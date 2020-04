Quem nasceu hoje

A determinação é o seu ponto forte. Preza a liberdade, principalmente no que se refere ao modo de atuar profissionalmente. Um de seus maiores objetivos é por um mundo melhor. É prestativo, verdadeiro e paciente.

Os cancerianos ficam no alerta até o final da noite, e os astros aconselham rotina durante este período negativo. Cuidado com negócios arriscados. Adie compras no crediário ou gastos fora do orçamento. Evite ser intransigente com o par afetivo.

Áries – Mercúrio, o planeta da comunicação esta na sua 2ª casa, o que significa novas oportunidades nos negócios e trabalho. Alegrias em casa. Surpresas agradáveis no seu caso de amor. C. 122 M. 2506

Touro – Cada dia que passa você tem maior tranquilidade no trabalho e negócios. Mais energia para o setor financeiro. Projetos profissionais alcançam o sucesso. Sensualidade com seu amor. C. 904 M. 4487

Gêmeos – A rotina deve ser mantida, ainda mais por que Mercúrio esta na sua 12ª casa astral. Se quiser tratar da saúde este é o momento. Clima de nostalgia, espere um pouco a vai se sentir melhor. C. 848 M. 5374

Câncer – Você passa pelo alerta, a Lua o desfavorece até às 22h07. Por enquanto evite compras e novos negócios. Não discuta com a sua família e pessoas do seu trabalho. C.013 M. 8259

Leão – Bom dia para resolver assuntos financeiros de terceiros, de trabalho e problemas com a família. Suas amizades colaboram com seu bem estar e você pode pensar em movimentar os negócios. C. 685 M. 9743

Virgem – Popularidade e reconhecimento garantidos. Positivo para acertar trabalho, negócios e ter sucesso desejado. O setor amoroso promete momentos de muita paixão. Energia e paz. C. 757 M. 0921

Libra – Dia estimulante para contato com a família. Não despreze a dica de alguém experiente no trabalho. No amor você se sente um privilegiado, os carinhos e a paz se farão presente. C. 399 M. 7616

Escorpião – Fase de mudanças, suas aspirações podem se concretizar. Comece um trabalho importante, que trará maior equilíbrio emocional e financeiro. Maior diálogo com seu amor e família. C. 600 M. 4052

Sagitário – Seu dinamismo esta em acordo com a fase. Avalie a situação financeira. O lado amoroso esta carregado de ciúmes. Não espere apoio de Gêmeos e Câncer. Organismo com muitas energias. C. 770 M. 9135

Capricórnio – Fase de maior segurança nos negócios e trabalho. Finanças favorecidas. Favorável para compras, planos de construção ou reformas. O setor amoroso não aceita meio termo. Tente em jogos. C. 464 M. 6380

Aquário – Mercúrio esta na sua 4ª casa, e os negócios domésticos serão solucionados. Seja mais passivo com seu amor, não passe dos limites com exigências. Terá uma comunicação mais fácil com a família. C. 526 M. 3891

Peixes – O Sol esta na sua 3ª casa, chamando sócios, superiores, enfim todos para colaborar com seu trabalho e negócios. A fase ruim já passou. Você supera problemas afetivos. Conte com a família. C. 235 M. 1768

