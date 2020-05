Parlamentar elencou medidas que deverão ser tomadas de acordo com normas técnicas da ANAC e Decea

Em regime de urgência, o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSFB) indicou ao Poder Executivo que, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) sejam tomadas as medidas administrativas e operacionais necessárias que venham garantir as certificações de funcionamento do Aeroporto de Ji-Paraná, perante a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea).

Segundo Laerte Gomes, a certificação do Aeroporto de Ji-Paraná é de extrema necessidade por servir de base de apoio logístico para todo o estado.

“É um aeroporto referência de localização, justamente por se encontrar na parte central de Rondônia. E mais, ele pode favorecer a economia e o turismo, além de ser estratégico para as áreas de segurança pública e serviços de saúde”, enfatiza o presidente.

O presidente explica que o processo de certificação operacional de aeroportos é o meio pelo qual é realizada uma avaliação da infraestrutura do aeródromo e da capacidade do seu operador em cumprir os regulamentos técnicos da ANAC relativos à segurança operacional e em resposta à emergência aeroportuária.

A aprovação do Decea, ligado à Força Aérea Brasileira (FAB), responsável pela Certificação Operacional dos aeroportos, assim como a avaliação da ANAC são obrigatórias.

“Agora só depende da capacidade de agir do DER. Os equipamentos necessários estão instalados, inclusive, uma Estação Metereológica automática, já em funcionamento, que precisa ser certificada”, conclui o presidente Laerte Gomes.

Comentários

comentários