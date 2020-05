Quem nasceu hoje

É uma pessoa persistente, o que fará alcançar altos postos no setor profissional. Gosta da boa comida e tudo o que possa trazer comodidade. Valorizará a vida em família. Tem tendências para trabalhos comunitários. Animado, competente e fiel.

Alerta

Os librianos continuam no alerta, e os astros aconselham rotina enquanto durar este período. O diálogo será importante para manter a harmonia com as pessoas à sua volta. Evite ser possessivo no relacionamento afetivo. Saúde em leve baixa.

Áries – Haverá mais oportunidades de organizar seus ganhos e contar com sócios e colegas de trabalho. Paz é a palavra que deve viver no lar. Grande poder de sedução. Continue cuidando da saúde. C. 586 M. 8473

Touro – Você terá a possibilidade de resolver os assuntos financeiros e domésticos. Não haverá problemas no trabalho e os existentes serão resolvidos. Sensualidade à flor da pele. Tente em jogos. C. 964 M. 0635

Gêmeos – Fase exigente no lar, evite mudar os rumos dos negócios domésticos. Desfavorável para empréstimos financeiros. Desfaça os impasses com seus amigos. Bons momentos com o seu amor. C. 093 M. 4761

Câncer – Conseguirá resolver problemas da área financeira e profissional. O apoio que receberá será suficiente para iniciar mudanças no lar. Terá que ajudar Libra e Peixes. Amor com problemas. C. 231 M. 1048

Leão – Fase equilibrada com chances de iniciar novos negócios. Seja rápido em suas decisões, pois a partir do dia 29 terá problemas na área profissional e não poderá contar com ninguém. C. 125 M. 3807

Virgem – Você terá um bom dia no lar e trabalho. Conseguirá resolver os problemas financeiros. Espere boas notícias de novos negócios. Novidades ótimas no amor. Terá ajuda de Touro e Peixes. C. 418 M. 7529

Libra – Dia de alerta, não saia da rotina e muito menos mude seu trabalho. Não conte com fatos ou pessoas fora de seu alcance. Não espere colaboração. Evite exageros alimentares. C. 402 M. 8512

Escorpião – Você estará convivendo com mudanças no trabalho. Terá todo o apoio que necessita e o sucesso vem logo. A Lua protege a vida familiar e seu relacionamento com todos. Saúde excelente. C. 659 M. 2320

Sagitário – Peça e aceite colaboração dos envolvidos no seu trabalho. Seja receptivo com algumas pessoas da família. Dificuldades para vencer problemas financeiros, não há motivos para estresse. Amor envolvente. C. 770 M. 5991

Capricórnio – Seja mais ousado nos negócios. Os assuntos comerciais começam a trazer tranquilidade. Conte com parentes em seus novos compromissos financeiros. Vá adiante em seu caso de amor. C. 845 M. 6179

Aquário – Terá que colaborar com a família, o Sol na sua 4ª casa, indica a necessidade de iniciar mudanças na vida doméstica. Tudo bem no seu caso de amor, mais paixão e boa afetividade. C. 168 M. 0456

Peixes – Seus interesses profissionais e materiais terão apoio total de Virgem e Gêmeos. Compartilhe seus desejos com a pessoa amada. Dia movimentado. Conseguirá acertar suas contas. C. 337 M. 9284

HORÓSCOPO DO DIA 04/05/2020

Quem nasceu hoje

Alcançará sucesso em todos os empreendimentos profissionais a que se dedicar. Erguerá a carreira em bases sólidas, pois o tempo é o seu amigo. Tem forte preocupação pelas causas sociais. É inteligente, obstinado e arrojado.

Alerta

Os nativos de Libra começam a semana no alerta, e devem ter cuidados no trabalho e vida pessoal. Não gaste fora do orçamento, principalmente com supérfluos. Procure ter paciência com seu par afetivo e família.

Áries – Terá recompensas financeiras e acertos no trabalho. O astral favorece o relacionamento com todos. Envolvimento amoroso do jeito que gosta. Evite gorduras e frituras. C. 601 M. 0433

Touro – Você esta propício para acabar com problemas financeiros. O apoio da família vem em boa hora. Sucesso imobiliário. Tente em jogos e loteria. Inteligência e firmeza em seu lar. C. 442 M. 6397

Gêmeos – Fase de problemas com a família, situações desagradáveis podem acontecer nos negócios domésticos. Não tome decisões radicais. Não espere colaboração no trabalho. Proteção do seu amor. C. 780 M. 4966

Câncer – Contatos sociais e profissionais devem ser conduzidos com calma. Vênus esta na sua 12ª casa, então não discuta com seu amor. Não faça compras e gastos fora do orçamento. Cuide da saúde. C. 296 M. 1045

Leão – Fase em que você se sente aliviado dos problemas. Sua inteligência indica o caminho do sucesso. Novos planos de negócios e trabalho. Vênus, garante equilíbrio no amor. C. 954 M. 3871

Virgem – Livre do alerta terá bom dia. Podem contar com colaboração da família nos projetos financeiros. Harmonia no trabalho. Contatos positivos com sócios e familiares. Fato agradável no amor. C. 329 M. 9518

Libra – Dia de alerta, precisará de muita calma para não perder amizades, principalmente no trabalho. Não dê palpites na vida da família. Cuidado com os rins, tome mais água. C. 523 M. 1179

Escorpião – Mercúrio e Sol no seu signo oposto, indicam um melhor relacionamento no trabalho. Problemas financeiros e profissionais começam a se alinhar. Vida conjugal protegida. C. 975 M. 8404

Sagitário – Organize seus negócios e espere boa entrada de dinheiro. Terá a participação de muitos envolvidos nos negócios e o sucesso virá rápido. Aceite a colaboração de Gêmeos e Touro. C. 814 M. 7920

Capricórnio – Confie em si mesmo e conte com o sucesso. Seus projetos de negócios e trabalho, agora trazem lucros esperados. Harmonia com amizades, todos lhe agradam. Tente em jogos e loteria. C. 057 M. 2638

Aquário – Você esta exigente com a família, mas pode esperar pelo sucesso no setor de negócios. Não se envolva nas mudanças que algumas pessoas querem realizar. Nervosismo acentuado. C. 161 M. 5286

Peixes – Novidades no setor de trabalho. Você esta livre para novas realizações que afetam positivamente as finanças. Apenas tome cuidado com os invejosos, evite disputas. Saúde boa. C. 638 M. 0752

HORÓSCOPO DO DIA 03/05/2020

Quem nasceu hoje

Tem uma forte personalidade, o que fará ser um líder em seu meio social. O estudo e cursos de aperfeiçoamento exercem grande influência neste nativo. Será um excelente profissional. É decidido, inteligente e arrojado.

Alerta

Os virginianos passam o domingo no alerta e os astros aconselham a rotina nesta fase desfavorável. Procure descansar e repor as energias gastas. Evite entrar em confronto com seu par afetivo e família. Saúde em baixa.

