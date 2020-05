Foram instaladas mais caixas coletoras e novas manilhas para evitar que o local sofra com alagamentos

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, esteve na manhã desta quinta-feira, 21, vistoriando o projeto de melhoria e revitalização da praça do Parque Ceará, localizada à rua Raimundo Cantuária, setor Leste da cidade. A construção foi paralisada em 2012, mas o prefeito conseguiu destravar o processo e dar andamento à obra.

“Como muitos lembram, essa área tinha apenas acúmulo de lixo e sujeira, refletia o abandono total da nossa cidade durante muitos anos. Lutamos e conseguimos retomar os serviços e em breve a população, que mora no entorno, terá um lindo equipamento público proporcionando a prática de esporte, lazer e, consequentemente, mais qualidade de vida”, disse ele.

Ainda de acordo com o prefeito, através de parceria com a subsecretaria municipal de Serviços Básicos (Semusb) foi possível fazer um grande trabalho de drenagem, que contemplou toda a quadra em que está a praça, e acabou com o problema de alagação que existia.

“Isso aqui, com o passar dos anos, se tornou um grande pântano, com mau cheiro e abrigando bichos, facilitando para proliferação de doenças. Hoje, com os serviços avançando para os 80%, a comunidade local já tem outra imagem, uma muito melhor e esperada por quase uma década”, observou.

Segundo Paulo Régis, diretor de Proteção e Conservação Ambiental, da Sema, que acompanhou a vistoria do prefeito, só nessa praça foram executados cerca de 200 metros de sistema de drenagem e ainda feita a desobstrução da drenagem antiga e escavações para completar a rede de escoamento das águas pluviais.

Régis destaca que foram instaladas mais caixas coletoras e novas manilhas para evitar que o local sofra com alagamentos, e muretas para dividir o equipamento. Foi feito também todo o calçamento, assim a comunidade vai contar com uma pista de caminhada.

“Já adquirimos o playground, mas ainda não instalamos, devido ao período de pandemia, pois poderá estimular a presença de crianças, e, nesse momento, se faz necessário o distanciamento social. Estamos concluindo a instalação do gramado, do piso tátil e do pergolado. E a sede e os banheiros estão sendo totalmente reformados”, disse Paulo.

O diretor acrescentou que a Sema pretende também instalar uma academia ao ar livre e ao concluir os serviços. A Emdur vai executar toda a parte de iluminação pública.

Hildon Chaves agradeceu o empenho do secretário municipal de Integração, Álvaro Mendonça, e do subsecretário de Meio Ambiente, Alexandro Miranda, ambos à frente desse projeto, e de todos demais servidores envolvidos, que não estão medindo esforços para entregar à população esse equipamento que vai garantir bem-estar e oportunizar mais qualidade de vida.

Ele ainda conversou com alguns moradores que agradeceram pela obra.

