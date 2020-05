A união das lojas do Lions Clube de Porto Velho com o Núcleo de Apoio a Criança e Adolescente de Rondônia (NACC) possibilitou a execução de um projeto social que contou com o colaboração da Associação de Lions Clubs International. O resultado desse projeto chegou nesta terça-feira(19), por meio de um cheque no valor R$ 464.755,99 arrecadado com o objetivo de mobiliar e equipar toda a estrutura da nova sede em Porto Velho para a sua conclusão definitiva.

Fundado em agosto de 2007 por um grupo de médicos oncologistas do Hospital de Base Ary Pinheiro, o NACC têm realizado um trabalho essencial na cidade, região e até países vizinhos no acolhimento de crianças com câncer. Desde então várias ações sociais e eventos vêm sendo desenvolvidos em conjunto com entidades, empresas e voluntários de várias regiões que apoiam a causa e se tornaram os “Amigos no NACC”

Ao promover a entrega simbólica do cheque nominal ao NACC, feito em solenidade virtual, Rony Eguez Vacadiez salientou a grande satisfação do momento, especialmente por conta da situação de calamidade provocada pela pandemia da Covid-19 que impede ao NACC de promover os tradicionais eventos para arrecadar os recursos essenciais a manutenção e a prestação do serviço social prestado pelo Núcleo.

O presidente de honra do NACC e um de seus fundadores, desembargador Isaias Fonseca Moraes, foi intenso nas palavras de agradecimento em nome de todas as crianças que dependem do NACC para receber o tratamento. “Hoje é o dia das crianças, e essa felicidade é das crianças, pois o recurso que chega em muito boa hora, além de servir para mobiliar a nossa nova sede, que funciona mesmo sem muita estrutura, a doação vai suprir a manutenção advinda da arrecadação dos eventos tradicionais como os jantares, o “Arraiá do Amor” e show musical “Clássicos do Mundo”, que certamente não acontecerão este ano”.

Participaram da cerimônia de entrega do cheque, o presidente titular do NACC, Sidnei Rodrigues de Matos, o médico Robson Machado, idealizador e um dos fundadores do NACC, membros do Lions Gervásio de Araújo, Laércio de Falco, Eliana Tomaz de Assis, Alonso Joaquim da Silva e Zenite Matos.

Como doar ao NACC

É possível tornar-se um amigo do NACC e fazer doações em espécie, de qualquer valor para a conta:

Banco do Brasil

Agência: 3231-X / C.C 28670-2

Os contatos podem ser feitos através do e-mail [email protected] ou pelos números de telefone: (69) 99345-0858; (69) 98127-2133; (69) 99236-2438.

