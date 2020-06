A Caixa vai abrir, neste sábado (13), 14 agências no estado em Rondônia para atendimento aos beneficiários do Auxílio Emergencial, das 8h às 12h. A segunda parcela do benefício, que já havia sido antecipada para uso digital por meio do aplicativo CAIXA Tem, vem sendo disponibilizada para saque em espécie e transferências, de acordo com calendário, para aqueles que receberam a primeira parcela até 30 de abril. Ao todo, 680 agências estarão abertas novamente em todo o país.

Os beneficiários nascidos entre os meses de janeiro a novembro já contam com a possibilidade de realizar saques ou transferências bancárias. A partir deste sábado, será a vez dos nascidos em dezembro, que poderão sacar a segunda parcela nas máquinas de autoatendimento ou nas unidades lotéricas, além de transferir valores para contas da CAIXA ou de outros bancos.

Confira a relação de agências que abrirão: www.caixa.gov.br/agenciasabado

Para sacar, é necessário gerar um código autorizador (token) no aplicativo CAIXA Tem. Caso os beneficiários tenham dificuldade para gerar o código, esse serviço poderá ser realizado nas agências da CAIXA.

A Caixa reforça que não é preciso madrugar nas filas. Todas as pessoas que chegarem em uma das 680 agências neste sábado, das 8h às 12h, serão atendidas. Elas vão receber senhas e, mesmo com as unidades fechando às 12h, o atendimento continua até o último cliente.

O banco fechou parceria com cerca de 1.280 prefeituras em todo o país para reforçar a organização das filas e manter o distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas. A triagem nas filas foi reforçada, de forma que aqueles que não estão na data respectiva de pagamento em espécie não permaneçam no local.

ARIQUEMES SETOR 01 76870 074 1831 ARIQUEMES, RO AL IPE, 1907

BURITIS SETOR 02 76880 000 3564 BURITIS DE RONDONIA, RO R THEOBROMA, 1471

CACOAL CENTRO 76963 887 1823 CACOAL, RO AV PORTO VELHO, 2301

JARU SETOR 2 76890 000 2976 JARU, RO R FLORIANOPOLIS, 3020

JI-PARANA CENTRO 76900 036 1824 JI-PARANA, RO AV MAL RONDON, 486

JI-PARANA NOVA BRASILIA 76908 410 3607 NOVA BRASILIA, RO R MANOEL FRANCO, 663

PIMENTA BUENO CENTRO 76970 000 2783 PIMENTA BUENO, RO AV CASTELO BRANCO, 755

PORTO VELHO AGENOR DE CARVALHO 76820 148 4326 CAIARI, RO AV JOSE VIEIRA CAULA, 4772

PORTO VELHO CENTRO 76801 905 0632 MADEIRA MAMORE, RO AV CARLOS GOMES, 660

PORTO VELHO NOSSA SENHORA DAS GR 76804 110 2848 NACOES, RO AV NACOES UNIDAS, 271

PORTO VELHO NOVA FLORESTA 76807 313 2748 JATUARANA, RO R JATUARANA, 4569 QUADRA 73

PORTO VELHO TANCREDO NEVES 76829 612 3429 VALE DO GUAPORE, RO R ALEXANDRE GUIMARAES, 7669

ROLIM DE MOURA CENTRO 76940 000 2755 ROLIM DE MOURA, RO AV 25 DE AGOSTO, 5411

VILHENA CENTRO (S-01) 76980 153 1825 VILHENA, RO AV MAJOR AMARANTE, 3271

