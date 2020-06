Serão atendidos apenas pessoas com sintomas de coronavírus por mais de sete dias

As Unidades Básicas de Saúde da Capital, incluindo zona rural e distritos, estarão abertas nesta quinta-feira (11), feriado de Corpus Christi e sexta-feira (12), ponto facultativo nos órgãos públicos, exclusivamente para a realização de testes rápidos na população com sintomas do novo coronavírus por mais de sete dias.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informa que os demais atendimentos estarão suspensos. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais profissionais estarão nas unidades para atender os pacientes que testarem positivo para a doença.

“Essas pessoas passarão por consulta médica presencial e iniciarão o tratamento, conforme entendimento médico e de acordo com os sintomas do paciente”, explica a secretária titular da Semusa, Eliana Pasini.

Esta é a segunda etapa do projeto Mapeia Rondônia, encabeçado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesau). Treze mil testes foram distribuídos nesta etapa, sendo nove mil para a força tarefa e outros oito mil aplicados na população de Porto Velho entre os dias 4 a 8 de junho.

Podem fazer o teste pessoas com sintomas do novo coronavírus por mais de sete dias, que são: febre, dor de cabeça, dor no corpo, diarreia, coriza, falta de ar, perda de olfato ou paladar.

Os testes serão realizados das 8h às 18h, ou enquanto durar o estoque, somente nas unidades de saúde. As policlínicas, pronto-atendimentos e UPAs estarão abertas, mas não farão parte da ação de testagem rápida na população em geral, apenas nos pacientes internos.

As vacinas estarão suspensas nesses dois dias para não expor grávidas e crianças (público alvo desta etapa) ao risco do coronavírus. Na segunda-feira (15) a vacinação será retomada normalmente em todas as unidades.

A Semusa orienta que a população observe as normas de segurança como o distanciamento entre as pessoas, utilização de máscaras, e pede que os pais não levem crianças se não for para a testagem.

