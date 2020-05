O Ministério da Defesa determinou ao Comando Conjunto Príncipe da Beira (CCJPB) para atuar nos Estados do Acre, Rondônia e na região sul do Estado do Amazonas com a Garantia da Lei e da Ordem (GLO) Ambiental. Homens das Forças Armadas combaterão desmatamento e queimadas na região.

A GLO vale para o período de 11 de maio a 10 de junho de 2020, na faixa de fronteira, nas terras indígenas, nas unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas federais nos Estados da Amazônia, visando a realização de ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais.

Comentários

comentários