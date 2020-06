A empresa entregou outra grande quantidade de equipamentos de proteção individual

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) recebeu 22.800 mil máscaras cirúrgicas doadas pela Energia Sustentável do Brasil (ESBR), responsável pela Usina Hidrelétrica (UHE) Jirau. No final de maio, a empresa entregou ao município outros Equipamentos de Proteção Individual (EPI), como luvas e aventais.

As doações estão sendo realizadas através do “Projeto PVH contra o coronavírus”, desenvolvido pela ESBR, com recurso financeiro captado junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDS). Até agora foram entregues 9.480 mil aventais descartáveis, 800 aventais cirúrgicos, 5 mil pares de luvas de procedimento, 22 mil máscaras cirúrgicas e 6.500 hastes (swab) utilizadas na coleta de material biológico para detecção do novo coronavírus.

Os itens recebidos estão sendo distribuídas, pela Semusa, nas unidades de saúde conforme demanda apresentada, inclusive na zona rural, distritos, UPAs Sul, Leste, Jaci, Pronto Atendimentos e Centros de atendimento ao coronavírus.

“Estamos realmente muito agradecidos pelas doações da Usina Jirau, que vem nos ajudando muito. Essas parcerias têm sido fundamentais no enfrentamento da Covid-19, proporcionando melhoria do atendimento populacional e garantindo segurança aos profissionais de saúde”, agradeceu a secretária da Semusa, Eliana Pasini.

Para a Usina Jirau, esta é uma das ações de responsabilidade social que a empresa exerce na região. “Nossa responsabilidade social passa também pelo apoio ao Município neste momento tão sensível pelo qual estamos vivendo, na prevenção e tratamento da COVID-19. Hoje o nosso esforço está concentrado em prol da saúde de todos”, ressalta o diretor administrativo da Usina Jirau, Júlio Freitas.

Comdecom

Comentários

comentários