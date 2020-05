Quem nasceu hoje

Conseguirá êxito em todas as atividades que exercer. Tem um grande amor pelo lar e familiares. Procure não se descuidar do aspecto físico, mantenha-se em boa aparência. Terá inclinação para estudos superiores. Cativante, inteligente e fiel.

Alerta

Os arianos continuam no alerta, e devem manter tudo dentro do programado no trabalho. Cuidado com negócios fora de sua área de atuação. Não deixe que problemas de fora interfiram na vida afetiva. A saúde inspira atenção.

Áries – Dia de alerta, fique na rotina. Redobre os cuidados com alimentação e relaxe. Não se afobe diante dos problemas financeiros. Leve irritação com a família e a pessoa amada. C. 214 M. 8530

Touro – Bom dia para levar adiante projetos de negócios e iniciar novos compromissos de trabalho. Os astros torcem pelo seu sucesso. Excelentes mudanças no lar. O amor esta bem equilibrado. C. 367 M. 4858

Gêmeos – Amanhã o Sol passa a transitar no seu signo e você conseguirá aparar muitas arestas que estão atrapalhando o sucesso no trabalho. Voltam os bons negócios e amigos. Amor com paixão. C. 798 M. 0969

Câncer – Você esta a um passo de entrar na fase negativa, mas Marte esta pronto a trazer ajudar. Sua emotividade esta em alta e você deve dar mais atenção ao seu amor. Mais ação menos queixas. C. 575 M. 3027

Leão – Você precisará ser mais rápido nas decisões de negócios e trabalho. Enfrentará algumas disputas com amigos, sócios e superiores. Não se desvie do caminho. Siga em frente com as decisões. C. 981 M. 2346

Virgem – Sua persistência será a chave para o sucesso profissional. Pense em realizar mudanças nos negócios. Momentos de companheirismo com a família. Tenha diplomacia com seu amor. C. 823 M. 9402

Libra – Terá mais equilíbrio e um período de felicidade no lar e trabalho. Decisões importantes na vida financeira. Saiba aproveitar e realize as mudanças que precisa. Receberá apoio do seu amor. C. 918 M. 6054

Escorpião – Saia em busca de novos trabalhos. Peça e terá apoio que necessita. Sua facilidade de adaptação esta em alta. Equilíbrio nas suas finanças. Tente em jogos e loteria. Humor estável. C. 049 M. 7295

Sagitário – Fase em que deve ajudar pessoas da família. A sua tranquilidade será responsável por boas condições financeiras. Conte com Gêmeos e Touro. Seu amor esta sensível. C. 107 M. 5379

Capricórnio – Você esta um pouco exigente com seu amor, relaxe e passe um bom dia. Vença a indecisão em novos projetos de trabalho. Você esta bem colocado em termos financeiros. Novos planos de negócios. C. 632 M. 4713

Aquário – A partir de amanhã você será um dos privilegiados, o Sol favorecerá totalmente o trabalho e amor. Fortes emoções com a família. Valorize seu talento, vá em busca de novos negócios. C. 460 M. 8621

Peixes – Terá que analisar seu trabalho e negócios e ir em frente com as mudanças que quer realizar. Marte, esta no seu signo e ativa as novas iniciativas. Seja objetivo na vida afetiva. C. 356 M. 1187

HORÓSCOPO DO DIA 18/05/2020

Quem nasceu hoje

Batalhador incansável, nunca deixa um trabalho ou problema pendente. É o empreendedor do zodíaco, pois tem muita energia. A personalidade forte fará com que se destaque. É persistente, inovador e amigo leal.

Alerta

Os nativos de Áries começam a semana no alerta, e o melhor a fazer nesta fase negativa será manter a rotina. Adie mudanças no campo de trabalho. Procure ser menos exigente com a pessoa amada. Saúde em leve baixa.

Áries – Você passa o dia no alerta e os relacionamentos podem se complicar no trabalho e com a família. Além da Lua, Marte também dificulta suas finanças. No amor procure ser paciente. C. 125 M. 9607

Touro – Fase de total sucesso. Seus negócios e trabalho fluem para a estabilidade e crescimento. Boa convivência com a família. Saia da rotina. Pode negociar. Paixão em alta. C. 954 M. 3068

Gêmeos – Você esta a um passo da fase positiva. Pode programar seu trabalho e negócios. Terá a colaboração de amigos, superiores, incluindo Escorpião e Sagitário. Amor sem riscos, paixão. C. 713 M. 5351

Câncer – Não passe dos limites no trabalho e nos gastos. Evite deixar os problemas sem solução, principalmente os domésticos. Seu sucesso incomoda os invejosos. Vênus, traz problemas para o coração. C. 661 M. 4823

Leão – Período um pouco tenso no trabalho. Cuidado sua independência incomoda Áries e Peixes. Não discuta com a família. Saia em busca de novos negócios. Acredite nos seus sonhos afetivos. C. 498 M. 7180

Virgem – Astral surpreendente aos novos quesitos da sua vida familiar e dos negócios. Mudanças no rumo financeiro, você conseguirá alcançar seus objetivos. Boas novas no amor. C. 270 M. 8795

Libra – Fase em que você vibrará com os rumos da vida familiar. Problemas contornados e você tem vontade de mudar os negócios e trabalho. Vênus e Mercúrio, protegem suas novas ações. C. 137 M. 7302

Escorpião – Sinal positivo para conquistar novos espaços de trabalho e negócios. Clima feliz com superiores e todos com quem negocia. Tente em jogos e loteria. No amor, você esta no paraíso. C. 645 M. 1539

Sagitário – Imprevistos ficam longe e terá bons acordos financeiros. Você conseguirá resolver problemas domésticos. Estará decidido nas coisas do coração, haverá chance de uma forte paixão. C. 329 M. 2941

Capricórnio – Terá chance de iniciar parceria e mudar o trabalho. Contará com sócios, colegas e superiores. Envolvimento positivo no amor, com chances de acertos de alguns problemas. C. 504 M. 4216

Aquário – Sua auto estima esta em alta, você sente que esta tudo bem e pode organizar negócios e trabalho. Esta livre de muitos problemas financeiros. Sintonia fácil com todos, principalmente com a família. C. 886 M. 0674

Peixes – Marte imprime velocidade nos projetos. Novos negócios, aberturas de trabalho e saúde. Tudo acontece muito rápido. Melhora a intimidade no amor. C. 093 M. 6158

HORÓSCOPO DO DIA 17/05/2020

Quem nasceu hoje

É uma pessoa ativa, por isso está sempre em busca de um novo objetivo que o estimule profissionalmente. O sucesso para este nativo é uma questão de tempo, e nunca desistirá de um sonho até alcançá-lo. Firme, audacioso e competente.

Alerta

Os nativos de Peixes ficam no alerta até às 10h37, e a rotina é indicada durante este período. Após esse horário os cuidados serão dos arianos nos próximos dois dias e meio na vida pessoal e profissional.

