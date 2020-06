Prefeito anunciou também a distribuição de kits de medicamentos difosfato de cloroquina 150 MG e dipirona

Na manhã desta quarta-feira (17), o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, recebeu diversos equipamentos hospitalares como, por exemplo, 20 respiradores e 10 mil kits para testes rápidos, além de 52 leitos hospitalares. A entrega ocorreu no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Dos equipamentos, 12 já foram distribuídos. As Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Sul e Norte já conta com suas unidades, sendo quatro em cada uma. Outros dois foram encaminhados para o distrito de Jaci-Paraná. Nos próximos dias, as Policlínicas Ana Adelaide e Dr. José Adelino receberão duas (2) unidades, respectivamente.

O prefeito, Hildon Chaves, anunciou também o início da distribuição de kits de medicamentos (12 comprimidos de difosfato de cloroquina 150 MG e frasco de dipirona 500MG/ML) para os pacientes que estejam com casos suspeitos do novo coronavírus (Covid-19) e, ocorrerão, mediante prescrição médica. O tratamento deve ocorrer durante os primeiros cinco dias.

Os investimentos vão contribuir para reforçar o atendimento à população. “Parte dos equipamentos vão para a nova UPA de Jaci-Paraná, os demais serão para substituição de leitos que estejam em situação precária e, ainda, contribuirão para ampliação dos leitos na rede municipal de saúde”, disse Hildon. Atualmente, Porto Velho disponibiliza aproximadamente 20 leitos de internação e, em paralelo, trabalha para viabilizar a oferta de novas unidades.

IMPASSE NACIONAL

Há uma força-tarefa da Semusa com a Superintendência Municipal de Licitações (SML) para tentar adquirir insumos que irão atender a demanda, mas há uma dificuldade nacional pelas fabricantes. “Há falta de medicamentos em todo o Brasil. As fábricas não estão dando conta de produzi-los na mesma proporção das necessidades, que ocorrem em situação de guerra como essa que vivemos no enfrentamento ao coronavírus. Mas, dentro do possível, a Prefeitura está fazendo a sua parte”, esclareceu o prefeito.

PARLAMENTARES

A deputada federal Mariana Carvalho, que atuou com o senador Marcos Rogério para viabilizar a entrega dos respiradores junto ao Ministério da Saúde, ressaltou que os investimentos ocorrem com a missão de salvar vidas. “Precisamos continuar combatendo este momento, precisamos dessa união e vamos nos cuidar e, assim, cuidar também de quem nós amamos”, convocou.

