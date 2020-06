O Observatório Covid-19 BR, plataforma de dados sobre a propagação do coronavírus nos estados brasileiros, criada por pesquisadores, projetou que Rondônia vivenciará um pico de casos notificados no próximo dia 4 de junho.

Na data, o estado chegará aos 7051 casos, de acordo com a previsão – mais de 1000 em menos de 3 dias. Nesta segunda-feira (1), o estado chegou à marca dos 4.942 casos, de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (Sesau)

As descobertas feitas com modelos matemáticos têm algum nível de incerteza, mas ainda assim são de suma importância para o planejamento dos estados. Mais de 150 óbitos já foram registrados em todo o estado.

