O presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), apresentou durante entrevistas nesta terça-feira (26), as ações que o Legislativo têm tomado para contribuir com o enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus. O parlamentar também mostrou a sua indignação com o baixo preço pago pelos laticínios aos produtores de leite de Rondônia.

No final da manhã, no programa Câmera Mais, na SIC TV, e em seguida no programa Papo de Redação, na Parecis FM, em Porto Velho, Laerte também manifestou sua preocupação com a atividade econômica, como forma de garantir, inclusive, os recursos necessários para o Estado assegurar as condições de tratar os pacientes com Covid-19.

“O grande desafio, em meio a essa pandemia é, sem dúvida, achar um equilíbrio que permita manter a atividade econômica, sem colocar em risco à saúde da nossa população. É triste ver pessoas contaminadas com a doença. Mas, é do mesmo jeito triste ver empresas fechando as portas, principalmente as pequenas e médias, demitindo gente e gerando uma crise ainda maior. Temos famílias desempregadas passando fome, sem ter arroz para comer”, afirmou.

De acordo com Laerte Gomes, a queda na receita do Estado já foi acentuada em março último, da ordem de 14%. “Sem atividade econômica, não há arrecadação de imposto e o Governo fica sem ter como manter funcionando a sua estrutura, incluindo a saúde, segurança pública, por exemplo. Temos que achar uma saída que permita a retomada econômica e nos planejarmos, para que, quando for possível, possamos retomar com força total para recuperar as empresas e os empregos”.

Segundo o presidente, “é preciso que as pessoas se conscientizem, usando máscaras e álcool em gel, evitando aglomerações e de sair de casa sem necessidade. Se a população não tiver a consciência dela, de seu papel nessa pandemia, não teremos chances de sucesso tão cedo, infelizmente. Peço a cada um que possa colaborar, para que possamos vencer essa situação tão complicada”.

Ações

Na TV e no rádio, Laerte Gomes apresentou alguns números que mostram que a Assembleia Legislativa tem atuado, para contribuir com o combate a Covid-19. Com recursos próprios, economizados ao longo de pouco mais de um ano de mandato de aproximadamente R$ 50 milhões, o Legislativo vai investir na compra de 30 mil cestas básicas; alugar 12 ambulâncias UTI móvel, locação de 61 leitos, sendo 12 de UTI, no Hospital do Amor.

“Também tenho atuado em defesa da disponibilização de leitos de UTI, em Ji-Paraná, para tratar dos pacientes com Covid-19 da região”, disse Laerte.

O presidente disse ainda que R$ 7 milhões da economia da Assembleia foram doados, sendo R$ 4 milhões para o Hospital do Amor, mais R$ 2 milhões para o São Daniel Comboni e R$ 1 milhão para o Santa Marcelina, para reforçar a atuação dessas unidades.

Sobre o trabalho do Legislativo nessa pandemia, Laerte Gomes disse que “tínhamos uma pauta propositiva, que precisou mudar e a produtividade não é mesma. Estamos focados na análise de matérias que possam contribuir com o combate à pandemia”.

Preço do Leite

O presidente aproveitou ainda para manifestar a sua indignação com o tratamento que é dado pelos laticínios aos produtores de leite de Rondônia.

“Falando em português claro: é um assalto. O que estão fazendo com os produtores de leite é um verdadeiro assalto. O preço do leite pago aos produtores é uma vergonha. Existe um cartel de laticínios, liderado pelo Italac, que determina o preço. Essas empresas têm incentivo fiscal do Governo e isso precisa ser revisto”.