Áries – Os nativos deste signo são diretos e competitivos, não usam subterfúgios e nem fazem rodeios. Com um temperamento forte perseguem seus próprios interesses com entusiasmo e buscam sempre novos desafios. C. 782 M. 6904

Touro – Buscam segurança e estabilidade material. São firmes e tem necessidade de conservar o que se conquistou e não dispensam sua força. Valorizam as coisas boas da vida, amam o conforto e prazer. C. 036 M. 7593

Gêmeos – Por terem um temperamento agitado e curioso os geminianos precisam de variedade e mudança, e estão sempre pesquisando sobre algum assunto. Gostam de socializar, de ler e conversar. C. 452 M. 8367

Câncer – Geralmente estes nativos são bem intencionados, mas devido a esta inconstância, num momento podem ser delicados e expansivos e no próximo melancólicos, introvertidos e distantes. C. 865 M. 9721

Leão – São afetuosos, generosos e gostam de demonstrar seus sentimentos. Tem grande necessidade de aprovação e são suscetíveis à lisonja. Precisam esta em evidência, gostam de ser o centro das atenções. C. 923 M. 5410

Virgem – Os virginianos estão sempre buscando conhecimento pela prática, pela experimentação. Para eles, é preciso viver o fato, eles colocam a matéria sob o controle da mente. C. 577 M. 0839

Libra – Os que nasceram sob esta influência têm uma forte necessidade de viver o presente e iniciar atividades. Os librianos geralmente buscam a colaboração dos outros ao invés de continuarem sozinhos. C. 189 M. 2254

Escorpião – Os escorpianos lidam com o processo de transformação em todos os níveis. Essa transformação pode ocorrer num plano superior ou inferior. A regeneração e a degeneração lutam entre si incontrolavelmente. C. 431 M. 7962

Sagitário – É um signo dual. Ensinar uma doutrina é um caminho para fortalecer sua própria base espiritual. Os sagitarianos têm grande necessidade de expandir seus conhecimentos e também de divulgá-los. C. 207 M. 0586

Capricórnio – Encontra-se relacionado ao aspecto formativo da vida, eles tem grande necessidade de realização e conquista. Possuem excelente intuição e a utilizam em seu esforço para atingir independência pessoal. C. 940 M. 4175

Aquário – Os aquarianos amam a liberdade e tudo o que é diferente. Não são esnobes e nem afetados, agem como iguais entre iguais. Não dependem de seu ambiente para se sentirem seguros. C. 314 M. 1628

Peixes – São muito criativos e espirituosos, mas também podem ser indolentes e não muito práticos. Preocupam-se com os que estão sofrendo e tem um forte sentimento de piedade para com a humanidade. C. 695 M. 3041

HORÓSCOPO DO DIA 16/05/2020

Quem nasceu hoje

É o amigo para todas as horas. Sabe que tem muita capacidade e não gosta de fugir dos desafios. Tem um bom coração, por isso está sempre ajudando os mais necessitados. A família será seu porto seguro. É audacioso, virtuoso e forte.

Alerta

Os nativos de Peixes passam o sábado no alerta, e a indicação é de rotina. Evite gastos que possam comprometer o equilíbrio financeiro. Não imponha sua vontade ao seu par afetivo e família. Saúde em baixa.

Áries – Tire proveito das coisas boas que estão acontecendo. Favorável para acertos financeiros. Quebre a rotina e descobrirá novas motivações no relacionamento. Organismo perfeito. C. 147 M. 7589

Touro – Esta é uma fase positiva para inovar e lutar pelos objetivos, pois o Sol no seu signo abre as portas para o sucesso. Seu senso de oportunidade está em alta. Harmonia e romantismo no relacionamento. C. 811 M. 9467

Gêmeos – Volte suas atenções para assuntos de rotina, lembre-se que você esta no seu inferno astral. Faça um balanço nas finanças. Não deixe a vida dois em segundo plano. Não descuide da saúde. C. 205 M. 7211

Câncer – Pode sair para negociar, acertar parcerias e associações. Proteção da família. Positivo para fazer mudanças na sua casa durante o final de semana. Explore o carinho na vida a dois. C. 662 M. 2091

Leão – Não tenha receio de lutar por aquilo que acredita. Dinheiro extra deve equilibrar o setor financeiro. Vida a dois protegida. Não descuide da saúde, uma caminhada fará bem para o seu bem estar. C. 608 M. 8913

Virgem – Os astros renovam sua vitalidade, e reservam excelentes momentos no setor de trabalho. Ótima fase para mexer na decoração da casa. Amor com carinhos. C. 949 M. 3462

Libra – Os astros acenam com boas perspectivas. Favorável para assinar documentos e resolver pendência financeira. Use e abuse do charme para conquistar a pessoa amada. Saúde com energia. C. 811 M. 1061

Escorpião – Troque ideias com os colegas, pois juntos conseguirão o sucesso com mais rapidez. Coloque as finanças em ordem. Dê mais atenção às necessidades da família. Evite a rotina com a pessoa amada. C. 606 M. 1482

Sagitário – Estão abertas as portas para o sucesso. Pode ir frente com as mudanças que pretende fazer no seu lar. Expresse o que sente ao seu par afetivo. Organismo excelente. Saia para se divertir. C. 229 M. 1104

Capricórnio – Não há do que se queixar, por isso, arregace as mangas e vá atrás dos objetivos. Programe o final de semana ao lado da pessoa amada e família. Cuide somente da alimentação. C. 487 M. 1493

Aquário – Momento positivo para fechar novos acordos profissionais. Ótimas energias fortalecem os laços com a família. Você esta bem posicionado e conseguirá visualizar o sucesso. Chances de ganhos em jogos. C. 679 M. 3302

Peixes – Você passa o dia no alerta, e deve manter a rotina durante este período negativo. Evite entrar em confronto com a família e amigos. Esclareça mal entendido com o par afetivo. Saúde em leve baixa. C. 223 M. 8445

HORÓSCOPO DO DIA 15/05/2020

Quem nasceu hoje

Defenderá suas opiniões com energia. Dinâmico, está sempre atrás de novos desafios, seja na vida pessoal ou profissional. Exercícios físicos terão papel essencial para uma vida mais equilibrada. Engenhoso, empreendedor e intenso.

Alerta

Os piscianos passam o dia no alerta, e os astros indicam a rotina como o melhor caminho. Evite ser exigente com as pessoas à sua volta. Controle os gastos, fique dentro do orçamento. Viagens desfavorecidas. Amor com ciúme.

Áries – Organize e planeje seu trabalho e negócios. Coloque tudo para funcionar, mas tenha paciência com resultados, logo tudo vai acontecer. Calma com a família. Novidades no amor. C. 135 M. 2309

Touro – As finanças estão estabilizadas e não faltará sucesso na vida profissional. Mais independência nos novos negócios. Receberá carinhos e boas vindas da família. Amor muito cativante. C. 762 M. 8014

Gêmeos – Redobre os cuidados em relação aos negócios. Não entre em depressão ou ansiedade e saiba organizar os próximos trabalhos. Logo terá boas respostas financeiras. C. 579 M. 6892

Câncer – Seja ágil, pois dia 20, o Sol trará problemas. Esteja atento e procure ser mais independente nos negócios. Nada de crises, procure o sucesso. Seja mais amoroso com a família e seu amor. C. 054 M. 4738

Leão – Período que recebe apoio e até convites para novos trabalhos. Os negócios crescem. O relacionamento afetivo traz mais paixão. Sua família precisa de mais atenção. C. 823 M. 1475

Virgem – Evite o derrotismo, enxergue o lado positivo. Marte, no seu signo oposto trás novidades nas finanças e negócios em geral. No amor evite o desânimo, não há motivos. Cuide da alimentação. C. 991 M. 0243

Libra – Você esta mais calmo e conseguirá resolver alguns problemas domésticos. Chances de ganhar dinheiro extra. Tente em jogos e loteria. Terá um maior envolvimento com a pessoa amada. C. 296 M. 3918

Escorpião – Astral animado no trabalho, você conseguirá solucionar muitos dos problemas, incluindo os financeiros. Colabore com a família. Novos investimentos na área imobiliária. C. 387 M. 9160

Sagitário – O Sol na sua 6ª casa indica proteção e colaboração espontânea de sócios e superiores. Alie-se a Gêmeos e Touro. Maior desenvolvimento no trabalho. Organismo pede mais atenção. C. 412 M. 2781

Capricórnio – Bom dia ao lado da família e seu amor. Você conseguiu vencer uma porção de problemas profissionais e domésticos. Pode abrir novos caminhos. Seu amor estará cheio de paixão. C. 640 M. 7525

Aquário – Você esta vivendo um dia tranquilo, mantenha o bom humor fazendo o que gosta. Reconciliação com amigos e familiares. Oportunidades de organizar o trabalho. Faça compras para o lar. C. 868 M. 5346

Peixes – Dia de alerta, fique na rotina, evite gastos fora do orçamento e, não se irrite. Pequena dificuldade profissional. Desfavorável para iniciar negócios. Dê mais compreensão ao seu amor. C. 703 M. 0657

HORÓSCOPO DO DIA 14/05/2020

Quem nasceu hoje

Sua personalidade marcante fará sucesso no mundo social. Gostará de estar em contato com as diversas manifestações culturais. A sua auto confiança que será a chave do seu sucesso. Inteligente, carismático e empreendedor.

