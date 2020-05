Serão atendidos o Hospital do Amor e o Hospital Daniel Comboni, que atendem pacientes com câncer, e o Hospital Santa Marcelina

O presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), anunciou a aprovação da proposta da Mesa Diretora do repasse em forma de doação de R$ 7 milhões para entidades que oferecem tratamento de saúde à população. O recurso, proveniente de parte da economia feita no próprio orçamento do Legislativo em pouco mais de um ano, será repassada ao Governo do Estado, que o encaminhará às entidades.

Do total de R$ 7 milhões, R$ 4 milhões serão para o Hospital do Amor, em Porto Velho, em forma de doação; R$ 2 milhões para o Hospital São Daniel Comboni, de Cacoal; e R$ 1 milhão para o Hospital Santa Marcelina. O deputado Laerte Gomes destacou o atendimento a pacientes com câncer realizado no Hospital do Amor e no São Daniel Comboni.

Esses sete milhões de reais são fruto de uma economia feita no primeiro ano de gestão de Laerte Gomes à frente da Assembleia Legislativa, com apoio de todos os deputados estaduais.

“Esse é um compromisso que nós tínhamos feito com essas entidades e agora estamos cumprindo. A matéria foi aprovada hoje e seguirá ao Governo do Estado para que os recursos sejam repassados a essas entidades”, explicou o presidente.