Áries – Nas finanças, nem sempre é racional e os altos e baixos fazem parte de sua vida. Em alguns momentos da vida consegue ter muito dinheiro, mas na maioria das vezes emprega mal e tem tendência a esbanjá-lo. C. 156 M. 6402

Touro – Com sua capacidade de apreciar e, muitas vezes, criar o belo, faz do mundo um lugar agradável, mais confortável e muito mais bonito de se viver. A economia, a prudência e a diplomacia darão resultados positivos. C. 435 M. 8027

Gêmeos – Seu sistema nervoso é sensível e há necessidade de cuidados, como: dormir pelo menos 8 horas por noite, fazer exercícios. O dinheiro? Quem falou em dinheiro? Quando tem, ótimo! E quando não tem, paciência! C. 084 M. 2761

Câncer – A saúde no geral é boa e não oferece grandes problemas, mas, tem um “mas”, trata-se da ansiedade e a angústia que o faz comer desordenadamente, agredindo o aparelho digestivo e o fígado. C. 723 M. 3349

Leão – Detesta a palavra limite e gosta de comer bem. Problemas circulatórios, coração, úlcera, fígado e coluna são os pontos vulneráveis. Com relação ao dinheiro, não sabe impor limites e viver modestamente. C. 512 M. 7896

Virgem – Hipocondria é a palavra que o acompanha. Inconscientemente, descobre que sofre de inúmeras doenças… que se encontram somente em sua imaginação. Nas finanças, consegue se equilibrar. C. 808 M. 5273

Libra – Conquistará uma vida relativamente estável. Mas, com facilidade ajuda os que precisam e, muitas vezes, não encontra a devida retribuição aos que auxiliou. C. 398 M. 1614

Escorpião – Possui uma infinidade de predicados para alcançar uma situação financeira. Embora não seja pão duro, não gosta de gastar sem necessidade e, é por isso que, sempre tem uma reserva financeira. C. 463 M. 9178

Sagitário – Nas finanças é habilidoso e nasceu para ter uma vida próspera. Bom administrador, consegue com facilidade os cargos de chefia, quando não vê seus caminhos abertos para dirigir seu próprio empreendimento. C. 250 M. 0591

Capricórnio – Nas finanças consegue obter o suficiente para uma vida saudável, mas quando o dinheiro começa a aparecer pode tornar-se mesquinho e, com isso levanta a inveja de todos à sua volta. C. 147 M. 6930

Aquário – Os negócios não são o seu ponto forte, apesar de serem bastante gananciosos. Sempre terão mais sucesso se aceitarem dividir as responsabilidades do trabalho ou negócios. C. 971 M. 8485

Peixes – Nas finanças é desligado e não sabe administrar grandes empresas ou altas somas em dinheiro, pois pode ser levado pelas próprias fantasias em ganhar mais e perder o pouco que conquistou. C. 629 M. 4053

HORÓSCOPO DO DIA 02/05/2020

Quem nasceu hoje

É uma pessoa decidida, o que fará com que procure desafios constantes na vida profissional e pessoal. Conquistará sucesso graças a sua capacidade e vontade de vencer. Intenso, ajuizado e talhado para as vitórias.

Alerta

Os virginianos acordam no alerta e a indicação é a de rotina durante o final de semana. Adie as mudanças que pretende fazer no trabalho e vida pessoal. No amor, controle suas críticas para não magoar seu par afetivo.

Áries – Momento positivo para fazer todas as mudanças que pretende em sua casa. Sinal verde para compras de uso pessoal. Total entrosamento com a pessoa amada. Organismo perfeito. C. 023 M. 1452

Touro – Busque o sucesso em tudo o que for realizar. Defenda seus planos, mas nada de exageros. Deixe sua energia surpreender os colegas. Explore o diálogo com a pessoa amada e família. C. 376 M. 9048

Gêmeos – Você esta no seu inferno astral, por isso tenha com cuidado com tudo o que for fazer. Os astros indicam redobrar sua atenção. Se puder tire o final de semana para descansar e repor suas energias. C. 237 M. 6591

Câncer – Os astros protegem todas as iniciativas. A sua competência e postura devem abrir novas portas para o sucesso. Tire o final de semana para fazer um programa diferente com seu par afetivo. C. 982 M. 8205

Leão – Aproveite as oportunidades que aparecerem, e não tema novas responsabilidades. Pode contar com a proteção da família e amigos. Evite a rotina na vida a dois, faça um programa diferente. C. 563 M. 4328

Virgem – Você passa o dia alerta, e os cuidados devem ser redobrados durante este período. Controle os gastos para não entrar no vermelho. Não desgaste sua relação com ciúmes infundados. C. 215 M. 6784

Libra – Sua competência está em evidência, o que abre os caminhos para o sucesso. Um período de equilíbrio financeiro. Muita energia para se divertir com a pessoa amada. Organismo em ordem. C. 741 M. 3160

Escorpião – Faça uso de sua capacidade e coloque em ordem os projetos que estão em andamento. Positivo para mudanças na decoração de sua casa. Saia para se divertir com a pessoa amada. C. 490 M. 5833

Sagitário – Fase para expor suas ideias com clareza. Projetos ligados à família recebem proteção dos astros. Demonstre o que sente ao par afetivo. Muita energia para dar novo rumo a mudanças em seu lar. C. 654 M. 7098

Capricórnio – Acelere os planos de crescimento. Positivo para compras ou mudanças domésticas. Forte sintonia com o par afetivo. Organismo excelente. C. 849 M. 0612

Aquário – Bem posicionado, tudo o que fizer neste período alcançará sucesso. Dia indicado para sair com a pessoa amada e família. Pode promover mudanças na sua casa. Saúde excelente. Viagens favorecidas. C. 718 M. 3759

Peixes – Fase em que terá facilidade para acertar a vida pessoal. Pode contar com a proteção da família e amigos. Use sua intuição em jogos e sorteios. Organismo perfeito. Viagens favorecidas. C. 108 M. 2977

HORÓSCOPO DO DIA 01/05/2020

Quem nasceu hoje

Tem um forte instinto de sobrevivência. A determinação em alcançar os objetivos fará um vencedor na vida profissional e pessoal. É persistente e, não desiste diante do primeiro obstáculo. É franco, persistente e vigoroso.

Alerta

Os leoninos passam o feriado no alerta, e os astros pedem cautela enquanto estiverem nesta fase negativa. Se puder tire o dia para descansar. Não se irrite com seu par afetivo e família. Saúde em baixa. Controle seu ímpeto.

Áries – Tem um talento natural para a liderança e não toleram o fracasso. O segundo lugar não é suficientemente bom. Coloque os onde possam exercitar com liberdade a competitividade e eles estarão muito bem. C. 943 M. 2304

Touro – Tem como perspectiva a estabilidade no que diz respeito à profissão e não gostam de mudanças drásticas ou repentinas. Na verdade, preferem até que a vida transcorra de forma rotineira e previsível. C. 906 M. 0268

Gêmeos – É o comunicador nato e preza a liberdade na carreira. São atraídos por empregos que os mantenham ocupados (mas não com a mesma tarefa por muito tempo) e permitam uma constante troca de idéias e ideais. C. 701 M. 5937

Câncer – A necessidade de ser necessário é a motivação que existe por trás da sua realização profissional. Por essa razão, levam uma vida produtiva cuidando dos outros, onde suas atitudes afetuosas serão valorizadas. C. 078 M. 8516

Leão – É raro encontrar um leonino, que não irradie seu etilo ímpar de viver. Por isso, pode-se revelar uma surpresa descobrir que os outros simplesmente não estão à espera que ele tome seu lugar na direção. C. 559 M. 3645

Virgem – Dependentes, muitos têm a tendência de se tornar até obcecados pelo trabalho. Gostam de ordem e de cada coisa e seu lugar. De fato, eles se sentirão felizes em fazer parte de uma organização eficiente. C.247 M. 7631

Libra – Para este nativo, o trabalho social por si só já é uma carreira. Na verdade, alguns astrólogos afirmam que os nascidos sob este signo preferem trabalhar em grupo a desenvolver uma tarefa sozinho. C. 114 M. 6872

Escorpião – Este signo da Água é a verdadeira central geradora de energia do Zodíaco, e quando ele investe suas vulcânicas emoções num projeto profissional, o faz também com profunda paixão. E conta com os resultados. C. 826 M. 7053

Sagitário – Erre ou acerte, ganhe ou perca, há um natural equilíbrio neste signo, que encontra um significado para cada experiência, inspirando confiança e trazendo vida nova a situações pendentes. C. 835 M. 2910

Capricórnio – Para a grande preocupação de sua existência é o trabalho; e uma vida estável e previsível, motivado por uma considerável ambição material, é geralmente prioridade número um deste prático signo da Terra. C. 462 M. 1729

Aquário – Intelectualizados e com a missão definida de apontar ao mundo os seus erros, são inventores e os reformadores sociais. Seus pensamentos estão sempre cheios de ideias que surpreenderiam o resto do mundo. C. 690 M. 4185

Peixes – Encontrar um caminho na vida pode se revelar um tanto problemático. De temperamento instável como o tempo, e hipertenso à mudança de ambiente, é profundamente influenciado pelas pessoas que o cercam. C. 387 M. 9498

HORÓSCOPO DO DIA 30/04/2020

Quem nasceu hoje

Tem habilidade para resolver os assuntos mais delicados com extrema sabedoria. Trabalha sempre pensando no futuro. Não gosta dos atalhos, procura realizar as tarefas sem pular etapas. É observador e inteligente.

