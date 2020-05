Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena, Concurso 2.260, sorteadas no sábado, em São Paulo. Com isso, a estimativa de prêmio para o concurso 2.261, que será sorteado na próxima quarta-feira, é de R$ 90 milhões. Os números sorteados foram: 12, 14, 34, 35, 37 e 47.

Na semana passada foram três sorteios na Semana Especial do Dia das Mães. Em nenhuma delas houve acertador para a faixa principal. A Mega está acumulada desde o concurso 2.249, dia 4 de abril.

As apostas podem ser feitas até as 19 horas do dia do sorteio. A aposta mínima custa R$ 4,50. As informações são do site da Caixa.

Comentários

comentários