Mais de 8 milhões de brasileiros tiveram seus salários e jornadas cortados ou contratos suspensos durante a pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2). E, para complementar a renda desses trabalhadores, a medida provisória 936 prevê o pagamento de benefício .

O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda( BEm ) é pago pelo governo federal e se baseia no valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito caso fosse demitido por justa causa. O valor varia, portanto, de R$261,25 a R$1813,03.

O dinheiro é depositado na mesma conta em que o salário é recebido, e quem dá entrada no pedido é o próprio patrão. Esse processo, porém, pode apresentar algumas falhas , fazendo com que os trabalhadores não recebam o dinheiro devidamente. Saiba como corrigi-las.

Quero saber como está o andamento do acordo

Todo o processo de acordo e liberação do benefício pode ser consultado pelo site de serviços do governo, clicando aqui . Outra maneira de fazer o acompanhamento é através do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital . Nele, é preciso clicar em “Benefício emergencial” e, depois, em “Meus benefícios”.

Quero resolver um problema

Caso o trabalhador perceba que há inconsistência entre o que diz o sistema do governo e o que realmente está chegando à sua conta, o primeiro passo é contatar a empresa. Alguns dados, como a conta que receberá o valor, são informados ao Ministério da Economia pelo patrão e, portanto, falhas nesse sentido podem ser corrigidas pela companhia.

Caso o problema seja outro, é preciso entrar em contato com Sistema Nacional do Emprego ( Sine ). O atendimento pode ser feito online através de um formulário. Para isso, basta clicar aqui , preencher seus dados pessoais, informar o problema e aguardar retorno.