Alerta

Os nativos de Leão passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina enquanto estiverem nesta fase. Cuidado para não magoar as pessoas à sua volta com palavras negativas. No amor, o diálogo deve ser seu aliado.

Áries – O Sol favorece assuntos materiais ligados ao lar. As relações de trabalho estão protegidas e você conseguirá fechar novos acordos financeiros. Conte com Capricórnio. Grandes momentos no amor. C. 254 M. 3965

Touro – Fase em que você terá a seu lado sócios, colegas e pessoas que precisa para levar seus negócios adiante. Espere pelo melhor. Mercúrio no seu signo ajuda a equilibrar a vida familiar. Evite a ansiedade. C. 075 M. 6892

Gêmeos – As finanças logo devem entrar nos eixos. Trabalhe, lute e espere. Amor confiante. Cuide da saúde, organize um cardápio rico em fibras e fique longe dos chocolates e bebidas. C. 582 M. 8470

Câncer – Livre do alerta você tem um bom dia. O trabalho, negócios e finanças fluem com velocidade. Não guarde mágoas de ninguém. Valorize seu corpo e cuide da sua aparência. C. 910 M. 4723

Leão – Dia de alerta, você pode ficar um tanto depressivo. Acredite no seu potencial de trabalho e negócios e não tente reprimi-los. Espere a saída deste período. Perda de energia, descanse mais. C. 321 M. 1648

Virgem – Não tente mudar o rumo do seu trabalho. Se precisar peça apoio à Escorpião e Touro. Ambiente familiar equilibrado, procure dar mais atenção a todos. Paixão valorizada. C. 446 M. 9517

Libra – Dia positivo em relação à família. Todos estão bem com você e passam boas energias para o lar. Algumas mudanças nos negócios e trabalho. No amor não reprima o que sente. Planeje o feriado. C. 803 M. 9034

Escorpião – Período de novas oportunidades profissionais. Seja rápido nas decisões financeiras e espere que além das mudanças, terá apoio da família. Fique atento para não perder oportunidades. C. 438 M. 2350

Sagitário – Dê mais atenção à sua família. Nativos de Gêmeos, Câncer e Leão precisam do seu apoio financeiro. Mercúrio reforça as suas melhores qualidades. Trabalho cansativo. C. 087 M. 5426

Capricórnio – Não se preocupe com questões financeiras. Nada deve afetar o relacionamento familiar. Esta tudo bem e o sucesso esta em suas mãos. Colabore com Sagitário e Touro. Tente em jogos. C. 195 M. 0279

Aquário – Resolva rápido os problemas familiares. Questões financeiras caminham para a estabilidade. Envolvimento amoroso do jeito que você gosta. Cuide da saúde, tome mais água. C. 619 M. 7183

Peixes – Você venceu a maior parte dos problemas profissionais e tem a chance de acertar as finanças. Tome novas iniciativas nos seus negócios. Bom entendimento com sócios e superiores. C. 766 M. 6501

HORÓSCOPO DO DIA 29/04/2020

Quem nasceu hoje

A determinação é o seu ponto forte. Preza a liberdade, principalmente no que se refere ao modo de atuar profissionalmente. Um de seus maiores objetivos é por um mundo melhor. É prestativo, verdadeiro e paciente.

Alerta

Os cancerianos ficam no alerta até o final da noite, e os astros aconselham rotina durante este período negativo. Cuidado com negócios arriscados. Adie compras no crediário ou gastos fora do orçamento. Evite ser intransigente com o par afetivo.

Áries – Mercúrio, o planeta da comunicação esta na sua 2ª casa, o que significa novas oportunidades nos negócios e trabalho. Alegrias em casa. Surpresas agradáveis no seu caso de amor. C. 122 M. 2506

Touro – Cada dia que passa você tem maior tranquilidade no trabalho e negócios. Mais energia para o setor financeiro. Projetos profissionais alcançam o sucesso. Sensualidade com seu amor. C. 904 M. 4487

Gêmeos – A rotina deve ser mantida, ainda mais por que Mercúrio esta na sua 12ª casa astral. Se quiser tratar da saúde este é o momento. Clima de nostalgia, espere um pouco a vai se sentir melhor. C. 848 M. 5374

Câncer – Você passa pelo alerta, a Lua o desfavorece até às 22h07. Por enquanto evite compras e novos negócios. Não discuta com a sua família e pessoas do seu trabalho. C.013 M. 8259

Leão – Bom dia para resolver assuntos financeiros de terceiros, de trabalho e problemas com a família. Suas amizades colaboram com seu bem estar e você pode pensar em movimentar os negócios. C. 685 M. 9743

Virgem – Popularidade e reconhecimento garantidos. Positivo para acertar trabalho, negócios e ter sucesso desejado. O setor amoroso promete momentos de muita paixão. Energia e paz. C. 757 M. 0921

Libra – Dia estimulante para contato com a família. Não despreze a dica de alguém experiente no trabalho. No amor você se sente um privilegiado, os carinhos e a paz se farão presente. C. 399 M. 7616

Escorpião – Fase de mudanças, suas aspirações podem se concretizar. Comece um trabalho importante, que trará maior equilíbrio emocional e financeiro. Maior diálogo com seu amor e família. C. 600 M. 4052

Sagitário – Seu dinamismo esta em acordo com a fase. Avalie a situação financeira. O lado amoroso esta carregado de ciúmes. Não espere apoio de Gêmeos e Câncer. Organismo com muitas energias. C. 770 M. 9135

Capricórnio – Fase de maior segurança nos negócios e trabalho. Finanças favorecidas. Favorável para compras, planos de construção ou reformas. O setor amoroso não aceita meio termo. Tente em jogos. C. 464 M. 6380

Aquário – Mercúrio esta na sua 4ª casa, e os negócios domésticos serão solucionados. Seja mais passivo com seu amor, não passe dos limites com exigências. Terá uma comunicação mais fácil com a família. C. 526 M. 3891

Peixes – O Sol esta na sua 3ª casa, chamando sócios, superiores, enfim todos para colaborar com seu trabalho e negócios. A fase ruim já passou. Você supera problemas afetivos. Conte com a família. C. 235 M. 1768

HORÓSCOPO DO DIA 28/04/2020

Quem nasceu hoje

Não teme tomar decisões. Os desafios fazem parte de sua vida. Esta sempre evidência. Os trabalhos que envolvam o público exercerão grande influência neste nativo. A sua energia é inesgotável. É motivado, companheiro e perspicaz.

Alerta

Os nativos de Câncer passam o dia no alerta e devem ter cuidados especiais no trabalho e vida pessoal. Evite negociar, acertar parcerias ou empréstimo financeiro. No amor, controle o ciúmes.

