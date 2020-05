O governo federal anunciou a escalação de 157 médicos para todo o país por meio do programa Mais Médicos para o Brasil. Rondônia não foi contemplada com nenhum profissional para o combate ao coronavírus, com 2.413 casos de Coronavírus e 88 mortes, Porto Velho com 1.885 infectados

Estamos “ganhando” do Estado vizinho Acre em números de casos positivos e no número de óbitos

Mas a povo Acreano terá do governo federal 11 médicos para reforçar o combate ao coronavírus, que já infectou quase 2,2 mil pessoas, matando mais de 70 delas

VEJA AQUI O DIÁRIO OFICIAL

