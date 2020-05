Quem nasceu hoje

Tem um forte instinto de sobrevivência. A determinação em alcançar os objetivos fará um vencedor na vida profissional e pessoal. É persistente e, não desiste diante do primeiro obstáculo. É franco, persistente e vigoroso.

Alerta

Os leoninos passam o feriado no alerta, e os astros pedem cautela enquanto estiverem nesta fase negativa. Se puder tire o dia para descansar. Não se irrite com seu par afetivo e família. Saúde em baixa. Controle seu ímpeto.

Áries – Tem um talento natural para a liderança e não toleram o fracasso. O segundo lugar não é suficientemente bom. Coloque os onde possam exercitar com liberdade a competitividade e eles estarão muito bem. C. 943 M. 2304

Touro – Tem como perspectiva a estabilidade no que diz respeito à profissão e não gostam de mudanças drásticas ou repentinas. Na verdade, preferem até que a vida transcorra de forma rotineira e previsível. C. 906 M. 0268

Gêmeos – É o comunicador nato e preza a liberdade na carreira. São atraídos por empregos que os mantenham ocupados (mas não com a mesma tarefa por muito tempo) e permitam uma constante troca de idéias e ideais. C. 701 M. 5937

Câncer – A necessidade de ser necessário é a motivação que existe por trás da sua realização profissional. Por essa razão, levam uma vida produtiva cuidando dos outros, onde suas atitudes afetuosas serão valorizadas. C. 078 M. 8516

Leão – É raro encontrar um leonino, que não irradie seu etilo ímpar de viver. Por isso, pode-se revelar uma surpresa descobrir que os outros simplesmente não estão à espera que ele tome seu lugar na direção. C. 559 M. 3645

Virgem – Dependentes, muitos têm a tendência de se tornar até obcecados pelo trabalho. Gostam de ordem e de cada coisa e seu lugar. De fato, eles se sentirão felizes em fazer parte de uma organização eficiente. C.247 M. 7631

Libra – Para este nativo, o trabalho social por si só já é uma carreira. Na verdade, alguns astrólogos afirmam que os nascidos sob este signo preferem trabalhar em grupo a desenvolver uma tarefa sozinho. C. 114 M. 6872

Escorpião – Este signo da Água é a verdadeira central geradora de energia do Zodíaco, e quando ele investe suas vulcânicas emoções num projeto profissional, o faz também com profunda paixão. E conta com os resultados. C. 826 M. 7053

Sagitário – Erre ou acerte, ganhe ou perca, há um natural equilíbrio neste signo, que encontra um significado para cada experiência, inspirando confiança e trazendo vida nova a situações pendentes. C. 835 M. 2910

Capricórnio – Para a grande preocupação de sua existência é o trabalho; e uma vida estável e previsível, motivado por uma considerável ambição material, é geralmente prioridade número um deste prático signo da Terra. C. 462 M. 1729

Aquário – Intelectualizados e com a missão definida de apontar ao mundo os seus erros, são inventores e os reformadores sociais. Seus pensamentos estão sempre cheios de ideias que surpreenderiam o resto do mundo. C. 690 M. 4185

Peixes – Encontrar um caminho na vida pode se revelar um tanto problemático. De temperamento instável como o tempo, e hipertenso à mudança de ambiente, é profundamente influenciado pelas pessoas que o cercam. C. 387 M. 9498