Áries – Com seu dinamismo em alta, você conseguirá levar adiante seus negócios e acertar novas parcerias. Abandone o comportamento intransigente com a família. Amor suave. C. 443 M. 7198

Touro – A partir de hoje você recebe a influência positiva de Mercúrio, que traz novos negócios e facilidade de entendimento. Estão reforçadas suas melhores qualidades. Amor sensual. Saúde perfeita. C. 311 M. 8754

Gêmeos – Procure se organizar para não ter perdas financeiras e problemas no trabalho. Mercúrio, passa a influenciar sua 12ª casa, ao lado do Sol. Na base da pressão você não conseguirá seus objetivos. C. 589 M. 2263

Câncer – Dia de alerta, e a rotina é indicada durante este período. Evite novos negócios e compras à prazo. Adie viagens a rever parentes. Não discuta com ninguém. C. 902 M. 5410

Leão – Você passa por um bom período e seu otimismo traz equilíbrio nos negócios e trabalho. Bons contatos e coragem para iniciar parcerias. Satisfação na vida familiar. Grande conquista no amor. C. 865 M. 9021

Virgem – O astral deste dia indica uma boa influência. Assuntos de trabalho e negócios trazem satisfação. Participação da família em suas finanças. Conseguirá concretizar um sonho de amor. C. 624 M. 4879

Libra – Assuntos ligados à família trazem tranqüilidade e companheirismo. Você recebe uma energia positiva e conseguirá mudar o caminho financeiro e profissional. Seu organismo esta com boas energias. C. 770 M. 3486

Escorpião – Período em que a ansiedade o faz sair em busca de novos caminhos profissionais. A família precisa de você. Dedique-se mais ao seu amor. Mudanças positivas nas finanças. C. 056 M. 8592

Sagitário – Busque novas negociações em seu trabalho e não se prenda a energias negativas. Tudo bem com a família. Dê apoio a Gêmeos e Câncer. Analise bem os assuntos da vida afetiva. C. 219 M. 1073

Capricórnio – Colabore com Gêmeos e Peixes e acerte assuntos do trabalho. Terá bons lucros no futuro. Sua família esta um pouco distante, então procure ser mais presente. Seu amor anda desconfiado. C. 139 M. 5307

Aquário – Fique atento aos problemas da família. Sua participação será importante para que todos, incluindo seu amor estejam bem. Trabalho sem problemas. Amor livre de mágoas. C. 497 M. 6935

Peixes – Coloque seus novos planos de trabalho em ação. Colaboração da família e dos envolvidos em seus negócios será muito intensa. Espere pelo sucesso e evite medos ou angústias. C. 328 M. 0649

HORÓSCOPO DO DIA 27/04/2020

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com idéias criativas. Tem uma forte energia, e está sempre em busca de novos desafios. Terá facilidade para trabalhos ligados ao grande público. É experiente, alegre e com facilidade para expressar seus desejos.

Alerta

Os geminianos ficam no alerta até às 14h29, e o mais aconselhado é manter a rotina durante este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos cancerianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Uma das melhores fases do ano, no qual os problemas e dificuldades começam a ficar no passado. Apoio total nos negócios, trabalho e até início de parcerias. Una-se a família. Amor tranquilo. C. 319 M. 0567

Touro – Você se sente bem e novas energias causam desejo de sair da rotina. Não tenha receio de iniciar novos negócios. Esqueça as dificuldades e vá à luta. Colabore com seu amor. Saúde ótima. C. 992 M. 5670

Gêmeos – Você fica no alerta até às 14h29, e deve ser comedido no trabalho e finanças. Lembre-se, que o Sol também não o favorece. Abra o seu coração para o seu amor e evite os ciúmes. C. 580 M. 4612

Câncer – Não passe dos limites em relação aos seus sonhos financeiros e profissionais. Não entre em disputa com colegas ou superiores. Além de Vênus na sua 12ª casa, a Lua o desfavorece. C. 696 M. 5289

Leão – Seus esforços profissionais rendem bons lucros. Aumente seus ganhos e conquiste apoio que necessita. Mãos à obra. Valorize mais sua aparência, cuide da coluna. Ouça mais seu amor. C. 063 M. 7726

Virgem – Organize sua vida profissional. Boas notícias sobre sua família. Desligue-se das preocupações e resolva rápido os negócios domésticos. Melhoram suas energias físicas. Amor absoluto. C. 114 M. 2337

Libra – O trabalho esta bem movimentado e talvez surjam novos negócios. Com facilidade resolverá problemas financeiros. Colabore com a família. Prepare o coração, novidades para conviver feliz. C. 428 M. 1895

Escorpião – Harmonize-se com as pessoas do trabalho, há indícios de algumas mudanças. Novas responsabilidades no lar, possibilidade de acertar antigos problemas. Entrada extra de dinheiro. C. 801 M. 6943

Sagitário – O Sol influi na sua 5ª casa, e você é um privilegiado. Evite se preocupar com pequenos detalhes nos negócios e contas. Não discuta com Câncer ou Gêmeos. Amor com muita paixão. C. 745 M. 9183

Capricórnio – Seu trabalho deve exigir mais do que imagina. Não force a barra com colegas, chefes ou sócios. Reavalie seus negócios, colabore com a família. Menos cobranças no amor. C. 271 M. 8402

Aquário – Contato familiar favorecido, mas terá necessidade de colaborar com os gastos e ajudar Câncer e Peixes. Converse com seu amor, que esta exigente. Faça alongamentos, cuide da saúde. C. 653 M. 4021

Peixes – Você desenvolverá bem seu trabalho e tem chances de fazer bons negócios. Amigos, sócios ou superiores são essenciais para o progresso. Amor com mais prazer. Receberá maior apoio da família. C. 734 M. 3058

HORÓSCOPO DO DIA 26/04/2020

Quem nasceu hoje

É dono de um temperamento muito agradável. Tudo que se referir ao belo, ao luxo, ao conforto dará um prazer muito grande em sua vida. Vencerá na vida por seus próprios méritos. É uma pessoa de fácil acesso, não tem manias de grandeza.

Alerta

Os nativos de Gêmeos passam o domingo no alerta, e os astros aconselham paciência durante essa fase. Evite discussões com seu par afetivo e a família. Tome cuidado com pessoas invejosas. Saúde em leve baixa.

Áries – O nativo de Áries é dono de alto poder mental e energia para ir à luta, está sempre pronto para aceitar novos desafios, abrir portas e comandar o próprio destino. Áries tem a ingenuidade, a inocência e a simplicidade de uma criança. C. 972 M. 5362

Touro – O taurino busca segurança, assim como seus irmãos de signo Virgem e Capricórnio. Procura sempre trilhar caminhos já conhecidos, tem dificuldades para aventurarem-se com os nativos do elemento fogo. C. 140 M. 6079

Gêmeos – A inteligência e a enorme capacidade de comunicação estão entre as principais virtudes deste signo. Afinal, Mercúrio, seu planeta regente, age de maneira clara e também positiva. C. 436 M. 5897

Câncer – Este é um dos mais sensíveis signos. Por ser regido pela Lua, coloca sem perceber ou analisar as emoções acima da razão. O coração fala mais alto. Estará sujeito a constantes mudanças, isto é, muda conforme a Lua. C. 649 M. 1535

Leão – Presença marcante, iniciativa, seguro de si, assim é o leonino que busca sempre o sucesso em tudo o que faz, é otimista em relação a si. O regente do signo de Leão é o Sol, o centro do nosso sistema solar. C. 811 M. 4270

Virgem – Caracteriza-se pela praticidade, capacidade de organização, são os grandes observadores (que enxergam primeiro o ruim, o feio e algumas vezes esquecem o conjunto), são os grandes analíticos do zodíaco. C. 308 M. 0418

Libra – A busca da harmonia, tanto externa quanto interna, é o objetivo de Libra. Evita todas as situações extremas, ama a paz, é conhecido como signo da paz, a balança que simboliza, pesa com parcimônia a própria vida. C. 387 M. 2806

Escorpião – Esbanja energia e sabe como ninguém usar a astúcia e inteligência para resolver os mais variados problemas. Empenha-se com determinação nas tarefas que decide fazer, sempre consegue o que deseja. C. 095 M. 9983

Sagitário – O signo que tem a regência privilegiada de Júpiter, o mensageiro da filosofia e da fortuna. Foi presenteado pelos astros com muito boa sorte. É atraído por tudo o que é grandioso, é o signo da expansão ilimitada. C. 568 M. 7129

Capricórnio – O nativo de Capricórnio é, antes de tudo, uma pessoa determinada, objetiva, embora reservada e melancólica. Constrói sua vida passo a passo, colocando tijolo sobre tijolo. C. 221 M. 3650

Aquário – Urano, seu planeta regente, o faz um inovador, um alquimista, que mistura o futuro (que ainda não veio), com o fluído de sua ânfora, distribuindo os novos conceitos de vida. C. 053 M. 8741

Peixes – O último signo do zodíaco é, confiante, inteligente, ingênuo, místico, exageradamente, sensível, muito sonhador, sempre disposto a ajudar, colaborar e aliviar a dor alheia. C. 964 M. 1324

HORÓSCOPO DO DIA 25/04/2020

Quem nasceu hoje

É uma pessoa persistente, o que fará alcançar altos postos no setor profissional. Gosta da boa comida e tudo o que possa trazer comodidade. Valorizará a vida em família. Tem tendências para trabalhos comunitários. Animado, competente e fiel.

