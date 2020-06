O Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região, que abrange Acre e outros três Estados (AM-RO-RR), seguindo as orientações do Ministério da Saúde e da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), elaborou uma cartilha com normas e condutas para instruir gestores de academias e similares, assim como profissionais liberais, na sua atuação em meio a pandemia do novo coronavírus.

O arquivo pode ser baixado no site www.cref8.org.br ou no link abre.ai/cartilha_cref8.

