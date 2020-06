Quantos casos notificados temos atualmente?

Pontos pretos indicam o número de casos confirmados notificados por dia.

PORQUE 5 DIAS

Porque quando o crescimento é exponencial as incertezas também crescem exponencialmente. Por isso a região azul claro, que expressa a incerteza da previsão, aumenta de largura com o tempo. E mesmo pequenas mudanças na taxa que aconteçam hoje ou amanhã vão causar enormes variações no futuro.

Por isso avaliamos que é inadequado fazer previsões para mais de 5 dias com este método.

QUÃO RÁPIDO A DOENÇA SE PROPAGA

No momento não é possível estimar tempos de duplicação da epidemia, pois há um enorme acúmulo de testes moleculares sem resultados, necessários para que os casos sejam confirmados e notificados. Essa demora faz com que os números disponíveis publicamente (número de notificações) cresça de maneira artificialmente lenta.

Assim, a evolução do números oficiais informa hoje sobre a dinâmica de notificação, não da epidemia. Seria irresponsável seguir divulgando medidas de propagação da epidemia no Brasil com esses números.

