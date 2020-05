Foram discutidas possibilidades sobre o protocolo adotado no cuidado com os pacientes, medidas de isolamento e necessidade de investimentos

O governador de Rondônia, Marcos Rocha e o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, estiveram reunidos na tarde de segunda-feira (4) no Palácio Rio Madeira, sede do governo, com os gestores da saúde e outras pastas importantes para traçar estratégias integradas de controle e combate ao novo coronavírus (Covid-19), que já registrava na ocasião, 756 casos confirmados da doença no estado, a maior parte na capital, que contava 546 positivados.

Durante a reunião, na qual estiveram presentes o secretário Estadual da Saúde, Fernando Máximo (Sesau); o secretário-chefe da casa civil, Junior Gonçalves; o secretário Estadual de Finanças (Sefin), Luiz Fernando Pereira da Silva; a secretaria Municipal de Saúde, Eliana Pasini (Semusa); a secretaria adjunta da Semusa, Marilene Penati; o secretário-geral de Governo de Porto Velho, Basílio Leandro, entre outros membros das gestões, foram discutidas possibilidades sobre o protocolo adotado no cuidado com os pacientes, medidas de isolamento e necessidade de investimentos, entre outros pontos que devem ser finalizados em um próximo encontro previsto para essa quarta-feira (6).

Na ocasião, tanto o governador quanto o prefeito demonstraram estar dispostos a trabalhar de forma conjunta, alinhando ações na mesma direção, onde novas reuniões devem acontecer. “Porto Velho está no epicentro da pandemia. Se não houver alinhamento total, a chance de termos algum sucesso diminuí substancialmente”, ponderou Hildon Chaves.

Comdecom

Comentários

comentários