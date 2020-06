Parlamentar anunciou a assinatura do contrato que credencia os leitos disponibilizados pelo Hospital São Lucas através do SUS

Presidente Laerte Gomes comemora credenciamento de 10 leitos de UTI Neonatal em Ouro Preto do Oeste

No final da tarde desta quarta-feira (17), o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB) anunciou a assinatura do contrato com o Hospital São Lucas de Ouro Preto, referente ao credenciamento de 10 leitos de UTI’s Neonatal na unidade. O contrato está disponível no Diário Oficial à disposição da sociedade, segundo o presidente.

“São leitos que atenderão a população da região central de Rondônia, que conta com a cidade macro, Ji-Paraná, que por sua vez, reúne mais 18 municípios, e que, até o final do ano de 2019, não contava com nenhum leito de UTI, nem na rede privada e nem na rede pública de saúde”, enfatizou o presidente.

Já na quinta-feira (18), Laerte Gomes, que esteve na inauguração dos leitos de UTI Neonatal no Hospital São Lucas, visitou a unidade acompanhado do médico cirurgião plástico, Geovanni Capila e do enfermeiro coordenador neonatologista, Nedson Roberto Silva Ramos.

“Esses leitos correspondem uma troca, onde políticos comprometidos, como é o deputado Laerte Gomes, trabalham com muito senso de responsabilidade para que a população possa colher bons frutos de todo esse empenho, garantindo os benefícios que essas crianças tanto necessitam”, declarou Nedson.

Segundo o deputado, o Hospital São Lucas é o primeiro,de toda a região a tomar a iniciativa de aceitar o credenciamento dos leitos de UTI Neonatal.

“No dia da inauguração dos leitos eu me comprometi, comigo mesmo e com a população, em trabalhar insistentemente para conseguir esse credenciamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e Governo do Estado, desses 10 leitos de UTI Neonatal para as famílias que não têm condições de pagar um plano de saúde e nem custear um atendimento particular”, ressaltou o parlamentar.

De acordo com o presidente, anteriormente as famílias precisavam se deslocar com seus filhos até Ariquemes ou Porto Velho, situação essa, que aumentava o índice de mortalidade infantil de forma significativa e lamentável.

“Com certeza, a partir de agora, com esse nosso trabalho, poderemos ajudar a salvar a vida de muitas crianças. Tive a oportunidades de ver aqui uma estrutura moderna e um tratamento de uma humanidade linda com crianças que já estão aqui recebendo a atenção necessária para sua saúde nesse início de vida”, disse o presidente que após a visita agradeceu todo apoio para a conquista.

“Agradeço ao governador Marcos Rocha (PSL), por ter atendido meu pedido, assim como à toda sua equipe técnica que contribuíram, a exemplo do secretário estadual de Saúde, Fernando Máximo, também de forma especial, aos empresários do Hospital São Lucas, Dr. Job Leonardo e Dra. Célia, pela coragem em fazer esse investimento na região central do nosso estado e, principalmente, à população que confiou em nosso mandato que é pautado em ações como esta, trabalhar muito para oferecer serviços de saúde dignos ao nosso povo e a futura geração deste estado”, concluiu o presidente Laerte Gomes.