Alerta

Os geminianos acordam no alerta, e os astros aconselham rotina durante o final de semana. Procure a rotina no setor profissional. O diálogo será importante para manter a harmonia com as pessoas à sua volta. Evite ser possessivo no relacionamento afetivo.

Áries – O sucesso está cada vez mais próximo. Novas oportunidades devem render o que espera. Favorável para compras de uso pessoal ou doméstico. Aproveite o momento para descansar da semana. Amor com carinhos. C. 021 M. 4582

Touro – Livre do alerta, você tem um dia de acertos no setor profissional e pessoal. Procure resolver os problemas com calma. Passe o final de semana de bem com a vida e com seu par afetivo. Saúde em alta. C. 167 M. 9406

Gêmeos – Você passa o dia no alerta e não deve assumir compromissos durante este período negativo. Não crie um clima de competição com as pessoas à sua volta. Evite gastos fora do orçamento. Amor com ciúme. C. 901 M. 8754

Câncer – A fase é positiva para dar novo rumo ao trabalho. Negócios ligados à família estão favorecidos. O convívio com a pessoa amada promete ser estimulante. Organismo excelente. C. 346 M. 0627

Leão – A sua persistência será recompensada. Positivo para associações ou parcerias. Favorável para acertos financeiros. Conte com a proteção da pessoa amada e família. Final de semana tranquilo. C. 534 M. 2378

Virgem – Bem posicionado você poderá acertar negócios por conta própria. Positivo para equilibrar o setor financeiro. Excelente astral para ficar ao lado da pessoa amada. Cuide melhor da aparência. C. 685 M. 7231

Libra – Fase em que você consegue a solução das pendências profissionais e financeiras. Fique atento para uma nova oportunidade. Canalize energias para a vida familiar. Tudo certo no amor. C. 123 M. 9570

Escorpião – O caminho para o sucesso está aberto. Pode programar compras de uso pessoal. O final de semana será de alegrias junto da família. A cumplicidade será o segredo da boa convivência na vida a dois. C. 296 M. 6841

Sagitário – As oportunidades batem à sua porta, portanto, não deixe nada passar em branco. As finanças prometem se equilibrar. Dedique mais tempo à pessoa amada. C. 450 M. 5618

Capricórnio – Aos poucos o setor profissional e pessoal começam a entrar nos eixos. Procure estar com as contas em dia. Programe o final de semana ao lado da pessoa amada e família. Organismo em ordem. C. 508 M. 4063

Aquário – Sua vida recebe boas vibrações, o que deve abrir caminhos para o sucesso. Use e abuse da sua garra. No amor, sua estrela vai brilhar intensamente. Chances de ganhos em jogos e sorteios. C. 812 M. 3195

Peixes – O período é favorável para mudanças. Pode contar com apoio da família e amigos. Astral envolvente com a pessoa amada. Realce seu charme, cuide de sua aparência. Final de semana positivo. Saúde excelente. C. 770 M. 1938

HORÓSCOPO DO DIA 24/04/2020

Quem nasceu hoje

Tem facilidade para administração, pois é um profissional dedicado. Os trabalhos ligados à comunidade exerceram grande fascínio neste nativo. É o defensor da lei e da ordem. Destemido, alegre e lógico.

Alerta

Os nativos de Touro continuam no alerta, e precisam de cautela no setor profissional. Cuidado para não ultrapassar etapas no trabalho. Procure ouvir o que as pessoas têm a dizer. No amor, tenha paciência com seu par afetivo.

Áries – Amplie seus horizontes e conquistará suas metas. Melhoram as condições de trabalho e os que não estavam do seu lado devem trazer apoio. Abra seu coração para o amor. Entrada de dinheiro. C. 627 M. 2035

Touro – Você ainda passa pelo alerta, a Lua ficará no seu signo até às 04h21. Pese os prós e contras em uma decisão no lar. Tenha paciência, as mudanças que quer realizar não demoram a acontecer. C. 405 M. 8669

Gêmeos – Período em que os astros pedem cautela ao mudar negócios ou trabalho. Não espere colaboração de Libra ou Touro. Não deixe o mau humor afetar a relação com a sua família. C. 539 M. 7782

Câncer – Fase atual cheia de exigências e você deve dar tudo de si. Evite ser imprudente no trabalho, vá devagar com qualquer mudança. Com seu visual procure ser caprichoso, cuide dos cabelos. C. 312 M. 0497

Leão – Você estará atento aos seus negócios e conseguirá recursos para levar adiante os projetos. Surpresa com dinheiro. Bom pique com a pessoa amada. Dia harmonioso com a família. C. 140 M. 4853

Virgem – Suas preocupações e problemas nos negócios começam a melhorar. Novas energias físicas e vitalidade para buscar apoio no seu trabalho e vida familiar. Vencerá muitos obstáculos. C. 278 M. 6510

Libra – Você se sente mais à vontade para organizar o fim de semana. Prático e objetivo estará resolvendo problemas da família e pode esperar alegrias. Sua estrela brilha no amor, paixão pura. C. 064 M. 5973

Escorpião – Organize seus negócios e trabalho. Haverá chances de mudanças. Terá apoio para mudar o rumo da vida familiar. Controle da vida afetiva, mas evite ciúmes. C. 771 M. 9320

Sagitário – Seja resistente e alcançará o sucesso e equilíbrio no trabalho. A participação de sócios ou superiores será importante. Amor com paixão e acertos de convivência. C. 816 M. 2461

Capricórnio – Dê mais atenção aos assuntos da família. Não seja radical nas finanças. Saturno e Marte, seguram seus negócios e trabalho. Novos estímulos no amor. C. 998 M. 3246

Aquário – Estará disposto a resolver alguns problemas da família. A posição dos planetas indicam que terá que organizar as finanças para ter respostas positivas neste setor. Apoio no trabalho. C. 355 M. 8194

Peixes – Você conseguirá resolver a maior parte dos problemas profissionais. As finanças voltam a crescer e você dá uma guinada nos negócios. Procure chamar mais a atenção do seu amor. Boa saúde. C. 483 M. 1508

HORÓSCOPO DO DIA 23/04/2020

Quem nasceu hoje

É uma pessoa de personalidade marcante. Alcançará sucesso nas carreiras ligadas ao grande público. Não é apegado as coisas matérias, pois tem vocação para ajudar os mais necessitados. É correto, solícito e enérgico.

Alerta

Os taurinos passam o dia no alerta, e os astros aconselham cuidado com os negócios. Associações e parcerias devem ser bem analisadas. Não force situações na vida a dois. Saúde em leve baixa. Viagens desfavorecidas.

