“Eu sou o prefeito e mando em Mirante da Serra”, relata Boletim de Ocorrência



A Polícia Militar (PM) registrou um boletim de ocorrência afirmando que Adnaldo de Andrade (MDB), prefeito de Mirante da Serra, na região central de Rondônia, foi flagrado bebendo em um bar da cidade durante a vigência de um decreto municipal — assinado por ele — que proíbe aglomeração de pessoas. Segundo a polícia, o caso aconteceu na madrugada de quinta-feira da semana passada.

Conforme ocorrência registrada, uma equipe da PM passou em frente a um bar da cidade e notou que cerca de 11 pessoas estavam no local, a maioria consumindo bebida alcoólica, e parou para verificar a situação.

No estabelecimento, os militares procuraram a responsável para informar sobre o descumprimento do decreto municipal que proíbe o funcionamento na madrugada e venda para consumo no local.

Aos policiais, a mulher teria dito que o desrespeito à norma que visa a prevenção do contágio pelo novo Coronavírus acontecia por insistência do prefeito da cidade, Adnaldo de Andrade.

De acordo com a PM, foi confirmada a presença prefeito no bar. Ao ser questionado sobre o descumprimento do decreto, assinado por ele mesmo, ele teria tratado os policiais de forma ríspida.

Ainda segundo os militares, o chefe do executivo municipal admitiu que estava consumindo bebida alcoólica.

Durante a ação, os agentes descobriram que Adnaldo de Andrade estava usando uma caminhonete oficial do município e desdenhou de um agente que fotografava o veículo dizendo: “eu sou o prefeito e mando em Mirante da Serra”.

Além disso, segundo a ocorrência, Adnaldo acusou os policiais “politicagem” e ameaçou denunciar os servidores ao governador.

Consta no boletim de ocorrência que, diante dos “ânimos exaltados” e por estarem em uma dupla, os policiais não levaram ninguém para a delegacia e fizeram somente o registro da ocorrência.

A Polícia Civil informou que vai tomar as providências necessárias levando o ocorrido ao Ministério Público de Rondônia (MP-RO) por se tratar de um caso com prerrogativa de foro.

A assessoria do MP-RO afirmou que encaminhou a denúncia para o promotor responsável, que por sua vez deve instaurar procedimento para apurar o caso.

COVID-19 EM MIRANTE DA SERRA

O boletim publicado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesau), no dia 11 de junho, aponta que 31 pessoas em Mirante da Serra testaram positivo para o novo coronavírus. E uma pessoa morreu vítima da doença na cidade.

COM INFORMAÇÕES G1

