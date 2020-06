O crescimento do crédito destinado à pessoa física mais vigoroso em 2019 (11,9%) que em 2018 (8,6%) ocorreu, em maior ou menor grau, em todas os Estados.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (3). Em 2019, as unidades da Federação que apresentaram o maior crescimento de crédito para pessoa física foram estados da Região Norte: Pará (17,0%), Amazonas (16,8%), Rondônia (16,8%).

O estado de São Paulo possui o maior saldo das operações de crédito para PF, enquanto Roraima, Amapá e Acre são os estados com os menores saldos.

Contudo, diz o BC, são os Estados do Centro-Oeste que, em geral, apresentam as maiores densidades de crédito por habitante, refletindo em boa parte o papel do crédito rural, seguidos pelos estados da região Sul.

Os Estados do Amazonas e do Pará exibem as menores densidades de crédito. Invertendo o movimento descendente dos últimos anos, as taxas de inadimplência experimentaram um aumento de 2018 para 2019 em todas as regiões do país, com exceção da região Norte, onde ela permaneceu estável. O maior aumento na inadimplência, de 0,5 p.p., foi no Nordeste, mesmo tendo este já em 2018 o nível mais alto de inadimplência de PF do país. Observa-se que as regiões Nordeste e Sul apresentaram, em 2019, taxas de inadimplência maiores que as registradas em 2017. As regiões Norte e Nordeste continuaram sendo as regiões com as maiores inadimplências de pessoa física do país.

