com seu amor. Saúde ótima. C. 992 M. 5670

Gêmeos – Você fica no alerta até às 14h29, e deve ser comedido no trabalho e finanças. Lembre-se, que o Sol também não o favorece. Abra o seu coração para o seu amor e evite os ciúmes. C. 580 M. 4612

Câncer – Não passe dos limites em relação aos seus sonhos financeiros e profissionais. Não entre em disputa com colegas ou superiores. Além de Vênus na sua 12ª casa, a Lua o desfavorece. C. 696 M. 5289

Leão – Seus esforços profissionais rendem bons lucros. Aumente seus ganhos e conquiste apoio que necessita. Mãos à obra. Valorize mais sua aparência, cuide da coluna. Ouça mais seu amor. C. 063 M. 7726

Virgem – Organize sua vida profissional. Boas notícias sobre sua família. Desligue-se das preocupações e resolva rápido os negócios domésticos. Melhoram suas energias físicas. Amor absoluto. C. 114 M. 2337

Libra – O trabalho esta bem movimentado e talvez surjam novos negócios. Com facilidade resolverá problemas financeiros. Colabore com a família. Prepare o coração, novidades para conviver feliz. C. 428 M. 1895

Escorpião – Harmonize-se com as pessoas do trabalho, há indícios de algumas mudanças. Novas responsabilidades no lar, possibilidade de acertar antigos problemas. Entrada extra de dinheiro. C. 801 M. 6943

Sagitário – O Sol influi na sua 5ª casa, e você é um privilegiado. Evite se preocupar com pequenos detalhes nos negócios e contas. Não discuta com Câncer ou Gêmeos. Amor com muita paixão. C. 745 M. 9183

Capricórnio – Seu trabalho deve exigir mais do que imagina. Não force a barra com colegas, chefes ou sócios. Reavalie seus negócios, colabore com a família. Menos cobranças no amor. C. 271 M. 8402

Aquário – Contato familiar favorecido, mas terá necessidade de colaborar com os gastos e ajudar Câncer e Peixes. Converse com seu amor, que esta exigente. Faça alongamentos, cuide da saúde. C. 653 M. 4021

Peixes – Você desenvolverá bem seu trabalho e tem chances de fazer bons negócios. Amigos, sócios ou superiores são essenciais para o progresso. Amor com mais prazer. Receberá maior apoio da família. C. 734 M. 3058

