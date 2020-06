Abandonado por gestões anteriores, o distrito de Jaci-Paraná, distante cerca de 90 km da capital Porto Velho, sentido Acre, acaba de receber R$ 30 milhões em investimentos importantes em diversas áreas que impactam diretamente na melhoria da qualidade de vida dos moradores, especialmente na saúde.

Tal feito só foi possível em decorrência do esforço e compromisso do prefeito Hildon Chaves e sua equipe técnica, o que possibilitou firmar parceria com a Santo Antônio Energia. A empresa disponibilizou os recursos a título de compensação socioambiental, por causa da elevação da cota do reservatório da hidrelétrica de Santo Antônio.

“Jaci-paraná vive uma nova história. Acabaram-se os anos de abandono e esquecimento. Estamos fazendo justiça, porque agora o distrito está recebendo as obras de investimento pelas quais a população sempre lutou”, frisou Hildon Chaves.

UPA inaugurada



Na segunda-feira (22), o prefeito inaugurou a UPA 24 horas, entregou aos moradores 11 km de asfalto, uma praça e ainda confirmou que em breve será construído um laticínio para apoiar os produtores da região.

Totalmente reformado e ampliado, o Pronto Atendimento 24h que nunca tinha funcionado, conta com equipe de 50 profissionais, incluindo médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagens, dentre outros. Ali também vai funcionar uma unidade do Samu, que ganhou uma ambulância zero km.

Abrangência

A Unidade vai beneficiar todos os distritos localizados ao longo da BR 364 e também Ponta do Abunã, na divisa com o Acre, atendendo cerca de 70 mil pessoas.

As localidades beneficiadas, além de Jaci-Paraná, são: Rio Pardo, União Bandeirantes, Vista Alegre do Abunã, Fortaleza do Abunã, Nova Mutum, Abunã, Extrema, Nova Califórnia, Vila da Penha, Vila Jirau, Santa Rita e Joana Darc.

Agricultura

Para dar maior apoio ao homem do campo e fortalecer o setor produtivo, já que grande parte da população de Jaci-Paraná vive da agricultura, o distrito também ganhou um mercado do produtor rural, um caminhão Bitrem para o transporte de calcário, um caminhão basculante (caçamba) e uma retroescavadeira.

Educação

No âmbito da educação, o Prefeitura de Porto Velho entregou um ônibus, com configuração para viagens interestaduais, para fazer o transporte dos acadêmicos que moram em Jaci-Paraná e estudam na sede do município. Com isso, a gestão do prefeito Hildon Chaves atende a uma antiga reivindicação dos estudantes, que sofriam muito para chegar até a faculdade e muito mais para retornar aos seus lares.

Saúde

Ainda no setor de saúde, além da reforma e ampliação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), a prefeitura reformou a Unidade Básica de Saúde (UBS).

Outros

Recursos ainda foram investidos na construção da Praça, proporcionando mais lazer às famílias, e no asfaltamento de cerca de 11 km de ruas. Não foi definido, mas Hildon Chaves garante que em breve será construído um laticínio, o que também reforça o apoio aos produtores rurais da região.

