Em pleno isolamento social restrito imposto pelo Governo de Rondônia para as cidades de Porto Velho e Candeias do Jamari para ajudar na redução dos números de infectados com a pandemia do Covid-19, a polícia apreendeu aproximadamente R$ 200 mil em espécie após verificação de rotina na chegada à Capital dentro do veículo em poder de um importante advogado de Porto Velho.

O profissional, que não soube explicar a origem do dinheiro, disse que estava vindo da cidade de Ariquemes, onde atendeu um cliente. Segundo informações obtidas até o momento, ele tentou argumentar que a quantia era proveniente de honorários , mas os policiais pediram cópias de recibos e contratos de trabalho, mas não tinha.

O volume foi apreendido e encaminhado à Justiça até que o advogado prove a origem lícita da grande quantia. Um inquérito deve ser instaurado. Por enquanto, o nome do advogado será mantido em sigilo.

