O realinhamento salarial das forças de Segurança Pública foi uma das matérias aprovadas na Assembleia Legislativa

Presidente Laerte Gomes se reúne com governador Marcos Rocha para tratar de reajuste salarial na segurança pública

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Laerte Gomes (PSDB), reuniu-se com o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Mauro Ronaldo Flôres, com o delegado-geral da Polícia Civil, Samir Fouad Abboud, e representantes de sindicatos das duas categorias para tratar do reajuste que deverá ser implementado após o período de pandemia.

“Foi uma reunião onde pudemos unificar o pleito de ambas as classes. Na oportunidade, eles nos pediram para intermediar esse realinhamento com o Executivo e assim o fizemos. Protocolamos junto ao governador Marcos Rocha, a proposta de valorização das carreiras dos servidores da Segurança Pública que, em resposta, nos garantiu que analisará a proposta e iniciará os estudos de impacto”, informou o presidente.