Áries – Livre do alerta, você tem as boas influências do Sol, Lua e Mercúrio no seu signo. Terá todo apoio que necessita para resolver problemas financeiros e profissionais. Relação harmoniosa com seu amor e família. C. 165 M. 5988

Touro – Dia de alerta, selecione as pessoas com as quais vai trabalhar ou negociar. Não realiza muitas atividades ao mesmo tempo e não saia da rotina. Terá que colaborar com a sua família. C. 990 M. 2435

Gêmeos – Não abuse das suas forças, evite qualquer tipo de mudança no trabalho e negócios. Vênus suaviza os problemas com a família e seu amor. Não espere muito do setor financeiro. C. 043 M. 4162

Câncer – Terá que conciliar o trabalho com os assuntos da família. Busque motivação para se cuidar fisicamente. O setor afetivo esta necessitando do seu entendimento. Controle a alimentação. C. 337 M. 0841

Leão – As reformas que pretende fazer no trabalho e negócios estão em alta. Resolva tudo, vem por aí muitos elogios. Conte com familiares, amigos de Aquário e Áries. Amor bem confortável. C. 654 M. 1709

Virgem – Reveja alguns projetos de trabalho e negócios. Evite ser exigente com chefes ou colegas. Usufrua da fase positiva. Boas novas na vida sentimental, você conseguirá resolver os problemas. C. 528 M. 8316

Libra – Período que pode acertar sociedade comercial. Seus dons artísticos estão a todo vapor e você conseguirá ganhar mais. Áries e Peixes estão do seu lado. Carinho e cumplicidade com seu amor. C. 931 M. 5077

Escorpião – Procure apoio aos novos projetos profissionais. Sua estrela brilha e você tem tudo para conquistar seus objetivos financeiros. Faça as mudanças necessárias. Não crie atritos com o seu amor. C. 872 M. 9626

Sagitário – Suas ideias vão impressionar as pessoas com quem trabalha ou negocia. Dê apoio aos geminianos. Tente em jogos, sorteios e loteria. Carinho e cumplicidade com a pessoa amada. C. 147 M. 6280

Capricórnio – Você se livrará de uma porção de problemas da área familiar. Dia especial no setor financeiro. Seja conciliador em casa. Evite o excesso de críticas ao seu amor. Tente na loteria. C. 419 M. 3501

Aquário – Pode organizar a sua vida familiar com total sucesso. Seu sexto sentido aponta novos caminhos nas finanças e trabalho. Pode se associar a nativos de Leão e Touro. Saúde perfeita. C. 786 M. 2953

Peixes – Dia bem equilibrado no trabalho. Facilidade de se adaptar às mudanças. A vida sentimental esta em destaque. Sócios ou funcionários trarão equilíbrio. Entrada extra de dinheiro. C. 205 M. 7894

HORÓSCOPO DO DIA 22/04/2020

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com forte personalidade. Conseguirá render acima do esperado em lugares calmos. Alcançará sucesso, graças à sua garra e inteligência. Terá um convívio harmonioso com a família. É prestativo, vigoroso e conhecedor de sua capacidade.

Alerta

Os arianos ficam no alerta até às 16h37, e os astros aconselham rotina no trabalho e vida pessoal. Após esse horário os cuidados serão dos taurinos nos próximos dois dias e meio. Não entre em disputas, você tem muito a perder.

Áries – Você fica no alerta até às 16h37, e a indicação é de rotina enquanto durar este período. Após esse horário você estará mais tranquilo e livre para acertar os problemas familiares. Apoio do seu amor. C. 577 M. 9310

Touro – O Sol esta transitando no seu signo e você sente que tudo começa a mudar. Mas, a partir das 16h37, você entrará no seu alerta mensal. Não discuta com nativos de Leão. C. 984 M. 8132

Gêmeos – Você passa por um período desfavorável, que é o inferno astral. Evite qualquer tipo de mudança no lar ou negócios. Problemas inesperados ameaçam sua tranquilidade familiar e profissional. C. 160 M. 6794

Câncer – Você enfrentará todo e qualquer problema com muita garra e otimismo. Conte com Sagitário e Touro. A busca do equilíbrio traz melhor relacionamento familiar e respostas nos negócios. C. 415 M. 5589

Leão – Nada será difícil, pois você conseguirá resolver problemas ligados ao trabalho. Inteligência e firmeza para tratar de assuntos pessoais. Novidades no lar e também com seu amor. C. 229 M. 1063

Virgem – Você transforma os problemas profissionais em total sucesso. É a poderosa influência do Sol na sua 9ª casa astral. Realização de sonhos e ideais. A vida afetiva muda os rumos e vem a paixão. C. 801 M. 3947

Libra – Fase positiva para mudar os negócios. Apoio da família, você se sente mais feliz. Irá descobrir novas oportunidades no setor de trabalho com Capricórnio, Aquário e Touro. C. 642 M. 7438

Escorpião – Período para realizar novos investimentos e mudar o rumo da vida profissional. Não espere, vá em busca dos seus sonhos. Conte com a tranquilidade nas finanças. C. 368 M. 2506

Sagitário – Fase de tranquilidade em relação ao trabalho e finanças. Pode aceitar colaboração. Não seja radical com Gêmeos e Touro. Viva este dia com alegria e não abra espaço para doenças. C. 097 M. 4651

Capricórnio – Você esta mais tranquilo em relação a vida profissional. Aproveite para planejar novos compromissos financeiros. Coma mais legumes e frutas. Seu amor esta nervoso, resolva os problemas. C. 409 M. 1725

Aquário – Bom momento para realizar os negócios domésticos. Todos esperam sua colaboração. Prudência ao se alimentar, evite as gorduras. A pessoa amada pode preparar uma surpresa. C. 553 M. 0874

Peixes – Mantenha o equilíbrio emocional, que trará sucesso profissional e financeiro que você merece. Favorecida indicações de sociedade ou parceria. Sócios, funcionários ou parceiros em harmonia. C. 736 M. 9282

HORÓSCOPO DO DIA 21/04/2020

Quem nasceu hoje

Conseguirá sucesso em carreiras em que necessite comando. Sabe como tirar o máximo das pessoas à sua volta. A garra e criatividade são os pontos fortes desse nativo. Será muito feliz na vida a dois e familiar. É leal, vigoroso e competente.

Alerta

Os nativos de Áries passam o dia no alerta, e a indicação é de manter tudo como esta na sua vida afetiva e familiar. Controle seu forte temperamento para não entrar em conflito com as pessoas á sua volta.

Áries – Você passa o dia no alerta e os astros pedem calma ao tratar com seu par afetivo. Não descuide da saúde, que perde energia. Se puder fique em casa descansando. Não entre em disputas. C. 730 M. 8412

Touro – Fase feliz, você estará envolvido com a família e recebe toda atenção. Organize as mudanças que pretende fazer em sua casa. Forte atração com seu amor. Finanças dando sinal de melhoras. C. 645 M. 0933

Gêmeos – Você passa pela fase que antecede a entrada do Sol no seu signo, é um período bastante difícil. Nada de stress, tenha paciência com todas as pessoas. Evite ser agressivo com os familiares. C. 473 M. 7206

Câncer – Aproveite os bons momentos que a vida familiar proporciona. Organize as possíveis mudanças na área profissional. Fique atento à alimentação. C. 914 M. 1164

Leão – Dia em que deve começar a organizar o setor profissional, que vem com boas indicações. Hoje aproveite para dar mais atenção ao seu par afetivo e família. Fase tranqüila. C. 153 M. 9686

Virgem – Nessa fase você saberá defender suas ideias e terá o apoio de todos. Acredite na sua força e vencerá qualquer pendência. No amor, seu par afetivo estará mais receptivo. C. 802 M. 4379

Libra – A influência dos astros indica uma fase equilibrada e você se sente mais feliz ao lado do seu par afetivo e família. Projete sua energia e nada vai deter seus projetos. Saúde em bom estado. C. 261 M. 3757

Escorpião – Você está passando por uma fase bem tranquila, e consegue organizar seus planos. O momento deve permitir colher os frutos dos esforços realizados. Finanças equilibradas. C. 699 M. 5843

Sagitário – Dia em que você esta bem ao lado do seu par afetivo. Remova os obstáculos da sua vida. Comece a organizar trabalho da semana Saúde com energia. C. 508 M. 4870

Capricórnio – A boa disposição astral permitirá viver em harmonia com a família e a pessoa amada. Os astros estão ao seu lado, portanto seus projetos devem alcançar o sucesso desejado. C. 382 M. 6518

Aquário – Comece a programar os próximos passos no trabalho e área financeira, mas hoje relaxe ao lado das pessoas que gosta. Pode esperar pela paz e progresso. Dê mais atenção à sua alimentação. C. 827 M. 2095

Peixes – Você está passando por uma fase positiva e tem a família ao seu lado. O dia é indicado para descansar e pensar nas próximas mudanças no trabalho. C. 056 M. 2921

HORÓSCOPO DO DIA 20/04/2020

Quem nasceu hoje

Conseguirá sucesso em carreiras em que necessite comando. Sabe como tirar o máximo das pessoas à sua volta. A garra e criatividade são os pontos fortes desse nativo. Será muito feliz na vida a dois e familiar. É leal, vigoroso e competente.