Alerta

Os aquarianos passam o dia no alerta, e devem tomar cuidado durante este período negativo para não entrar em discussões no campo de trabalho. Seja cuidadoso com as finanças. Evite o ciúmes excessivo.

Áries – Hoje Marte, passa a transitar na sua 12ª casa. Os negócios, trabalho e novos investimentos começam a ficar mais lentos e você não deve criar problemas e sim entender o período. C. 931 M. 2864

Touro – Você esta mais dinâmico e muito feliz. Novas iniciativas nos negócios, no trabalho e movimento de mudanças no lar. Pode contar apoio nos projetos. Amor com muitas alegrias. Boa saúde. C. 819 M. 7371

Gêmeos – Estará um tanto tenso com a perda de algumas oportunidades nos negócios e trabalho. Logo tudo passará, pois a partir do dia 20, o Sol entrará no seu signo. Estabilidade na vida afetiva. C. 026 M. 9142

Câncer – Você acorda com a sensação que conseguirá resolver todos os problemas profissionais. A família precisa de sua ajuda financeira e compreensão. Dê carinhos à pessoa amada. C. 492 M. 2657

Leão – O Sol esta na sua 10ª casa, e o coloca à frente da solução dos problemas de trabalho. Não perca amizades que podem ser importantes para seus projetos. Tranquilidade com a vida afetiva. C. 852 M. 4430

Virgem – Seu trabalho promete a solução de problemas financeiros. Conseguirá acertar as contas, iniciar projetos e colaborar com a família. Amor cheio de charme. Chances em jogos e loteria. C. 198 M. 0679

Libra – O importante hoje será colaborar e resolver problemas da família. Acerte antigas discussões e espere pela harmonia. Seu amor esta meio desligado, dê mais atenção. Cuide da saúde. C. 574 M. 8920

Escorpião – Período propício para resolver negócios com Capricórnio e Gêmeos. Sairá ganhando tendo paciência ao realizar mudanças nas finanças. Seu amor esta pedindo mais atenção. C. 760 M. 5216

Sagitário – Mude o foco dos seus negócios, inicie projetos e trabalhos. Realize acordos financeiros. Colaboração total de nativos de Leão e Touro. Amor tímido. C. 385 M. 1748

Capricórnio – Momento positivo no trabalho. Você conseguirá resolver os negócios. Poderá receber a quantia que necessita. Alegria com a família, seja mais presente nos problemas domésticos. Tente em jogos. C. 136 M. 5803

Aquário – Você acorda no alerta e deve ter cautela para não criar problemas com a família. A Lua fica até às 22h26 no seu signo, e a rotina deve prevalecer. A pessoa amada estará exigente. A família precisa de proteção. C. 643 M. 3095

Peixes – Marte, esta entrando no seu signo fazendo seus projetos se concretizarem. Estará ágil, rápido e pode iniciar mudanças nos negócios e trabalho. Amor com decisões de convivência. C. 207 M. 6581

HORÓSCOPO DO DIA 13/05/2020

Quem nasceu hoje

Tem uma personalidade agradável, o que fará se destacar. Terá facilidade para trabalhar em grupo e sabe que o sucesso depende de idéias criativas e arrojadas. O mundo social exercerá grande influência nesse nativo. Esforçado, realista e afetuoso.

Alerta

Os aquarianos passam o dia no alerta, e a rotina é o mais aconselhado durante este período. Não negocie, a fase é desaconselhável para assinatura de documentos importantes. No amor, convém agir com cautela e discrição.

Áries – Coloque em prática todos seus projetos, negócios, trabalho e busque apoio rápido as novas mudanças. Amanhã, Marte entrará na sua 12ª casa, tudo estará lento e com dificuldades. Amor positivo. C. 548 M. 8202

Touro – Demonstre mais otimismo na sua profissão. Conseguirá acertar muitos problemas e se livrará dos entraves. Boas novas na vida financeira. Você respira aliviado. A família e seu amor estão do seu lado. C. 114 M. 0329

Gêmeos – Brigue por seu lugar ao Sol, daqui uns dias tudo voltará ao normal. Saiba admitir seus erros e busque colaboração de sócios e superiores. Terá que ajudar a família. Amor com paixão. C. 970 M. 1843

Câncer – Lute com mais garra e saia em busca dos seus objetivos profissionais e domésticos. Todos esperam maior participação e colaboração nas decisões financeiras. C. 085 M. 6417

Leão – Jogue suas boas energias em novos trabalhos e negócios. Conquistará o que vem buscando. Apoio as iniciativas financeiras. Bons momentos no amor. Evite o estresse no lar. C. 392 M. 5781

Virgem – O Sol na sua 9ª casa indica muito sucesso nos negócios, finanças e trabalho. A família esta a seu lado, por isso pode negociar com imóveis. Invista em jogos e loteria. Paixão fulminante. C. 736 M. 4168

Libra – Esta muito preocupado com a família, e precisará de muita calma para não criar problemas. Não dê palpite na vida de Capricórnio, Câncer e Virgem. Trabalho exigente. Amor com tranquilidade. C. 361 M. 5620

Escorpião – Se concentre em novos projetos de trabalho, e não conte com muito apoio. Cuidado com invejosos. Campo livre para a prosperidade. Conquiste o seu amor. C. 453 M. 9176

Sagitário – Se prepare para resolver problemas da família. Saiba pedir apoio aos seus negócios e finanças. Dificuldades com nativos de Câncer. C. 609 M. 3595

Capricórnio – Você tem um bom dia tanto no trabalho como no lar. Dê apoio à Câncer e Leão. Sua alegria vai contagiar a todos, inclusive a pessoa amada. Tente em jogos e loteria. C. 897 M. 2763

Aquário – Dia de alerta, fique mais atento aos problemas da família. Não tome decisões drásticas, isto é, não discuta com ninguém. Cuidado com falsos amigos. Hoje você não deve negociar. C. 223 M. 7038

Peixes – Fase de boas energias no lar e no trabalho. Amanhã, Mercúrio estará no seu signo e você deve avançar nos negócios e conquistará melhores condições financeiras. Amor com paixão. C. 140 M. 0954

HORÓSCOPO DO DIA 12/05/2020

Quem nasceu hoje

Está preocupado em ajudar os mais necessitados. Sabe de sua capacidade e nunca se entrega diante do primeiro obstáculo. Os trabalhos em equipe e com o público trarão satisfação pessoal. É organizado, talentoso e observador.

Alerta

Os capricornianos ficam no alerta até às 12h40 e os astros aconselham rotina durante este período negativo. Após este horário os cuidados serão dos aquarianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – As influências astrais indicam uma fase bem equilibrada. Conte com mudanças rápidas. Boas novidades relacionadas com dinheiro. Aproveite para relaxar. Vênus, equilibra o seu caso de amor. C. 997 M. 8356

Touro – Período que promete tranqüilidade. Organize e resolva os negócios e trabalho, principalmente os projetos que estavam parados. No lar tudo bem colocado. Sem problemas no amor. C. 735 M. 5209

Gêmeos – Você esta no caminho certo em relação aos novos projetos de trabalho e negócios. Espere mais uns dias e estará recebendo a colaboração de sócios ou de superiores. Amor suave. C. 883 M. 7195

Câncer – Período de dificuldades em se relacionar com pessoas do trabalho ou que negocia. Vá devagar, no dia 29 Mercúrio estará no seu signo. Acredite no seu potencial. Tenha calma também no amor. C. 602 M. 4710

Leão – Estará buscando apoio aos projetos de trabalho. Dê um tempo nos negócios e arrume o que tiver bagunçado, cuidado com invejosos. Dê atenção a saúde e não abuse de massas. Amor controlado. C. 026 M. 1432

Virgem – Os astros apontam que você conseguirá realizar maior parte dos projetos. Programe-se para novos trabalhos, mudanças no lar e acertos no amor. Sem críticas alcançará seus objetivos. C. 361 M. 0847

