Prefeito resumiu ato como a materialização da vitória do trabalho sobre uma máfia que comandava o transporte escolar há décadas

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, acompanhado da deputada Mariana Carvalho (PSDB), concedeu entrevista à imprensa nesta quarta-feira (13), para a apresentação dos 146 ônibus que farão o transporte dos alunos da zona rural de Porto Velho.

Com o objetivo de melhorar a educação da zona rural, garantindo maior comodidade, segurança e dignidade aos alunos, também trabalhando para evitar fraudes na gestão pública municipal, o prefeito Hildon Chaves apresentou todos os 146 ônibus 0km, que devolverão a melhoria ao ensino da zona rural.

“Essa entrega é a materialização da vitória do trabalho sobre uma máfia que comandava o transporte escolar há décadas. Os ônibus eram sucateados e totalmente sem segurança, com isso, colocando a vida dos nossos alunos em risco. O dinheiro público era tratado com descaso e irresponsabilidade nos contratos de licitação vigentes, inclusive com a clara suspeita de fraude em certames licitatórios”.

Ainda de acordo com o prefeito a aquisição vira a página definitivamente de todo o descaso com o transporte escolar rural de Porto Velho.

“Fomos o primeiro na fila para produção de ônibus escolares rurais em 2020. São 146 ônibus modernos, com adaptações para tráfego em zona rural. E o mais gratificante é que a frota de ônibus terá uma vida útil que transcenderá o meu mandato, deixando assim um legado de sucesso para Porto Velho” enfatizou o prefeito.

A aquisição beneficiará cerca de seis mil alunos de diversas escolas espalhadas pelos distritos. Os veículos foram adquiridos através de recursos próprios da prefeitura e de emendas parlamentares da deputada federal Mariana Carvalho (PSDB) e do deputado Coronel Chrisóstomo (PSL), o senador Marcos Rogério (PDT) também atuou para a aprovação no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

“A situação da educação no município era algo muito grave. Coube ao prefeito Hildon desde o início do seu mandato resolver esta questão. Com isso, junto ao FNDE encontramos o caminho de trazer esses recursos para Porto Velho e atender seis mil alunos. Precisamos colocar os alunos dentro da sala de aula, mas, infelizmente, tínhamos uma dificuldade muito grande, herdada de gestões anteriores, para que todos esses alunos tivessem meio de locomoção com qualidade e segurança para chegar à escola. Agora com esses ônibus novos temos motivo para muita emoção e alegria”, disse a deputada.

Os ônibus ficarão no estacionamento do Porto Velho Shopping até a retomada das aulas da rede municipal, onde seguirão para cada distrito, estiveram presentes o secretário adjunto da SGG Devanildo Santana, secretário da Semed Márcio Félix, secretário da Semtran Nilton Kisner, secretário da Semad Alexey Cunha, o presidente da Câmara de Vereadores Edwilson Negreiros e os vereadores Maurício Carvalho (PSDB), Da Silva (PSB), Joelna Holder (MDB), Pastor Sandro (PSB), Márcio Pacele (PSB).

Comunicação – Prefeitura de Porto Velho

