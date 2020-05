Presidente da Fundação Pio XII esclarece que a ala destinada ao tratamento de Coronavírus é totalmente separada

Presidente Laerte Gomes e Henrique Prata explicam como será o atendimento a pacientes com Covid-19 no Hospital de Amor

O presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), e o presidente da Fundação Pio XII, Henrique Prata, discutiram no final de semana detalhes do aluguel de leitos do Hospital de Amor, em Porto Velho, para atender pacientes com covid-19. A contratação será feita pelo Governo do Estado por R$ 2 milhões por mês e a Casa de Leis repassará os recursos, que são parte dos R$ 50 milhões economizados de seu próprio orçamento durante pouco mais de um ano. O hospital arcará com todas as despesas envolvendo funcionários e medicamentos.

Henrique Prata destacou a iniciativa de Laerte Gomes, “que enxergou rapidamente a necessidade de acolher mais pacientes com Coronavírus”. Ele lembrou que os hospitais públicos de Rondônia não são suficientes para atender todos os doentes.

“Nós tínhamos uma ala de internação que terminamos em março. É muito boa essa oportunidade, pois tínhamos muitos pacientes que teriam que sair da ala de câncer para a de corona. Agora temos espaço também para atender pacientes com covid-19 daqui do Estado. Durante uns cinco meses essa ala será usada somente para pacientes com Coronavírus, sem nenhuma ligação com doentes de câncer, nem pela entrada, nem no meio ou no fim”, acrescentou Henrique Prata.

O presidente Laerte Gomes disse que dessa forma está esclarecida a dúvida de algumas pessoas, já que a ala para tratar doentes de covid-19 é totalmente separada. “E será utilizada imediatamente por pacientes de câncer que estão com Coronavírus”, afirmou.

“Foi a união do útil com o agradável, nesse momento em que todos que estão doentes poderão ser acolhidos no hospital, que também vai tratar com amor os pacientes com Coronavírus”, disse Henrique Prata.

Laerte Gomes também agradeceu ao presidente da Fundação Pio XII pela parceria, que tem sido muito útil ao povo de Rondônia. “Sabemos que o Estado tem um índice muito alto de câncer, e o que senhor está fazendo no Estado só Deus pode pagar”, destacou.

Henrique Prata disse que o hospital está tratando os doentes e agradeceu a todos os deputados, que têm sido parceiros do Hospital do Amor.

Texto: Nilton Salina-ALE/RO