Libra – Esta formado aspectos positivos para mudanças na vida familiar. Não se envolva com Câncer e Virgem. Não é hora de criar problemas domésticos e afetivos. Usa a capacidade romântica com seu amor. C. 268 M. 5374

Escorpião – Você conseguirá acertar os problemas da área profissional. Espere pelo melhor e organize novos projetos e negócios. Touro e Áries serão seus melhores amigos. Aproxime-se do seu amor. C. 570 M. 9618

Sagitário – Você esta se sentindo bem e com mais energia para sair da rotina. Programe compras, negócios e até início de trabalhos com Câncer, Touro e Áries. Fase de progresso. Seu amor esta amadurecido. C. 415 M. 2763

Capricórnio – A Lua esta no seu signo e isso o deixa amoroso e prestativo com a família. Harmonização com sócios e superiores. Conte com boa entrada de dinheiro. Seja gentil com a pessoa amada. C. 752 M. 3940

Aquário – Você entra no alerta às 12h40, seu maior problema será a sua família. Afaste os maus pensamentos e encare tudo com tranquilidade. Desfavorável para compras e início de novos negócios. C. 094 M. 8521

Peixes – Fase de novo direcionamento na vida profissional. Marte, estará no seu signo a partir do dia 14. Mudanças positivas nos negócios e resolução de problema familiar. Amor total. C. 149 M. 6082

HORÓSCOPO DO DIA 11/05/2020

Quem nasceu hoje

È uma pessoa com grande poder de persuasão. Conseguirá atingir altos postos de comando no mundo profissional. Nada será capaz de detê-lo até atingir seus objetivos. A família será seu porto seguro. Arrojado, competente e companheiro fiel.

Alerta

Os capricornianos começam a semana no alerta, e devem ter cuidados redobrados nos negócios. Cautela com os gastos. Fuja de discussões ou poderá magoar seu par afetivo e família. Saúde em leve baixa. Viagens desfavorecidas.

Áries – Sua disposição esta em alta para o trabalho, para solução de problemas e até para novos negócios. Enxergará o sucesso. Colaboração total para renovar seus projetos. Amor em destaque. C. 355 M. 8194

Touro – A fase serve para aumentar a criatividade e não faltará chances de progresso. Dê apoio à família. Alegria com a vida afetiva. Os problemas são coisas do passado. Novos contatos de negócios. C. 483 M. 1508

Gêmeos – A influência do Sol na sua 12ª casa, pede perseverança nos seus objetivos. Exageros e a ansiedade podem tumultuar o seu trabalho. Ajuda da família. Surpresas no amor. C. 816 M. 2461

Câncer – Seja rápido na busca de novos objetivos nos negócios, trabalho e também com a família. A partir do dia 20, o Sol passa a lhe desfavorecer, serão 30 dias de cuidados especiais. Dê atenção a saúde. C. 998 M. 3246

Leão – Desfaça dúvidas sobre os negócios e seu trabalho. Espere colaboração da família. Vontade de se aprofundar em questões que podem modificar a sua vida profissional. Amor bem agitado. C. 064 M. 5973

Virgem – Você estará resolvendo problemas da família. Não seja intransigente e saiba aproveitar para acertar os negócios e trabalho. Seja confiante no setor financeiro. Sucesso nos estudos. C. 771 M. 9320

Libra – Fase positiva em relação ao lar, você se sente realizado. Conseguirá acertar os problemas e solucionar os negócios domésticos. Alegria em contato com Gêmeos, Câncer e Peixes. Chance de receber dinheiro. C. 140 M. 4853

Escorpião – Planos com novos negócios e trabalho estão a todo vapor. Chances de iniciar projetos com sócios e até familiares. Conte com Sagitário e Touro. Evite os ciúmes, não há motivos para encrencas. C. 278 M. 6510

Sagitário – Você tem um dia positivo. Planos envolvendo a família e pessoas do trabalho trazem equilíbrio emocional. Chances de novas conquistas financeiras. Não discuta com seu amor. C. 627 M. 2035

Capricórnio – Dia de alerta, não se irrite com pequenas dificuldades com seu amor. Resolva tudo e espere que serão problemas passageiros. Evite gastos fora do orçamento. No trabalho precisará de apoio. C. 405 M. 8669

Aquário – Os planos envolvendo a família estão favorecidos. Otimismo nos negócios e trabalho. Organize-se para passar o alerta a partir do dia 12. Vênus, atrai boa situação financeira. C. 539 M. 7782

Peixes – Use sua sensibilidade e procure ser rápido nas decisões que envolvam os negócios. Aceite apoio de sócios e pense em parceria. Espere pelo sucesso. Saúde boa. Amor persistente. C. 312 M. 0497

HORÓSCOPO DO DIA 10/05/2020

Quem nasceu hoje

Estará voltado para a parte prática da vida, por isso alcançará postos de destaques. Busca suprir suas necessidades e a da família através do trabalho. Está sempre contribuindo para que as pessoas tenham uma vida melhor. É digno, devotado e bondoso.

Alerta

Os nativos de Capricórnio acordam no alerta, e os astros indicam rotina nesta fase negativa. Não deixe que a intransigência atrapalhe o relacionamento com à família. Adie viagens. Saúde em baixa. Amor com ciúme.

Áries – Pensa muito antes de ter filhos, pois acima de tudo preza sua liberdade. Por segura uma mulher segura e inteligente, procura manter um bom equilíbrio na educação dos filhos. C. 448 M. 2716

Touro – Não poupa esforços para alcançar uma posição que lhe dê a estabilidade para oferecer aos filhos. Por amar demais aos filhos, ela os mima muito e tende a sufocar a personalidade deles. C. 356 M. 7025

Gêmeos – É uma mãe dedicada, capaz de passar uma tarde inteira brincando com os filhos somente para vê-los sorrindo. Não suporta a solidão e, quando os filhos estão por perto, ela se sente plenamente realizada. C. 635 M. 8091

Câncer – É preocupada com os filhos. Para ela, são verdadeiros tesouros a quem ela dedica todas as atenções. Se bem que, às vezes, ela exagera nos cuidados, tornando-se uma verdadeira super mãe. C. 902 M. 4238

Leão – O jeito alegre de encarar a vida são qualidades que exaltam sua maneira de ser. Geralmente seus filhos tem muito orgulho dela e a consideram uma pessoa muito especial. C. 110 M. 6572

Virgem – Tem como uma das características a compreensão. Se precisar fazer críticas a eles, ou mesmo dar alguns conselhos, o fará com clareza, e também com firmeza. C. 887 M. 0643

Libra – Para falar dos sentimentos da mãe libriana é necessário, antes de tudo, saber que ela recebe influências de Vênus, o planeta do amor. Com isso, não é difícil imaginar o quanto ela é carinhosa com os filhos. C. 221 M. 8479

Escorpião – Tem uma personalidade fortíssima e é intuitiva, basta olhar para os filhos e saber o que se passa com eles. Consegue solucionar seus problemas, por cima dos obstáculo para fazê-los felizes. C. 496 M. 9183

Sagitário – Reúne qualidades que a definem como uma mulher otimista, uma mãe sensacional. Se os filhos apresentam algum problema, imediatamente ela se dispõe a ajudá-los, agindo com tranqüilidade. C. 329 M. 5960

Capricórnio – O amor que dedica aos seus filhos é algo realmente bonito, pois ela se faz presente em todas as fases da vida deles, revelando-se uma grande companheira e amiga. C. 175 M. 3397

Aquário – Sabe como ninguém por em prática tudo o que aprendeu durante sua vida, para educar os seus filhos. Tem uma sensibilidade extraordinária no que se refere ao emocional das crianças. C. 744 M. 1806

Peixes – É uma sonhadora e entrega-se facilmente à fantasias e muda de humor com freqüência. Procura ser compreensível com seus filhos. Profundamente sentimental é uma boa mãe e esposa. C. 063 M. 5154

HORÓSCOPO DO DIA 09/05/2020

Quem nasceu hoje

Gosta do que é certo e, estará sempre batalhando pelo seu lugar ao sol. Correto, não deixará nada inacabado. A presença da família será importante para o seu crescimento pessoal e profissional. Vigoroso, leal e companheiro.