Alerta

Os arianos começam a semana no alerta, e a rotina deve ser sua aliada nessa fase desfavorável. Não deixe a desconfiança atrapalhar o relacionamento com as pessoas à sua volta. Evite empréstimos financeiros e compras fora do orçamento.

Áries – Você amanhece no alerta e seus planos financeiros podem sofrer alterações. Tenha muita paciência. Desfavorável para novos gastos e realizar mudanças no lar e trabalho. Rigor com a saúde. C. 860 M. 3742

Touro – Hoje você começa a receber a influência do Sol no seu signo. Acredite na sua sorte. Novos contatos de negócios e transformações profundas na família. Tudo começa a se encaixar. C. 143 M. 7294

Gêmeos – Hoje o Sol passa a influenciar sua 12ª casa. É o período chamado de inferno astral, isso acontece todo ano, 30 dias antes do seu aniversário. Evite críticas, inimizades, enfim fique na rotina. C. 238 M. 0851

Câncer – Sua disposição para o trabalho continua forte e você conseguirá resolver problemas da família e profissional. Hora de se doar. Conte com o sucesso. No amor, não crie problemas. C. 456 M. 5923

Leão – Você esta se sentindo melhor para acertar os negócios e trabalho. Sucesso com Peixes, Touro e Libra. Algumas mudanças podem acontecer no lar. Astral amoroso com seu par afetivo. C. 091 M. 6678

Virgem – Fase de tranquilidade na vida profissional, vá em busca de novos empreendimentos e conquiste sua estabilidade. O Sol em Touro, traz coisas boas. Resolva pendências com sócios. C. 507 M. 2389

Libra – Você esta um pouco esgotado e precisará de equilíbrio para não criar atritos com a família. Não espere as coisas acontecerem, vá em busca dos seus interesses financeiros e profissionais. C. 946 M. 7580

Escorpião – O Sol passa a transitar na sua 7ª casa. Terá todo apoio que necessita nos negócios e trabalho. Seus relacionamentos serão beneficiados o que deve trazer equilíbrio financeiro. Expresse seu amor. C. 382 M. 9106

Sagitário – Cuide mais da sua saúde, e evite se irritar com pessoas do seu lar e do seu trabalho. Procure assegurar harmonia com a pessoa amada. Seja mais rápido em relação aos negócios. C. 729 M. 8211

Capricórnio – Dia positivo, a fase traz mudanças no trabalho. Haverá maior envolvimento com Câncer e Touro. Bom controle na vida afetiva e chances para os que estão em busca de amor. C. 604 M. 1435

Aquário – Siga suas intuições e não espere para organizar seus negócios, incluindo os domésticos. O Sol favorece assuntos materiais. Evite discussões com a pessoa amada. C. 275 M. 3657

Peixes – Pode contar com amigos e sócios no setor profissional e financeiro. Grandes momentos com a família. Receberá apoio e carinho de todos. Amor com sonhos e tranquilidade. C. 117 M. 4069

HORCOÓSPO DO DIA 19/04/2020

Quem nasceu hoje

Terá facilidade para os trabalhos burocráticos, devido a sua tenacidade. É raro encontrar alguém nascido neste dia preocupado com uma vida social muito intensa. Estão sempre em contato com a família. É intenso, afetivo e orgulhoso.

Alerta

Os piscianos passam o domingo no alerta, e a indicação é de rotina. Se puder tire o dia para descansar e repor as energias. Não entrem em discussões com seu par afetivo ou família. Saúde em leve baixa. Viagens neutras.

Áries – São empreendedores e gostam de seguir seu caminho e se irritam quando são questionados. Às vezes, um pouco infantis podem ocultar um sentimento de inadequação por trás da aparente autoconfiança. C. 351 M. 4609

Touro – Tem o sentido do tato e do paladar bem aguçados. Sua ação é lenta, concentrada e tranqüila, buscando resultados práticos. Assumem as responsabilidades com firmeza e seriedade. C. 574 M. 7326

Gêmeos – A linguagem é muito importante, pois estão sempre abertos para o conhecimento. Possuem facilidade de expressão e imaginação inventiva são profissionais indicados para as áreas de venda e ensino. C. 932 M. 5784

Câncer – Estes nativos possuem boa dose de diplomacia, e são mestres na arte da resistência passiva. Mas, quando magoados têm dificuldade para colaborar com os outros e se tornam inacessíveis. C. 490 M. 9117

Leão – Profissionalmente os leoninos atuam bem em posições de responsabilidade, comando e administração. Podem trabalhar em áreas ligadas à política, bolsa de valores, relações públicas e pedagogia. C. 063 M. 8452

Virgem – O aprendizado surge da vivência. Como são muito voltados para a vida prática, podem ter uma visão estreita da vida, e são incapazes de falar sobre qualquer coisa que não seja o seu trabalho. C. 687 M. 2243

Libra – Os librianos sentem grande necessidade de companheirismo e só assim se sentem realizados. Contudo precisam manter sua própria individualidade dentro da estrutura de seus relacionamentos. C. 615 M. 0978

Escorpião – A regeneração e a degeneração os puxa para lados opostos numa constante batalha. Por isso sempre oscilam entre tomar o caminho da elevação ou tomar o caminho da degeneração, se destruindo por ele. C. 207 M. 6813

Sagitário – Normalmente os sagitarianos são gregários, entusiasmados, honestos, e muitas vezes ingênuos. Por outro lado podem ser agitados, despreocupados, descuidados e extravagantes. C. 842 M. 1694

Capricórnio – Gostam da lei e da ordem e tendem a ser dogmáticos. Dominam as questões práticas, e nunca são desencorajados pelas coisas que dificultam a escalada para o topo. C. 156 M. 7260

Aquário – Gostam de expressar seus conhecimentos e se sentem à vontade numa roda de amigos. Seu instinto gregário sempre os levará para onde existem pessoas, ou as pessoas vão até eles. C. 429 M. 8501

Peixes – Podem ser muito influenciados por fatores externos. Tendem a não ser muito combativos, e sua aversão ao esforço pode torná-los indecisos para pensar e também de agir. C. 798 M. 3035

HORÓSCOPO DO DIA 18/04/2020

Quem nasceu hoje

Tem uma grande facilidade para analisar os acontecimentos. Quando inicia uma tarefa não para até terminá-la. A garra é uma de suas muitas virtudes. A capacidade mental é acima da média. É audacioso, inteligente e vitorioso.

Alerta

Os piscianos passam o final de semana no alerta, e a rotina deve ser sua aliada durante esse período negativo. Adie todas as mudanças ou inovações. No amor, procure ter paciência com seu par afetivo. Saúde com perda de energia.

