A vida é um buraco profundo onde para chegar ao máximo de profundidade devemos sintonizar nossa mente com a realidade circunscrita.

Quantos mergulhos em vão, mas tem uma hora que acertamos o alvo do tesouro cobiçado deste que num de nossos mergulhos não voltamos à tona.

Aprender com a desilusão é fechar com convicção caminhos que não leva a lugar nenhum. E voltar a iludir com as artimanhas que nos faz atingir o núcleo do êxito.

Saber compreender querer para nossas vidas aquilo que ate então está distante de nossas mãos é uma receita infalível que nos leva ao topo do sucesso.

Não devemos confundir generosidade da vida com gratuidade. Neste repertório abundante de conquistas todas elas exigem desgaste psicológico com sonhos com logísticas. Pois os lugares das utopias são no sereno das madrugadas e não no conforto das cobertas quentinha nos meses de frio nas camas de repouso.

É penetrando no átrio da realidade que devemos dá os primeiros passos em direção ao concreto estagnado. Pois o habitat natural de nossas utopias é agredindo a realidade até intimidar com os nossos sonhos valentes d como o leão destemido agride um pedaço de carne com sua fome imensurável.

Sonhos sem logística é como um canteiro adubado com clima favorável, porém não com as sementes fecundas não plantadas em seu subsolo.

Tudo exigem sacrifícios da realização e sonhos como dinâmica para atingir o alvo.

Não confunda a generosidade da vida que exige reciprocidade com gratuidade.

Sei que a vida nos reserva algumas dadivas, mas não ao ponto de solucionar todas as nossas necessidades psicológica.

Se exigimos o máximo da vida ela retribuir contente com sua generosidade, mas não como figurino estático, porém com sonhos caçando a realidade.

Mobilidade é o motor que potencializa os sonhos em realidade o dinamismo de quem sabe que vida é uma nota de cem reais no topo de um pau de sebo onde somente os persistentes e determinados serão premiados.