Alerta

Os sagitarianos passam o sábado no alerta, e os astros pedem cautela durante este período negativo. Procure participar mais da vida da pessoa amada. Cuidado para não sair do orçamento financeiro. Adie viagens e mudanças.

Áries – Tire proveito das coisas boas que estão acontecendo no setor profissional. Favorável para acertos financeiros. Bons momentos junto com a pessoa amada. Organismo perfeito. C. 723 M. 3349

Touro – Fase positiva para inovar e lutar pelos objetivos. Seu senso de oportunidade está em alta, o que fará se dedicar ainda mais aos projetos em andamento. Capriche no seu visual e fique ao lado do seu amor. C. 808 M. 5273

Gêmeos – Estão abertas as portas para o sucesso profissional. Você tem pela frente um bom período para conseguir seus objetivos. Expresse o que sente ao seu par afetivo. Invista nos seus sonhos. C. 084 M. 2761

Câncer – Momento positivo para fechar novos acordos profissionais. Ótimas energias fortalecem os laços com a família. Pode aceitar convites para reuniões de amigos. Clima ardente com a pessoa amada. C. 156 M. 6402

Leão – Há boas perspectivas no trabalho nesta fase. Proteção da família. Aceite convites para estar ao lado dos amigos durante o final de semana. Seu coração esta transbordando de paixão. C. 512 M. 7896

Virgem – Não há do que se queixar, você esta bem posicionado, e deve aproveitar para alcançar todos os objetivos. No amor, ficará nas nuvens com a paixão que a pessoa amada irá demonstrar. C. 435 M. 8027

Libra – Você consegue acertar o andamento do trabalho. Finanças em ordem. Relaxe a aproveite o clima positivo ao lado do seu amor. Procure descansar ao lado da família no final de semana. C. 147 M. 6930

Escorpião – Os astros renovam sua vitalidade, e você deve aproveitar para colocar o trabalho em ordem. Procure acertar as finanças. Deixe seus desejos fluírem quando estiver com a pessoa amada. C. 629 M. 4053

Sagitário – Você passa o dia no alerta, e deve manter a rotina durante este período. Evite entrar em confronto com a família e amigos. Esclareça mal entendido com o par afetivo. Aproveite o dia para descansar. C. 398 M. 1614

Capricórnio – Volte suas atenções para assuntos de trabalho. Faça um balanço nas finanças. Deixe a pessoa amada mais apaixonada com palavras de amor. Programas de lazer estão favorecidos Organismo perfeito. C. 250 M. 0591

Aquário – Os astros acenam com boas perspectivas profissionais. Favorável para assinar documentos e resolver pendência financeira. Não tenha medo de revelar o que sente ao seu par afetivo. C. 971 M. 8485

Peixes – A fase é favorável para incrementar os negócios. Lute por aquilo que acredita. Dinheiro extra deve equilibrar o setor financeiro. O seu romantismo vai dar um tempero a mais quando estiver com a pessoa amada. C. 463 M. 9178

HORÓSCOPO DO DIA 08/05/2020

Quem nasceu hoje

É uma pessoa capacitada e não deixa passar nada em branco. A personalidade forte fará se destacar. Sabe de sua real capacidade, e não teme os obstáculos da vida. É um perfeito chefe de família. Companheiro, vigoroso e inteligente.

Alerta

Os sagitarianos passam o dia no alerta, e os astros recomendam cautela nos negócios. Evite correr riscos desnecessários nas finanças. No amor, de mais espaço para seu par afetivo. Cuide melhor da sua alimentação.

Áries – Apesar dos problemas e dificuldades, você conseguirá acertar o trabalho. Controle as exigências, não fale sem pensar. Finanças com total sucesso. Sintonia com seu amor. Evite a ansiedade. C. 165 M. 6243

Touro – Vênus, esta na sua 2ª casa, aumentando o poder financeiro. Com tranquilidade acertará os problemas domésticos. Espere pelo melhor também no trabalho. Seja gentil com seu amor. C. 383 M. 8027

Gêmeos – Procure ter cuidados especiais com a saúde até o dia 20. A família e a pessoa amada colaboram e você só deve perceber esse apoio. Trabalho e as finanças estão bem, não exagere nos gastos. C. 612 M. 2501

Câncer – Você esta mais alegre e deve passar essa energia à família, só que não deve esperar retribuição de ninguém. Vênus, esta na sua 12ª casa. O trabalho caminha bem, mas vá devagar nas expectativas. C. 746 M. 9210

Leão – Você tem quase um mês para resolver os negócios e trabalho. Mercúrio, traz dificuldades de encontrar apoio na vida profissional. Sua energia flui para a tranquilidade. Seja dinâmico nas decisões. C. 897 M. 1134

Virgem – Fase de lucros inesperados. Trabalho e negócios em fase de sucesso. Seu relacionamento com sócios, colegas ou superiores trazem tranquilidade. Sexualidade em alta no amor. C. 947 M. 4963

Libra – Você esta mais voltado aos assuntos pessoais. É hora de esperar pelo retorno nos negócios e trabalho. Algumas mudanças em seu lar, os astros garantem felicidade com parentes próximos. C. 230 M. 0651

Escorpião – Livre do alerta, você tem um bom dia. Seu dinamismo e vontade de mudar os negócios trarão sucesso. Relacionamentos com sócios, superiores ou com a família estão bem colocados. C. 603 M. 7492

Sagitário – Você passa pelo alerta, não saia da rotina. Não se envolva em assuntos da família. Trabalho com exigências, evite discutir com Câncer e Leão. Não crie problemas com seu amor. Cuide da saúde. C. 089 M. 5348

Capricórnio – Estará envolvido em assuntos da família e mudanças que podem ocorrer. Esta tudo bem e você deve dar o seu aval para que a harmonia esteja presente. Tente em jogos e loteria. C. 402 M. 3759

Aquário – Você sente suas energias se renovarem, Marte no seu signo ativa necessidades de mudanças no lar. Pode pensar em compra, venda ou reforma da casa. Magnetismo em alta fortalece o amor. C. 921 M. 7685

Peixes – Fase em que você sente que tem que lutar mais do que de costume. Peça apoio a Escorpião e Áries. Novas atividades no trabalho. Harmonia com a pessoa amada. Saúde protegida. C. 554 M. 9876

HORÓSCOPO DO DIA 07/05/2020

Quem nasceu hoje

Conseguirá demonstrar suas idéias com extrema clareza, pois sabe como poucos usar as palavras. Profissional, fará atingirá o sucesso na carreira que escolher. A criatividade é uma de suas maiores qualidades. Desembaraçado, arrojado e elegante.

Alerta

Os nativos de Escorpião continuam no alerta e os astros aconselham rotina neste período negativo. Adie todo tipo de negociação. Não gaste fora do orçamento. Desfaça mal entendido com as pessoas à sua volta. Saúde em leve baixa.

