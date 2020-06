Outra novidade do Sisu 2020.2 é a oferta de vagas em cursos digitais

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recebe entre os dias 16 e 19 de junho as inscrições dos interessados em participar da edição de segundo semestre do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2020.

O Sisu foi criado em 2012 pelo Ministério da Educação (MEC) e seleciona estudantes para instituições públicas em cursos presenciais e digitais.

Podem participar apenas os candidatos que fizeram a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2019 e ter conquistado nota superior a zero na redação.

As informações constam do cronograma inicial do MEC divulgado no início de 2020 e não sofreram alteração com a pandemia da Covid-19.

Por causa do isolamento, diversas universidades ampliaram a oferta de cursos nesta segunda etapa do programa. O Inep orientou as instituições participantes a disponibilizar uma modalidade digital para recepção dos documentos dos selecionados para facilitar a comprovação e garantir a matrícula aos aprovados, sem necessidade de deslocamento físico.

Outra novidade do Sisu 2020.2 é a oferta de vagas em cursos digitais, antes disponível apenas na modalidade presencial.

