O Hospital Samar de Porto Velho preparou uma estrutura isolada, fora de duas dependências principais, para receber pessoas acometidas pela COVID-19 durante a pandemia.

Após o crescente número de casos na capital, o hospital separou um complexo com dois andares dedicados exclusivamente para tratamento de pacientes infectados por coronavírus. O prédio conta com uma estrutura completa e é isolado das demais alas do hospital, mantendo total segurança para todos os usuários dos serviços médicos.

Além da estrutura isolada para tratamento dos pacientes com COVID-19, as pessoas que dão entrada no pronto-socorro com sintomas de problemas respiratórios são levados para uma triagem montada exclusivamente a fim de evitar contato com outras pessoas e atendidos por um profissional devidamente equipado.

Comentários

comentários