Áries – Você conseguirá resolver o setor de trabalho, negócios e o saldo será positivo. Solte o espírito de aventura e faça tudo que deseja. Colaboração da família. A sua estrela brilha no amor. C. 849 M. 6493

Touro – Você recupera a tranquilidade no trabalho. As finanças estão melhorando e os negócios fluem. Amor carinhoso e romântico. Sem problemas no lar. Não abuse do açúcar. C. 536 M. 9718

Gêmeos – O Sol o desfavorece e o ideal será não abusar até o dia 20. Hoje resolva alguns dos problemas domésticos. No trabalho procure não modificar o que esta dando certo. Amor com paixão. C. 427 M. 7139

Câncer – Tome iniciativas no lar, a família espera sua participação nos problemas. Vá fundo no trabalho e tente resolver rápido o que puder, você conseguirá sucesso. Procure ser gentil no amor. C. 608 M. 0547

Leão – Reavalie seu comportamento diante de superiores, sócios ou colegas de trabalho. Seja maleável e colabore com Gêmeos e Escorpião. No amor, você estará mais apaixonado. C. 154 M. 2370

Virgem – Aproveite para investir nos seus negócios e trabalho. O período é um dos melhores do ano. Pense positivo também em relação aos assuntos familiares. Organismo perfeito. C. 072 M. 3825

Libra – A Lua no seu signo deixa você sensível e com vontade de participar mais da família. Parcerias comerciais em alta. Amor tranquilo e confiante. Excelente para compras de uso pessoal. C. 316 M. 6852

Escorpião – Você passa o dia no alerta. Cuidado com os invejosos, evite comentar sobre seus negócios. Desfavorável para compras, início de trabalhos ou parcerias. Organismo com perda de energia. C. 980 M. 4205

Sagitário – Bom dia ao lado da família, encontrará apoio que busca para os assuntos domésticos. Siga sua intuição e planeje novas investidas nos negócios. Não abuse da alimentação. C. 765 M. 5631

Capricórnio – Período de muita tranquilidade, com perspectivas de mudanças no trabalho. Você esta pronto para iniciar novos projetos de negócios. Ouça o seu coração e se acerte com seu amor. C. 598 M. 8160

Aquário – Haverá muitos aspectos positivos no trabalho. Os problemas existentes serão rapidamente resolvidos. Terá a colaboração da família no setor das finanças. Boa sorte com o seu amor. C. 143 M. 9084

Peixes – Fase que deve levar seus projetos de trabalho com rapidez. Dia 14, Marte estará impulsionando seus negócios com entrada de dinheiro. Tente em jogos e loteria. C. 221 M. 1976

HORÓSCOPO DO DIA 06/05/2020

Quem nasceu hoje

É uma pessoa de personalidade marcante. Alcançará postos de destaque na vida profissional. A criatividade é uma de suas maiores qualidades. Tem um bom coração e esta sempre ajudando os mais necessitados. Empreendedor, ousado e de bom gosto.

Alerta

Os nativos de Escorpião acordam no alerta e os astros recomendam rotina durante este período negativo. Evite negociar, acertar mudanças profissionais e empréstimos financeiros. Não deixe a possessividade interferir na vida a dois.

Áries – Sua comunicação esta fácil e equilibrada, mas a partir do dia 14, Marte passará a influenciar sua 12ª casa. Agora o período fundamental para negócios e trabalho. Notícias boas da família. C. 812 M. 1940

Touro – Você recebe apoio total nos negócios, nos investimentos e trabalho, enfim acontece o sucesso. Seus interesses profissionais e materiais crescem rápido. No amor, promessa de novidades. C. 307 M. 8275

Gêmeos – Seus interesses profissionais e materiais correm algum risco. Esta faltando tranquilidade para conseguir apoio dos colaboradores e pessoas da família. Vênus, traz disposição para o amor. C. 230 M. 0314

Câncer – Você esta mais ligado nos assuntos domésticos, evite qualquer tipo de reclamação. Seja rápido nas decisões financeiras e familiares, pois a partir do dia 12, Mercúrio desfavorecerá sua comunicação. C. 065 M. 3826

Leão – Dê um novo salto no trabalho e negócios em geral. Pode recuperar em dobro o que perdeu. Conte com Libra e Áries. Contatos sociais e profissionais devem trazer alegrias. C. 459 M. 7791

Virgem – Renove suas esperanças nas mudanças do trabalho e negócios. É possível organizar mais rápido do que imaginou seus ganhos. Acredite na sua capacidade. C. 748 M. 5163

Libra – Livre do alerta você recupera a tranquilidade no lar, trabalho e negócios. Não há motivos para pensar em fracassos. Conte com boa entrada de dinheiro. Alegrias com seu amor, paixão total. C. 403 M. 1298

Escorpião – Dia de alerta, você deve se recolher em seus pensamentos. Não peça favores, inicie negócios, não saia para compras ou exija colaboração da família. Coopere com Câncer e Gêmeos. C. 928 M. 6467

Sagitário – Pode aceitar a colaboração da família. Ótimos resultados financeiros. Vontade de se aprofundar em novos negócios. Vá em frente você é um privilegiado. Amor ativo e sensual. C. 172 M. 9754

Capricórnio – O excelente aspecto de Marte e Saturno na sua casa de trabalho e finanças trazem o sucesso que espera. Surpresas, poderá receber um dinheiro para aplicar em novos negócios. C. 651 M. 4502

Aquário – Dia em que você esta com tudo para resolver os problemas domésticos. O Sol em Touro serve para aumentar sua criatividade. Participação de todos para ter paz interior. Amor excelente. C. 786 M. 8039

Peixes – Evite prejuízos nos negócios. Cuidado com invejosos, não se desentenda com Gêmeos e Escorpião. Contatos profissionais podem melhorar se tiver cautela. Evite gastos fora do orçamento. C. 594 M. 2683

HORÓSCOPO DO DIA 05/05/2020

Quem nasceu hoje

É uma pessoa persistente, o que fará alcançar altos postos no setor profissional. Gosta da boa comida e tudo o que possa trazer comodidade. Valorizará a vida em família. Tem tendências para trabalhos comunitários. Animado, competente e fiel.

Alerta

Os librianos continuam no alerta, e os astros aconselham rotina enquanto durar este período. O diálogo será importante para manter a harmonia com as pessoas à sua volta. Evite ser possessivo no relacionamento afetivo. Saúde em leve baixa.

Áries – Haverá mais oportunidades de organizar seus ganhos e contar com sócios e colegas de trabalho. Paz é a palavra que deve viver no lar. Grande poder de sedução. Continue cuidando da saúde. C. 586 M. 8473

Touro – Você terá a possibilidade de resolver os assuntos financeiros e domésticos. Não haverá problemas no trabalho e os existentes serão resolvidos. Sensualidade à flor da pele. Tente em jogos. C. 964 M. 0635

Gêmeos – Fase exigente no lar, evite mudar os rumos dos negócios domésticos. Desfavorável para empréstimos financeiros. Desfaça os impasses com seus amigos. Bons momentos com o seu amor. C. 093 M. 4761

Câncer – Conseguirá resolver problemas da área financeira e profissional. O apoio que receberá será suficiente para iniciar mudanças no lar. Terá que ajudar Libra e Peixes. Amor com problemas. C. 231 M. 1048

Leão – Fase equilibrada com chances de iniciar novos negócios. Seja rápido em suas decisões, pois a partir do dia 29 terá problemas na área profissional e não poderá contar com ninguém. C. 125 M. 3807

Virgem – Você terá um bom dia no lar e trabalho. Conseguirá resolver os problemas financeiros. Espere boas notícias de novos negócios. Novidades ótimas no amor. Terá ajuda de Touro e Peixes. C. 418 M. 7529

Libra – Dia de alerta, não saia da rotina e muito menos mude seu trabalho. Não conte com fatos ou pessoas fora de seu alcance. Não espere colaboração. Evite exageros alimentares. C. 402 M. 8512

Escorpião – Você estará convivendo com mudanças no trabalho. Terá todo o apoio que necessita e o sucesso vem logo. A Lua protege a vida familiar e seu relacionamento com todos. Saúde excelente. C. 659 M. 2320

Sagitário – Peça e aceite colaboração dos envolvidos no seu trabalho. Seja receptivo com algumas pessoas da família. Dificuldades para vencer problemas financeiros, não há motivos para estresse. Amor envolvente. C. 770 M. 5991

Capricórnio – Seja mais ousado nos negócios. Os assuntos comerciais começam a trazer tranquilidade. Conte com parentes em seus novos compromissos financeiros. Vá adiante em seu caso de amor. C. 845 M. 6179

Aquário – Terá que colaborar com a família, o Sol na sua 4ª casa, indica a necessidade de iniciar mudanças na vida doméstica. Tudo bem no seu caso de amor, mais paixão e boa afetividade. C. 168 M. 0456

Peixes – Seus interesses profissionais e materiais terão apoio total de Virgem e Gêmeos. Compartilhe seus desejos com a pessoa amada. Dia movimentado. Conseguirá acertar suas contas. C. 337 M. 9284

HORÓSCOPO DO DIA 04/05/2020

Quem nasceu hoje

Alcançará sucesso em todos os empreendimentos profissionais a que se dedicar. Erguerá a carreira em bases sólidas, pois o tempo é o seu amigo. Tem forte preocupação pelas causas sociais. É inteligente, obstinado e arrojado.

