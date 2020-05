O Ministério Público de Rondônia abre, na próxima sexta feira (15/05/2020), o período de inscrições para o Processo de Seleção para Ingresso no Quadro de Estagiários Administrativos de Nível Médio e Superior para a Promotoria de Justiça de São Miguel do Guaporé. As inscrições serão encerradas no dia 14 de junho deste ano. O credenciamento de estudantes será realizado exclusivamente pela internet, mediante cadastro no site do Ministério Público do Estado de Rondônia (http://www.mpro.mp.br).

A seleção é destinada a estudantes do ensino médio e acadêmicos do curso de Administração, conforme regras previstas no Edital nº 8/2020-SG.

Para o ato de credenciamento na internet, é obrigatório aos interessados o preenchimento de todos os campos solicitados, bem como a realização do upload de documentos. Para estudantes do nível médio, serão exigidos cópia de Carteira de Identidade (RG); Cadastro de Pessoa Física (CPF); declaração de matrícula escolar constando estar matriculado no 1º ou 2º ano do ensino médio ou 1º ano do ensino médio EJA (Educação e Jovens e Adultos) e, ainda, declaração escolar constando o índice de mérito acadêmico ou equivalente. Os documentos podem ser solicitados às escolas e faculdades por meio eletrônico, conforme confirmado por ofícios enviados pelo MPRO às unidades de ensino.

Para estudantes de nível superior, além do upload de RG e CPF, serão necessárias a declaração acadêmica constando o período em que está matriculado e declaração acadêmica do índice de mérito acadêmico ou equivalente.

Para os candidatos que se inscreverem às vagas destinadas às pessoas com deficiência, além dos documentos solicitados, os interessados deverão realizar o upload de laudo médico e parecer específico emitido por especialista da área de sua necessidade para solicitação de tempo adicional para realização da prova objetiva, conforme o caso.

A relação dos estudantes habilitados será divulgada no site oficial do Ministério Público de Rondônia, após ser encerrado o prazo para inscrições. Realizado o processo de habilitação, o candidato aguardará sua convocação, mediante email, para realização da prova objetiva.

Habilitação

No ato de inscrição, o estudante deverá apresentar, dentre outras informações solicitadas, o seu desempenho acadêmico (DA), que deverá ser igual ou superior a 6,00. A nota de desempenho acadêmico deverá ser informada em local próprio, destinado na página de inscrição do Edital.

Provas Eletrônicas

A prova objetiva eletrônica, de caráter eliminatório, será realizada pelo candidato em notebook, tablet ou computador, a serem utilizados pelo candidato exclusivamente para realização da prova objetiva, disponibilizados pelo Ministério Público, em local próprio destinado para este fim, respeitados os níveis de complexidade para cada nível de formação.

Obedecendo-se à ordem de classificação, o estudante será informado, por mensagem eletrônica, sobre a data, o horário e o local de realização da prova, vinculada sua aplicação ao turno escolhido pelo candidato para realização do estágio.

Será aprovado o candidato que obtiver aproveitamento igual ou superior a 7,0 na prova objetiva, devendo ser submetido aos procedimentos de admissão. O resultado da prova objetiva será informado ao candidato através site do MP no acompanhamento de inscrição.

O Processo de Seleção terá validade de seis meses a partir da publicação do Edital de Homologação dos habilitados no Diário do MPRO, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Instituição.

Mais informações sobre vagas, cronograma e prazos podem ser consultadas no Edital nº 8/2020-SG, disponível no site do MP na internet. Dúvidas também podem ser encaminhadas ao email [email protected]

Programa de estágio

O programa de estágio prevê horário de trabalho de quatro horas diárias, no período das 8h às 12h ou das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira. A bolsa remuneratória é de R$ 800,00 para nível superior (graduação) e R$ 300,00 para nível médio, além de auxílio-transporte para comparecer ao estágio.

O período do estágio terá duração prevista de dois semestres, podendo haver uma única recondução por igual período, a critério da Administração.

