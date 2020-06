Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2268 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (6) em São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 04 – 13 – 23 – 28 – 30 – 52.

Com isso, o prêmio – que era de R$ 2,5 milhões – saltou para R$ 7 milhões. O próximo concurso ocorrerá na quarta-feira, dia 10 de junho.

Quem quiser levar os R$ 7 milhões no próximo concurso pode fazer as apostas até as 17h do dia do sorteio em qualquer lotérica do país. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50.