Alerta

Os nativos de Libra começam a semana no alerta, e devem ter cuidados no trabalho e vida pessoal. Não gaste fora do orçamento, principalmente com supérfluos. Procure ter paciência com seu par afetivo e família.

Áries – Terá recompensas financeiras e acertos no trabalho. O astral favorece o relacionamento com todos. Envolvimento amoroso do jeito que gosta. Evite gorduras e frituras. C. 601 M. 0433

Touro – Você esta propício para acabar com problemas financeiros. O apoio da família vem em boa hora. Sucesso imobiliário. Tente em jogos e loteria. Inteligência e firmeza em seu lar. C. 442 M. 6397

Gêmeos – Fase de problemas com a família, situações desagradáveis podem acontecer nos negócios domésticos. Não tome decisões radicais. Não espere colaboração no trabalho. Proteção do seu amor. C. 780 M. 4966

Câncer – Contatos sociais e profissionais devem ser conduzidos com calma. Vênus esta na sua 12ª casa, então não discuta com seu amor. Não faça compras e gastos fora do orçamento. Cuide da saúde. C. 296 M. 1045

Leão – Fase em que você se sente aliviado dos problemas. Sua inteligência indica o caminho do sucesso. Novos planos de negócios e trabalho. Vênus, garante equilíbrio no amor. C. 954 M. 3871

Virgem – Livre do alerta terá bom dia. Podem contar com colaboração da família nos projetos financeiros. Harmonia no trabalho. Contatos positivos com sócios e familiares. Fato agradável no amor. C. 329 M. 9518

Libra – Dia de alerta, precisará de muita calma para não perder amizades, principalmente no trabalho. Não dê palpites na vida da família. Cuidado com os rins, tome mais água. C. 523 M. 1179

Escorpião – Mercúrio e Sol no seu signo oposto, indicam um melhor relacionamento no trabalho. Problemas financeiros e profissionais começam a se alinhar. Vida conjugal protegida. C. 975 M. 8404

Sagitário – Organize seus negócios e espere boa entrada de dinheiro. Terá a participação de muitos envolvidos nos negócios e o sucesso virá rápido. Aceite a colaboração de Gêmeos e Touro. C. 814 M. 7920

Capricórnio – Confie em si mesmo e conte com o sucesso. Seus projetos de negócios e trabalho, agora trazem lucros esperados. Harmonia com amizades, todos lhe agradam. Tente em jogos e loteria. C. 057 M. 2638

Aquário – Você esta exigente com a família, mas pode esperar pelo sucesso no setor de negócios. Não se envolva nas mudanças que algumas pessoas querem realizar. Nervosismo acentuado. C. 161 M. 5286

Peixes – Novidades no setor de trabalho. Você esta livre para novas realizações que afetam positivamente as finanças. Apenas tome cuidado com os invejosos, evite disputas. Saúde boa. C. 638 M. 0752

HORÓSCOPO DO DIA 03/05/2020

Quem nasceu hoje

Tem uma forte personalidade, o que fará ser um líder em seu meio social. O estudo e cursos de aperfeiçoamento exercem grande influência neste nativo. Será um excelente profissional. É decidido, inteligente e arrojado.

Alerta

Os virginianos passam o domingo no alerta e os astros aconselham a rotina nesta fase desfavorável. Procure descansar e repor as energias gastas. Evite entrar em confronto com seu par afetivo e família. Saúde em baixa.

Áries – Nas finanças, nem sempre é racional e os altos e baixos fazem parte de sua vida. Em alguns momentos da vida consegue ter muito dinheiro, mas na maioria das vezes emprega mal e tem tendência a esbanjá-lo. C. 156 M. 6402

Touro – Com sua capacidade de apreciar e, muitas vezes, criar o belo, faz do mundo um lugar agradável, mais confortável e muito mais bonito de se viver. A economia, a prudência e a diplomacia darão resultados positivos. C. 435 M. 8027

Gêmeos – Seu sistema nervoso é sensível e há necessidade de cuidados, como: dormir pelo menos 8 horas por noite, fazer exercícios. O dinheiro? Quem falou em dinheiro? Quando tem, ótimo! E quando não tem, paciência! C. 084 M. 2761

Câncer – A saúde no geral é boa e não oferece grandes problemas, mas, tem um “mas”, trata-se da ansiedade e a angústia que o faz comer desordenadamente, agredindo o aparelho digestivo e o fígado. C. 723 M. 3349

Leão – Detesta a palavra limite e gosta de comer bem. Problemas circulatórios, coração, úlcera, fígado e coluna são os pontos vulneráveis. Com relação ao dinheiro, não sabe impor limites e viver modestamente. C. 512 M. 7896

Virgem – Hipocondria é a palavra que o acompanha. Inconscientemente, descobre que sofre de inúmeras doenças… que se encontram somente em sua imaginação. Nas finanças, consegue se equilibrar. C. 808 M. 5273

Libra – Conquistará uma vida relativamente estável. Mas, com facilidade ajuda os que precisam e, muitas vezes, não encontra a devida retribuição aos que auxiliou. C. 398 M. 1614

Escorpião – Possui uma infinidade de predicados para alcançar uma situação financeira. Embora não seja pão duro, não gosta de gastar sem necessidade e, é por isso que, sempre tem uma reserva financeira. C. 463 M. 9178

Sagitário – Nas finanças é habilidoso e nasceu para ter uma vida próspera. Bom administrador, consegue com facilidade os cargos de chefia, quando não vê seus caminhos abertos para dirigir seu próprio empreendimento. C. 250 M. 0591

Capricórnio – Nas finanças consegue obter o suficiente para uma vida saudável, mas quando o dinheiro começa a aparecer pode tornar-se mesquinho e, com isso levanta a inveja de todos à sua volta. C. 147 M. 6930

Aquário – Os negócios não são o seu ponto forte, apesar de serem bastante gananciosos. Sempre terão mais sucesso se aceitarem dividir as responsabilidades do trabalho ou negócios. C. 971 M. 8485

Peixes – Nas finanças é desligado e não sabe administrar grandes empresas ou altas somas em dinheiro, pois pode ser levado pelas próprias fantasias em ganhar mais e perder o pouco que conquistou. C. 629 M. 4053

HORÓSCOPO DO DIA 02/05/2020

Quem nasceu hoje

É uma pessoa decidida, o que fará com que procure desafios constantes na vida profissional e pessoal. Conquistará sucesso graças a sua capacidade e vontade de vencer. Intenso, ajuizado e talhado para as vitórias.

Alerta

Os virginianos acordam no alerta e a indicação é a de rotina durante o final de semana. Adie as mudanças que pretende fazer no trabalho e vida pessoal. No amor, controle suas críticas para não magoar seu par afetivo.

