Carro adquirido através de uma emenda de R$ 50 mil atenderá assistência social prestada pelo instituto

Para atender o Instituto Municipal de Previdência de Machadinho do Oeste (Imprev), o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), destinou emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil para a aquisição de um veículo que atenderá o instituto e mais de mil servidores municipais. O carro, marca FIAT, modelo Grand Siena, já foi comprado e chegou na última quinta-feira (30).

Em agosto de 2019, o presidente confirmou a destinação do recurso durante uma visita da presidente do Conselho de Administração do Imprev, Silvia Gandra Demeu e da presidente do Conselho Fiscal da entidade, Kerles Fernandes Duarte. “Pouco antes, estive em Machadinho e lá fiz esse compromisso de colocar uma emenda para a aquisição de um veículo, atendendo tanto a solicitação da diretoria da entidade como também, o pedido do ex-deputado Ezequiel Junior”, enfatizou Laerte Gomes.

Na época, Silvia Gandra informou que o Imprev conta com 1.100 segurados obrigatórios, servidores públicos municipais concursados, cerca de 150 aposentados e pensionistas e dezenas de servidores recebendo auxílio doença, entre outros benefícios.

O veículo possibilitará, ainda mais, o trabalho com a assistência social que a autarquia se propõe a fazer em benefício dos servidores. “O carro será de grande ajuda, pois a falta de um veículo tem nos causado muitos transtornos e dificuldades, uma vez que prestamos assistência social aos servidores segurados, em especial, os que estão afastados por motivo de doença ou aposentados que exigem um acompanhamento pessoal. Lembrando também dos nossos servidores que residem na zona rural ou em áreas bem afastadas de Machadinho, ou seja, um carro será de fundamental importância para fazer nosso trabalho de forma eficaz. Agradecemos muito a atendimento do presidente Laerte Gomes”, destacou Sílvia na época.

