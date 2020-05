Antes de deliberar o isolamento social no país as operadoras de telecomunicações iniciaram ações para informar a população sobre o coronavírus e seus sintomas, foram enviadas mais de 100.000 SMS para os usuários sobre a pandemia do Covid-19, a ação foi estruturada pela Anatel junto às operadoras, Vivo, TIM, Claro, Oi, Algar, Sercomtel e Nextel.

Todas as operadoras de telecom vem trabalhando em ações flexíveis para todos que tenham que seguir suas atividades de maneira remota, por exemplo a Claro Net ampliou a velocidade de internet residencial sem cobrança de valores adicionais.

A Vivo oferece bônus para clientes de telefonia móvel e a operadora TIM oferece aos clientes de telefonia móvel que têm contratado planos pós-pago e controle bônus de dados por meio do aplicativo Meu TIM. Além de benefícios para planos de celular e internet as prestadoras que disponibilizam serviços de TV por assinatura liberam canais jornalísticos, entretenimento, filmes e séries, as operadoras que liberaram canais foram: Oi TV Claro NET, Vivo TV e Sky.

O Ministério da Saúde também lançou o aplicativo Coronavírus-SUS que está disponível para os usuários de maneira gratuita, na app os clientes podem achar informações sobre como identificar os sintomas causados pelo vírus, notícias atualizadas ,dicas de higiene e maneiras de se prevenir e também está disponível um mapa com unidades de saúde mais próxima da localização do usuário caso seja necessário.

Também foi disponibilizado para a população o Disque Saúde 136, este é um serviço do Ministério da Saúde para todo o usuário que precise de orientação sobre o coronavírus, as chamadas podem ser feitas desde um telefone fixo ou móvel e gratuita.