Áries – Momento positivo para fazer todas as mudanças que pretende em sua casa. Sinal verde para compras de uso pessoal. Total entrosamento com a pessoa amada. Organismo perfeito. C. 023 M. 1452

Touro – Busque o sucesso em tudo o que for realizar. Defenda seus planos, mas nada de exageros. Deixe sua energia surpreender os colegas. Explore o diálogo com a pessoa amada e família. C. 376 M. 9048

Gêmeos – Você esta no seu inferno astral, por isso tenha com cuidado com tudo o que for fazer. Os astros indicam redobrar sua atenção. Se puder tire o final de semana para descansar e repor suas energias. C. 237 M. 6591

Câncer – Os astros protegem todas as iniciativas. A sua competência e postura devem abrir novas portas para o sucesso. Tire o final de semana para fazer um programa diferente com seu par afetivo. C. 982 M. 8205

Leão – Aproveite as oportunidades que aparecerem, e não tema novas responsabilidades. Pode contar com a proteção da família e amigos. Evite a rotina na vida a dois, faça um programa diferente. C. 563 M. 4328

Virgem – Você passa o dia alerta, e os cuidados devem ser redobrados durante este período. Controle os gastos para não entrar no vermelho. Não desgaste sua relação com ciúmes infundados. C. 215 M. 6784

Libra – Sua competência está em evidência, o que abre os caminhos para o sucesso. Um período de equilíbrio financeiro. Muita energia para se divertir com a pessoa amada. Organismo em ordem. C. 741 M. 3160

Escorpião – Faça uso de sua capacidade e coloque em ordem os projetos que estão em andamento. Positivo para mudanças na decoração de sua casa. Saia para se divertir com a pessoa amada. C. 490 M. 5833

Sagitário – Fase para expor suas ideias com clareza. Projetos ligados à família recebem proteção dos astros. Demonstre o que sente ao par afetivo. Muita energia para dar novo rumo a mudanças em seu lar. C. 654 M. 7098

Capricórnio – Acelere os planos de crescimento. Positivo para compras ou mudanças domésticas. Forte sintonia com o par afetivo. Organismo excelente. C. 849 M. 0612

Aquário – Bem posicionado, tudo o que fizer neste período alcançará sucesso. Dia indicado para sair com a pessoa amada e família. Pode promover mudanças na sua casa. Saúde excelente. Viagens favorecidas. C. 718 M. 3759

Peixes – Fase em que terá facilidade para acertar a vida pessoal. Pode contar com a proteção da família e amigos. Use sua intuição em jogos e sorteios. Organismo perfeito. Viagens favorecidas. C. 108 M. 2977

HORÓSCOPO DO DIA 01/05/2020

Quem nasceu hoje

Tem um forte instinto de sobrevivência. A determinação em alcançar os objetivos fará um vencedor na vida profissional e pessoal. É persistente e, não desiste diante do primeiro obstáculo. É franco, persistente e vigoroso.

Alerta

Os leoninos passam o feriado no alerta, e os astros pedem cautela enquanto estiverem nesta fase negativa. Se puder tire o dia para descansar. Não se irrite com seu par afetivo e família. Saúde em baixa. Controle seu ímpeto.

Áries – Tem um talento natural para a liderança e não toleram o fracasso. O segundo lugar não é suficientemente bom. Coloque os onde possam exercitar com liberdade a competitividade e eles estarão muito bem. C. 943 M. 2304

Touro – Tem como perspectiva a estabilidade no que diz respeito à profissão e não gostam de mudanças drásticas ou repentinas. Na verdade, preferem até que a vida transcorra de forma rotineira e previsível. C. 906 M. 0268

Gêmeos – É o comunicador nato e preza a liberdade na carreira. São atraídos por empregos que os mantenham ocupados (mas não com a mesma tarefa por muito tempo) e permitam uma constante troca de idéias e ideais. C. 701 M. 5937

Câncer – A necessidade de ser necessário é a motivação que existe por trás da sua realização profissional. Por essa razão, levam uma vida produtiva cuidando dos outros, onde suas atitudes afetuosas serão valorizadas. C. 078 M. 8516

Leão – É raro encontrar um leonino, que não irradie seu etilo ímpar de viver. Por isso, pode-se revelar uma surpresa descobrir que os outros simplesmente não estão à espera que ele tome seu lugar na direção. C. 559 M. 3645

Virgem – Dependentes, muitos têm a tendência de se tornar até obcecados pelo trabalho. Gostam de ordem e de cada coisa e seu lugar. De fato, eles se sentirão felizes em fazer parte de uma organização eficiente. C.247 M. 7631

Libra – Para este nativo, o trabalho social por si só já é uma carreira. Na verdade, alguns astrólogos afirmam que os nascidos sob este signo preferem trabalhar em grupo a desenvolver uma tarefa sozinho. C. 114 M. 6872

Escorpião – Este signo da Água é a verdadeira central geradora de energia do Zodíaco, e quando ele investe suas vulcânicas emoções num projeto profissional, o faz também com profunda paixão. E conta com os resultados. C. 826 M. 7053

Sagitário – Erre ou acerte, ganhe ou perca, há um natural equilíbrio neste signo, que encontra um significado para cada experiência, inspirando confiança e trazendo vida nova a situações pendentes. C. 835 M. 2910

Capricórnio – Para a grande preocupação de sua existência é o trabalho; e uma vida estável e previsível, motivado por uma considerável ambição material, é geralmente prioridade número um deste prático signo da Terra. C. 462 M. 1729

Aquário – Intelectualizados e com a missão definida de apontar ao mundo os seus erros, são inventores e os reformadores sociais. Seus pensamentos estão sempre cheios de ideias que surpreenderiam o resto do mundo. C. 690 M. 4185

Peixes – Encontrar um caminho na vida pode se revelar um tanto problemático. De temperamento instável como o tempo, e hipertenso à mudança de ambiente, é profundamente influenciado pelas pessoas que o cercam. C. 387 M. 9498

HORÓSCOPO DO DIA 30/04/2020

Quem nasceu hoje

Tem habilidade para resolver os assuntos mais delicados com extrema sabedoria. Trabalha sempre pensando no futuro. Não gosta dos atalhos, procura realizar as tarefas sem pular etapas. É observador e inteligente.

Alerta

Os nativos de Leão passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina enquanto estiverem nesta fase. Cuidado para não magoar as pessoas à sua volta com palavras negativas. No amor, o diálogo deve ser seu aliado.

Áries – O Sol favorece assuntos materiais ligados ao lar. As relações de trabalho estão protegidas e você conseguirá fechar novos acordos financeiros. Conte com Capricórnio. Grandes momentos no amor. C. 254 M. 3965

Touro – Fase em que você terá a seu lado sócios, colegas e pessoas que precisa para levar seus negócios adiante. Espere pelo melhor. Mercúrio no seu signo ajuda a equilibrar a vida familiar. Evite a ansiedade. C. 075 M. 6892

Gêmeos – As finanças logo devem entrar nos eixos. Trabalhe, lute e espere. Amor confiante. Cuide da saúde, organize um cardápio rico em fibras e fique longe dos chocolates e bebidas. C. 582 M. 8470

Câncer – Livre do alerta você tem um bom dia. O trabalho, negócios e finanças fluem com velocidade. Não guarde mágoas de ninguém. Valorize seu corpo e cuide da sua aparência. C. 910 M. 4723

Leão – Dia de alerta, você pode ficar um tanto depressivo. Acredite no seu potencial de trabalho e negócios e não tente reprimi-los. Espere a saída deste período. Perda de energia, descanse mais. C. 321 M. 1648

Virgem – Não tente mudar o rumo do seu trabalho. Se precisar peça apoio à Escorpião e Touro. Ambiente familiar equilibrado, procure dar mais atenção a todos. Paixão valorizada. C. 446 M. 9517

Libra – Dia positivo em relação à família. Todos estão bem com você e passam boas energias para o lar. Algumas mudanças nos negócios e trabalho. No amor não reprima o que sente. Planeje o feriado. C. 803 M. 9034

Escorpião – Período de novas oportunidades profissionais. Seja rápido nas decisões financeiras e espere que além das mudanças, terá apoio da família. Fique atento para não perder oportunidades. C. 438 M. 2350

Sagitário – Dê mais atenção à sua família. Nativos de Gêmeos, Câncer e Leão precisam do seu apoio financeiro. Mercúrio reforça as suas melhores qualidades. Trabalho cansativo. C. 087 M. 5426

Capricórnio – Não se preocupe com questões financeiras. Nada deve afetar o relacionamento familiar. Esta tudo bem e o sucesso esta em suas mãos. Colabore com Sagitário e Touro. Tente em jogos. C. 195 M. 0279

Aquário – Resolva rápido os problemas familiares. Questões financeiras caminham para a estabilidade. Envolvimento amoroso do jeito que você gosta. Cuide da saúde, tome mais água. C. 619 M. 7183

Peixes – Você venceu a maior parte dos problemas profissionais e tem a chance de acertar as finanças. Tome novas iniciativas nos seus negócios. Bom entendimento com sócios e superiores. C. 766 M. 6501

