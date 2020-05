A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Subsecretaria Municipal de Serviços Básicos, deve concluir nesta segunda-feira (11), a limpeza na Praça Jonathas Pedrosa. Já foram recolhidos mais de 60 caminhões de lixo deixados após a saída dos comerciantes que ocuparam o espaço público até o último dia 7, quinta-feira da semana passada.

Com a saída dos comerciantes, a Prefeitura disponibilizou veículos para a retirada dos materiais e a Semusb retirou o restante do que ficou das barracas que eram usadas como tendas. Para o trabalho de limpeza e carregamento, estão sendo usadas caçambas e pá carregadeiras. Após a retirada de todo material e resíduos, a Praça deverá ser fechada para restauração.

Será feito um levantamento das ações que serão realizadas para que a praça seja novamente entregue à população. A praça será limpa e iluminada e o piso restaurado, com a recolocação dos bloquetes e dos bancos.

No último dia 7, o Departamento de Posturas Urbanas, atendeu o Ministério Público Estadual para a retirada de todas ocupações irregulares em logradouros públicos, com ênfase na Praça Jonathas Pedrosa. Fiscais da municipalidade estiveram com os comerciantes, negociando a saída dos mesmos, para fazer cumprir solicitação do MP.

A Prefeitura disponibilizou veículos para levar as mercadorias dos comerciantes para onde eles quisessem. Quando a pandemia passar, a Prefeitura vai realocar todos os comerciantes em um local apropriado, com banheiros químicos, fora da Praça Jonathas Pedrosa, onde eles terão infraestrutura adequada para trabalhar

