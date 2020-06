Será um desafio manter os rituais do Dia dos Namorados, dadas as circunstâncias únicas deste ano – mas o amor sempre encontrará um caminho para celebrar e tornar esse dia inesquecível, mesmo o amor na quarentena. Os casais terão que comemorar em casa ou até mesmo separados, mas isso não vai esfriar o clima romântico que envolve essa data.

Milhares de apaixonados estarão conectados pelas mídias sociais ou preparando uma celebração especial a dois, em suas casas. Algumas tradições como jantares e passeios serão quase impossíveis, mas não faltará criatividade para demonstrar os melhores sentimentos. Quando se trata de troca afetiva, os presentes desempenham muito bem esse papel – e podem ir muito além dos chocolates e flores – em formas fáceis e modernas de presentear, como dar um vale presente para quem se ama. Essa opção é ideal para que os presenteados tenham a liberdade de ganhar o que mais lhes agrada.

Se você busca dicas criativas para presentear no Dia dos Namorados, não procure mais. Essa lista está cheia de ideias, com sugestões para todos os orçamentos e estilos variados. A maioria não exige que você ou seu amor saiam de casa, para que possam continuar a praticar o distanciamento social e permanecer em segurança. Confira algumas sugestões de presentes criativos para agradar em cheio o seu par:

Comece o dia dos namorados com um café da manhã especial

Uma cesta cheia de produtos favoritos para um brunch é a melhor forma de dizer bom dia ao seu amor. Peça o café da manhã no local favorito e mande entregá-lo logo de manhã, ou ainda monte você mesmo sua cesta com itens escolhidos por você. Se o seu amor gosta de produtos orgânicos ou naturais, é a hora de provar que se preocupa com os seus gostos e incluí-los nesse mimo. Dê preferência a alguns produtos artesanais ou de pequenos produtores do seu bairro. O apoio aos pequenos negócios durante a pandemia é fundamental.

Livros sempre são bem-vindos para celebrar o amor

Se vocês amam ler, uma ótima opção para presentear é a troca de livros. Analise bem o estilo de leitura de cada um, veja os lançamentos ou ainda preste atenção nos assuntos que vocês estão comentando nos últimos dias. Um livro é sempre um bom presente para qualquer ocasião, além de ser muito útil. As opções vão desde os romances e poesias até quadrinhos e games. Os “box” de sagas também podem ser uma boa escolha. Existem diversos autores que lançam livros em série, normalmente em trilogias ou vários volumes. Seu presente poderá agradar em cheio e ficar marcado pela vida toda se escolher o gênero certo. Você pode comprar qualquer título pela Internet, em diversos sites, e endereçá-lo ao seu amor.

Reúna as músicas preferidas de sua história de amor em uma playlist

Difícil imaginar uma história de amor sem uma trilha sonora não é mesmo? Os casais sempre têm suas canções preferidas ou uma música especial só deles. Pensando nisso, criar uma playlist exclusiva no Spotify, com músicas que lembram momentos especiais, e compartilhá-la com seu amor seria uma forma de presentear. Ao mesmo tempo, você pode declarar através de versos e notas musicais como é grande o seu amor. Um vídeo personalizado com a música-tema do casal também é uma ótima dica para acertar no presente.

“Exagerado… jogado aos seus pés”! Que tal um carro de mensagens no Dia dos Namorados?

– Se vocês estão apaixonados e querem gritar isso para o mundo, um carro de mensagens pode ser o melhor porta-voz. Este presente pode ser comparado às antigas serenatas, mas com um pouco mais de exagero, portanto analise antes o gosto do seu namorado (a). As mensagens podem vir acompanhadas de balões em formato de coração, entrega de buquês, espumante e o que mais sua criatividade permitir. É uma ótima maneira de homenagear o seu amor à distância.

Um mapa personalizado da constelação pode lembrar aquele momento especial

Você pode não lembrar de todos os detalhes de quando se conheceram, mas podem fazer um mapa personalizado da constelação que permitirá que saiba como era o céu naquela noite especial. O mapa estelar usa um software profissional de astronomia que mapeia a visão real do céu noturno, criado a partir da data e do local fornecido. É assim que as estrelas se alinharam quando suas vidas se cruzaram. Você pode fazer o pedido pelo site Amazon.com. O mapa vem impresso em alta qualidade e ainda pode ter palavras como “Nosso amor estava escrito nas estrelas”. O presente pode ser emoldurado para decorar aquele cantinho especial!

– Um presente de Dia dos Namorados com artigos de vestuário confortáveis

Roupas irresistíveis e macias são as mais desejadas no momento, quando é preciso passar mais tempo em casa. Escolha artigos nessa linha e faça um kit para o Dia dos Namorados. Você pode incluir camisetas, moletons, meias, pantufas e toalhas macias. Alguns artigos de decoração também podem ser uma ótima opção para completar o conforto: almofadas, tapetes e até um cobertor bem fofinho deixam os dias em casa mais aconchegantes. Na internet existem sites com peças exclusivas e cheias de estilo. Vale a pena ver o seu amor se jogar no sofá com todo o conforto!

