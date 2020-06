A Caixa Econômica Federal e o Ministério da Cidadania informavam datas diferentes do fim do prazo para pedir o auxílio pago devido à pandemia do novo coronavírus.

Os trabalhadores que têm direito ao auxílio emergencial de R$ 600 e ainda não fizeram o pedido do benefício no site ou aplicativo da Caixa têm até o dia 2 de julho para fazer a solicitação.

A Caixa Econômica Federal e o Ministério da Cidadania informavam datas diferentes do fim do prazo para pedir o auxílio pago devido à pandemia do novo coronavírus. A Cidadania afirmava que a data final era 2 de julho. Já o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, informava em lives feitas pelo banco que o prazo terminaria em 3 de julho.

Questionado durante uma entrevista coletiva nesta quinta-feira (18) pelo UOL, Guimarães voltou atrás, e seguiu a data informada pelo Ministério da Cidadania. “Dia 2 de julho, exatamente porque a lei foi promulgada no dia 3 de abril, então esses 90 dias, o último dia para o pedido é no dia 2 de julho. Então, estamos próximos, mais duas semanas.”

Quem precisa fazer o pedido do auxílio?

Trabalhadores informais, contribuintes individuais da Previdência Social, desempregados e os MEIs (Microempreendedor Individual) podem fazer a solicitação do auxílio no site ou aplicativo da Caixa (disponível para sistema iOS e Android).