Áries – Procure estar em sintonia com os colegas e com isso terá apoio para alcançar os objetivos. Curta mais sua família durante o final de semana. Aposte alto na vida a dois. C. 723 M. 6410

Touro – Período em que poderá melhorar a condição financeira. Dedique mais energia aos projetos em andamento. Aproveite o final de semana para estar ao lado da pessoa amada e família. C. 128 M. 9734

Gêmeos – A paciência deve ser sua aliada para manter o trabalho em ordem. Procure a companhia de pessoas agradáveis. Evite gastos em supérfluos. Não deixe faltar diálogo no relacionamento. Cuide da saúde. C. 964 M. 5678

Câncer – A fase exerce forte influência o que deve abrir boas perspectivas. Projetos ligados à família ganham novo impulso. Relaxe no final de semana. Amor com carinhos. C. 408 M.3320

Leão – Os astros protegem o setor profissional e com isso melhoram as finanças. Dedique mais tempo a família. Tudo tranqüilo na vida a dois. Saúde ótima. A próxima semana será positiva. C. 341 M. 0165

Virgem – Chances de alcançar o sucesso no trabalho. Favorável para colocar em ordem o setor financeiro. A sorte está ao seu lado, aproveite. Acerte os ponteiros no amor. Organismo excelente. Pode tentar em jogos. C. 755 M. 8249

Libra – Com empenho conseguirá vencer no setor profissional. Positivo para acertos financeiros. Não deixe faltar diálogo com seu par afetivo. Saúde perfeita. C. 847 M. 2639

Escorpião – Mantenha o trabalho equilibrado. Diapositivo para cuidar dos afazeres domésticos. Dê mais atenção às necessidades da pessoa amada e família. Não deixe de cuidar da alimentação. C. 359 M. 8087

Sagitário – Domine a impaciência e conseguirá alcançar os objetivos. Positivo para compras de uso pessoal. Procure estar ao lado da família no final de semana. Cuide mais da sua aparência. C. 286 M. 4198

Capricórnio – Os assuntos de trabalho estão protegidos. Tudo deve se resolver com mais facilidade. Use e abuse do seu charme e simpatia. Não deixe faltar diálogo no amor. C. 132 M. 9543

Aquário – Mostre determinação e nada vai deter o seu sucesso. Clima de alegria com a família. Favorável para compras ou mudanças domésticas. Chances de ganhos em jogos, sorteios e loteria. Organismo em ordem. C. 590 M. 7851

Peixes – Você passa o sábado no alerta e deve ter pensamentos positivos durante este período. Deixe a irritação de lado, principalmente na hora de tratar com a família. Controle o ciúme. C. 015 M. 1956

HORÓSCOPO DO DIA 17/04/2020

Quem nasceu hoje

É uma pessoa de bom coração. De forte personalidade, seguirá seu próprio curso profissional e pessoal. Esta sempre ajudando os mais necessitados. Os desafios farão parte constante em sua existência. É livre, bem-disposto e arrojado.

Alerta

Os aquarianos ficam no alerta até às 15h31, e a indicação é de rotina enquanto durar esta fase negativa. Após esse horário os cuidados serão dos piscianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Você esta a um passo de resolver problemas do trabalho e finanças. Semana que vem o sucesso vem com intensidade. Boa energia com a família e seu amor. Aproveite os bons fluídos. C. 429 M. 1958

Touro – Astral animador nos negócios. Evite se desentender com Aquário e Peixes. Não se frustre pelo que não tem, curta o que conquistou. Os astros prometem para logo muito sucesso. C. 861 M. 4397

Gêmeos – Dia em que deve aproveitar para por em ordem a vida familiar e profissional. Seja prestativo com as pessoas com quem negocia. Cuide da saúde, evite o cigarro e bebidas alcoólicas. C. 372 M. 9846

Câncer – Estará mais alegre e feliz com os resultados dos negócios e trabalho. A família e a pessoa amada precisam dos seus carinhos. Não crie problemas, Vênus não o favorece. C. 794 M. 3205

Leão – Acerte seus negócios e trabalho, pois a ajuda que precisa esta chegando. Não se prenda a pessoas negativas. Tenha uma conversa franca com a família. Amor com paixão. Tome muita água. C. 607 M. 5131

Virgem – Você vive uma fase exigente, mas terá respostas positivas nos negócios e trabalho. As palavras nem sempre refletem sentimentos, então se cuide para não criar dificuldades com a família. C. 585 M. 8723

Libra – Vênus, transita pela sua positiva 9ª casa e tudo que quiser conseguirá. Resolva assuntos do trabalho e dinheiro. Dê mais carinho a família e seu amor. Procure se harmonizar com as pessoas à sua volta. C. 653 M. 4879

Escorpião – Aceite ajuda nos negócios e trabalho em geral. Os sócios estarão colaborando com seu sucesso financeiro. Grande movimento em seu lar. Não abuse na alimentação. C. 940 M. 2414

Sagitário – Período de muita tranquilidade no setor financeiro. Conseguirá acertar pequenos problemas. Reorganize sua vida afetiva, e seja mais presente com sua família. Tente em jogos e loteria. C. 102 M. 7086

Capricórnio – Você estará voltado para assuntos domésticos e deve participar mais dos problemas familiares. Siga sua intuição nas finanças e tudo irá bem. Leão e Áries serão os melhores parceiros. C. 034 M. 6692

Aquário – Você acorda no alerta e só sairá às 15h31. Deixe as decisões financeiras, profissionais e familiares para depois desse horário. No amor, saiba respeitar e ser mais presente. C. 818 M. 1250

Peixes – Seu alerta começa a partir das 15h31. Você deve passar o fim de semana se cuidando. Planeje já o que vai fazer, o ideal será ficar na rotina. Evite novos gastos. Seja mais amoroso com a família. C. 276 M. 0563

HORÓSCOPO DO DIA 16/04/2020

Quem nasceu hoje

A mente é rápida e criativa, o que fará se sobressair no setor pessoal e profissional. A vida social tem grande influência nesse nativo. Terá muitos amigos, que permanecerão ao seu lado durante toda sua existência. É agradável, inteligente e carinhoso.

Alerta

Os aquarianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham a rotina profissional durante esta fase negativa. Evite entrar em confrontos com a família e amigos. No amor, o ciúmes pode atrapalhar seu relacionamento.

Áries – Tire proveito dos benefícios que recebe dos astros e programe futuros negócios. Aproveite o que esta vivendo para melhorar seus ganhos. Família e amor com mais energia. C. 470 M. 2637

Touro – Reaja ao nervosismo e confie em dias melhores. Libere suas boas energias e conte com uma fase feliz. Espere novidades. Mais atenção na saúde. Solução dos negócios. C. 162 M. 9744

Gêmeos – Fase em que você deve mostrar sua energia para superar futuros problemas. Vênus, contribui para que receba apoio para solução das dificuldades. Aceite apoio de Escorpião. C. 254 M. 1596

Câncer – Precisará ser mais determinado e não deve esperar para colocar em ordem seu trabalho ou negócios. Cuidado com invejosos. Não abra a guarda. Vênus, não o protege e deixa o amor exigente. C. 039 M. 5278

Leão – Você recebe a colaboração espontânea no trabalho e negócios. Encontrará a saída para uma série de dificuldades. Pense firme e apóie sua família. Sucesso financeiro e afetivo. C. 603 M. 8151

Virgem – Prepare-se para receber mais responsabilidades na área profissional e financeira. Muitos acordos e até oportunidade de novos compromissos. Amor com muitas emoções. C. 991 M. 6405

Libra – Pode esperar vitória nos negócios domésticos. Sua luta chegou ao fim. Melhora financeira e colaboração da família. Resolução de problemas de sociedade. Vida afetiva positiva. C. 146 M. 9973

Escorpião – Fase de renovação na vida profissional e afetiva. Boa maré para resolver de vez o setor financeiro. Colaboração de Gêmeos e Leão. Continue cuidando da saúde, não abuse na alimentação. C. 588 M. 3812

Sagitário – Você deve ser mais rápido para ganhar espaço no trabalho e finanças. Conte com mudanças promissoras nos negócios. Saúde perfeita. Vida sentimental com paixão. C. 834 M. 7026

Capricórnio – Busque apoio que necessita para organizar os ganhos e trabalho. Evite ser radical com a família. Conte com transformações na vida pessoal, para melhor é claro. Fique aberto às mudanças. C. 709 M. 4368

Aquário – Você esta no seu alerta e deve evitar atritos com amigos, superiores e irmãos. Não se irrite com a família. Espere término desse período para realizar mudanças. Cuide da saúde. C. 615 M. 2180

Peixes – Você esta mais ativo e conseguirá acertar os problemas do trabalho. As finanças podem deslanchar. Momento positivo para dar mais carinhos ao seu amor, que anda muito desligado. C. 327 M. 0459

